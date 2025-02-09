Возвращение к жизни: Бывшая жена футболиста Аршавина Анна Казьмина впервые вышла в свет

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Почти полтора года и девять пластических операций потребовалось бывшей супруге капитана питерского «Зенита» и сборной России, экс-игрока лондонского «Арсенала» и «Кайрата» из Алма-Аты Алисе Казьминой на то, чтобы решить проблемы со здоровьем. Раньше она могла появиться на публике только в медицинской маске на лице.
Дело в том, что из-за заболевания хрящевых тканей носа у экс-жены звёздного футболиста на лице образовалась огромная рана, за которую пластические хирурги боялись браться, напоминает Woman.ru. Однако после девяти пластических операций врачи помогли в восстановлении носа, и в сентябре 2024 года Казьмина провожала дочку в школу уже с новым лицом.
Первым мужем Алисы был предприниматель Алексей Казьмин, у них родились сын и дочь, которые остались жить с матерью после развода. Казьмин после развода женился на двоюродной сестре Ксении Собчак.
Еще будучи в браке, Алиса Казьмина познакомилась с футболистом Андреем Аршавиным. Встреча произошла в Лондоне. Российский полузащитник играл тогда за «Арсенал», а его гражданская жена Юлия Барановская ждала третьего ребенка.
Впервые Аршавин и Казьмина подтвердили свои отношения, выйдя вместе в свет в 2013 году. Поженились они в 2016 году, через год у пары родилась дочь. Супруги поселились в доме, откуда Аршавин выгнал Юлию Барановскую с детьми. Однако брак просуществовал недолго. В 2019 году Казьмина рассказала, что из семья распалась по причине постоянных измен супруга. После того как она на всю страну заявила о неверности Аршавина, тот обвинил бывшую жену в краже нескольких миллионов рублей с его счетов.
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Первым мужем Алисы был предприниматель Алексей Казьмин, у них родились сын и дочь, которые остались жить с матерью после развода. Казьмин после развода женился на двоюродной сестре Ксении Собчак.
Еще будучи в браке, Алиса Казьмина познакомилась с футболистом Андреем Аршавиным. Встреча произошла в Лондоне. Российский полузащитник играл тогда за «Арсенал», а его гражданская жена Юлия Барановская ждала третьего ребенка.
Впервые Аршавин и Казьмина подтвердили свои отношения, выйдя вместе в свет в 2013 году. Поженились они в 2016 году, через год у пары родилась дочь. Супруги поселились в доме, откуда Аршавин выгнал Юлию Барановскую с детьми. Однако брак просуществовал недолго. В 2019 году Казьмина рассказала, что из семья распалась по причине постоянных измен супруга. После того как она на всю страну заявила о неверности Аршавина, тот обвинил бывшую жену в краже нескольких миллионов рублей с его счетов.
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Александр Бойцов