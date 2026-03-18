«Возник отёк»: косметолог объяснила изменения во внешности Веры Сотниковой
Косметолог Марият Мухина прокомментировала изменения во внешности актрисы Веры Сотниковой, которые ранее в сети сочли результатом неудачного нитевого лифтинга. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По мнению специалиста, речь идёт не о врачебной ошибке, а о временной реакции организма. Она отметила, что восстановительный период после подобных процедур может длиться от нескольких месяцев до года, и многое зависит от техники выполнения и индивидуальных особенностей пациента. Именно с таким затяжным этапом реабилитации, вероятно, и столкнулась актриса.
Мухина также опровергла слухи о том, что Сотниковой якобы имплантировали золотые нити. По её словам, были использованы стандартные материалы, а возникший отёк мог ввести в заблуждение тех, кто не знаком с особенностями процедуры.
Сейчас, как подчеркнула косметолог, отёчность уже спала, и актриса выглядит отлично, а её овал лица соответствует современным эстетическим стандартам.
