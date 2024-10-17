Экс-солист популярной группы One Direction Лиам Пейн погиб, выпав из окна

Фото: iStock/Tatiana rico
В Буэнос-Айресе погиб британский певец, бывший участник группы One Direction Лиам Пейн. Об этом сообщает издание La Nación.
Отмечается, что его тело нашли под окнами одного из отелей Буэнос-Айреса. Он выпал из окна третьего этажа, устроив до этого погром в своём номере.
Медики прибыли на место через семь минут после произошедшего, но мужчина был уже мёртв. Певцу был 31 год.
Предполагается, что он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Полиция уже разбирается в деталях произошедшего и внимательно осматривает гостиничный номер, в котором остановился Пейн.
Также незадолго до смерти, в этот же вечер, он опубликовал серию фотографий со своей девушкой на страницу в соцсети Snapchat.
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Медики прибыли на место через семь минут после произошедшего, но мужчина был уже мёртв. Певцу был 31 год.
Предполагается, что он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Полиция уже разбирается в деталях произошедшего и внимательно осматривает гостиничный номер, в котором остановился Пейн.
Также незадолго до смерти, в этот же вечер, он опубликовал серию фотографий со своей девушкой на страницу в соцсети Snapchat.
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Анастасия Чинкова