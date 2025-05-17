«Рожденный пить, приставать не может»: Наталья Селезнева рассказала правду о домогательствах Гайдая

Наталья Селезнева (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Знаменитый советский режиссер Леонид Гайдай скончался уже более 30 лет назад. Несмотря на это, слухи о мастере киноискусства не утихают по сей день. Одним из них является то, что Гайдай мог домогаться до актрис в своих фильмах.
С таким обвинением выступила Наталья Варлей, сыгравшая в девушку Нину в «Кавказской пленнице». По словам актрисы, Гайдай приставал к ней на съемках фильма.
Наталья Селезнева вышла из затворничества и ответила коллеге в интервью для Андрея Малахова. Зина из фильма Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» видит ситуацию по своему.
Леонид Гайдай (Фото: РИА Новости/Василий Малышев)
Как оказалось, режиссер не хотел того, о чем изначально подумала Селезнева. Все оказалось намного прозаичнее. Наталья не впускала Гайдая около получаса, но в итоге приоткрыла дверь. Дальше диалог развивался так:
По признанию Селезневой, в этот момент у нее отлегло. Она прямо сказала Гайдаю, ей показалось, что он к ней пристает. На это Леонид ответил с улыбкой на лице:
Наталья Варлей (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
После Наталья назвала кощунством обвинения в сторону режиссера. Селезнева говорит, что Гайдай был гением, у которого другая направленность. Если бы это было правдой, то в первую очередь режиссер должен был пригласить ее, а не Варлей.
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Наталья Селезнева вышла из затворничества и ответила коллеге в интервью для Андрея Малахова. Зина из фильма Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» видит ситуацию по своему.
«Там были я, он и искусствовед. Всем подарили ящик коньяка. Помню, я его ногой толкала, чтобы не тащить тяжесть в номер — он был роскошным, я расхаживала по нему в ситцевой рубашке. И вдруг в один из вечеров стук в дверь, слышу: „Наталья, открой, это Гайдай“. У меня все внутри перевернулось: „Два часа ночи, я давно сплю“. „Открой — пусти!“ — потребовал он. „Как вы можете? Я знаю вашу дочку Оксану с малых лет, я с Ниной в таких хороших отношениях. Не могу», — говорит Наталья.
Леонид Гайдай (Фото: РИА Новости/Василий Малышев)
Как оказалось, режиссер не хотел того, о чем изначально подумала Селезнева. Все оказалось намного прозаичнее. Наталья не впускала Гайдая около получаса, но в итоге приоткрыла дверь. Дальше диалог развивался так:
«Дай мне бутылочку коньяка», — сказал режиссер.
По признанию Селезневой, в этот момент у нее отлегло. Она прямо сказала Гайдаю, ей показалось, что он к ней пристает. На это Леонид ответил с улыбкой на лице:
«Наталья, запомни, рожденный пить, приставать к женщинам не может».
Наталья Варлей (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
После Наталья назвала кощунством обвинения в сторону режиссера. Селезнева говорит, что Гайдай был гением, у которого другая направленность. Если бы это было правдой, то в первую очередь режиссер должен был пригласить ее, а не Варлей.
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