«Да, миллион раз»: бывшая Лиама Пейна, на которой он планировал жениться, объявила о помолвке через два месяца после его смерти

Известный британский певец и участник группы One Direction Лиам Пейн хотел жениться на девушке Софии Смит, с которой он дружил с детства, но они расстались. Экс-избранница артиста 25 декабря объявила о своей помолвке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».