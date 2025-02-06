Возлюбленная погибшего Лиама Пейна из группы One Direction впервые рассказала, почему оставила его одного перед смертью

Лиам Пейн и Кейт Кэссиди (фото: соцсети)
В октябре прошлого года трагически погиб бывший солист группы One Direction Лиам Пейн. Его возлюбленная Кейт Кэссиди в интервью The Sun впервые рассказала, почему бросила его за несколько дней до смерти.
Долгое время причины смерти Пейна были непонятны. Сначала высказывалась версия о том, что музыкант покончил с собой. Однако позже выяснилось, что он случайно упал с балкона. Причиной стал нервный срыв. К тому же, артист находился в состоянии наркотического опьянения.
Позднее стало известно, что за несколько дней до случившегося Пейна, находящегося в Буэнос-Айресе, покинула возлюбленная.
В интервью она подчеркнула, что её отъезд не был спровоцирован ссорой. По её словам, для пары раздельный отдых был абсолютной нормой. В те роковые дни девушке пришлось вернуться в дом во Флориду, чтобы присмотреть за их общим питомцем.
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Позднее стало известно, что за несколько дней до случившегося Пейна, находящегося в Буэнос-Айресе, покинула возлюбленная.
В интервью она подчеркнула, что её отъезд не был спровоцирован ссорой. По её словам, для пары раздельный отдых был абсолютной нормой. В те роковые дни девушке пришлось вернуться в дом во Флориду, чтобы присмотреть за их общим питомцем.
«У нас была собака, о которой нужно заботиться. Я никогда не думала, что всё так обернется. Очевидно, если бы я знала, если бы я могла заглянуть в будущее, я бы никогда не уехала из Аргентины», – отметила Кэссиди.Также девушка призналась, что для неё важно было узнать о смерти не из соцсетей. Ей позвонил друг погибшего, который сообщил о трагедии. Сначала Кейт не поверила, подумала, что просто распускаются слухи, однако затем поняла, что смысла в этом нет, и приняла эту трагичную новость.
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Анастасия Чинкова