«Да, миллион раз»: бывшая Лиама Пейна, на которой он планировал жениться, объявила о помолвке через два месяца после его смерти

Лиам Пейн (Фото: соцсеть «ВКонтакте»)
Известный британский певец и участник группы One Direction Лиам Пейн хотел жениться на девушке Софии Смит, с которой он дружил с детства, но они расстались. Экс-избранница артиста 25 декабря объявила о своей помолвке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Девушка выходит замуж за своего бойфренда Джеймса Бриджвуда. Пара объявила о том, что они вместе, в июне 2022 года, а через полгода экс-возлюбленная Пейна поделилась, что ждёт ребёнка.
Визажист One Direction Лу Тисдейл и сестра одного из солистов бой-бенда Луи Томлинсона Лотти поздравили Смит с помолвкой. Они написали: «О, Софи! Люблю!», «Плачу… Поздравляю!»
София была вместе с Лиамом с 2013 по 2015 год. Они дружили с детства, но встречаться начали намного позже.
У Лиама остался семилетний сын Бир от брака с американской певицей и телеведущей Шерил Коул, с которой он развёлся в 2018 году.
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«Да, миллион раз! 25.12.24», — написала в соцсетях София, когда Бриджвуд сделал ей предложение.
Визажист One Direction Лу Тисдейл и сестра одного из солистов бой-бенда Луи Томлинсона Лотти поздравили Смит с помолвкой. Они написали: «О, Софи! Люблю!», «Плачу… Поздравляю!»
История любви Софии и Лиама
София была вместе с Лиамом с 2013 по 2015 год. Они дружили с детства, но встречаться начали намного позже.
«Я видел её в школе, мы болтали. Как-то я попросил у её сестры номер телефона. София была очень застенчивой и не подавала особых признаков того, что я ей нравлюсь, поэтому я просто предположил, что она не заинтересована во мне. К тому же я подумал, что она слишком хороша для меня в любом случае», — вспоминал Пейн в одном из интервью.Артист рассказал, что они планировали пожениться, но не стали спешить, решив сосредоточиться на карьере. В итоге влюбленные прекратили свои отношения, из-за чего музыкант сильно переживал.
«Весь этот год я был в турне и вдали от неё. Мы так много времени проводили порознь. Но чтобы поступить правильно по отношению к кому-то, иногда лучше делать не то, чего хочет твоё сердце, а то, что лучше для этого человека», — делился своими эмоциями певец.Напомним, что Лиам Пейн выпал из окна своего номера в отеле в Буэнос-Айресе 16 октября 2024 года. При падении артист получил травму, несовместимую с жизнью, - перелом основания черепа. Перед смертью певец устроил дебош в своём номере, разбив телевизор и ноутбук. Также полицейские нашли несколько свёртков с неустановленным веществом.
У Лиама остался семилетний сын Бир от брака с американской певицей и телеведущей Шерил Коул, с которой он развёлся в 2018 году.
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Анастасия Ларина