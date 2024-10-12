«Она выписала себе путевку в ад»: Алиса Казьмина раскрыла правду об и изменах Аршавина и «сифилисе»

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев
В течение нескольких лет вся страна была свидетелем громкого скандала, потрясшего российский шоу-бизнес: распался брак известного футболиста Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской. Мужчина, несмотря на то, что в браке воспитывал двоих детей и готовился к появлению третьего, неожиданно покинул семью ради молодой модели Алисы Казьминой. «Радио 1» расскажет о том, как Алиса Казьмина принесла публичные извинения Юлии Барановской, почему ей пришлось лечь на операционный стол, и об отношениях с Андреем Аршавиным.
История измены Андрея АршавинаВ 2003 году футболист познакомился с Юлией Барановской, очаровательной и умной женщиной, которая мгновенно влюбилась в него. Их отношения развивались стремительно, и уже через месяц они начали жить вместе. Через два года у пары родился сын Артём, а в 2008 году на свет появилась дочь Яна.
Однако спустя 9 лет отношений в 2012 году футболист встретил в Лондоне Алису Казьмину, которая тоже была замужем и воспитывала детей. Их страсть быстро воплотилась в нечто большее и они оба решили оставить свои семьи ради друг друга.
Такое предательство стало для Юлии настоящим ударом, ведь Аршавин не просто ушёл от неё к другой женщине: он женился на новой избраннице, в то время как с Барановской о браке даже не говорил.
После таких болезненных событий, телеведущая Юлия Барановская опубликовала книгу «Всё к лучшему», в которой впервые подробно рассказала о своем разрыве с Аршавиным.
«Утром мне прислали сообщение, что Андрей Аршавин снял для жены кинотеатр. Это было уже не в первый раз. Чуть ранее оказалось, что он ходил со мной в Эрмитаж. Мои друзья даже поинтересовались, какая погода в Питере. Я удивилась и поинтересовалась у мужа, с чего он со мной гуляет по музею. Андрей сказал, что был со всей командой "Зенита" и с ними была секретарша клуба. Я отшутилась, что, видимо, она очень вольно себя вела, раз ее приняли за жену. Тут снова. В этот раз я начала без шуток выяснять, что происходит, мы говорили два часа, и, видимо, я и правда его прижала какими-то фактами, потому что он выпалил, что был там с другой и уходит от нас. Я не поняла. "Куда ты уходишь"? "Я ухожу, заберу свои вещи и уеду. У меня другая". Мне казалось, что он бредит», — написала Барановская.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
История отношений Андрея Аршавина и Алисы Казьминой Сама Алиса неоднократно заявляла об отсутствии намерений уводить кого-либо из семьи и рассказала, что и сама никому не изменяла.
«Я от него ушла, а не он от меня. Просто разлюбила. Не стала обманывать. Влюбилась в Андрея. Считаю, что мой бывший муж не должен жить обманутым», — рассказала в социальных сетях Казьмина.Впервые Аршавин и Казьмина познакомились на элитной вечеринке в Лондоне. Между ними сразу же вспыхнули чувства, и вскоре они поняли, что не могут жить друг без друга.
Спустя год у пары родилась очаровательная дочь Есения, а Алиса продолжала заботиться о детях от предыдущего брака.
Развод Андрея Аршавина и Алисы КазьминойМногие предполагали, что семейное счастье пары будет недолгим. Уже на следующий год после свадьбы модель объявила о своём намерении развестись, объяснив это усталостью от постоянных измен мужа.
Более того, футболист изменял жене с разными женщинами — он умело скрывал свои похождения и молчал, пока Казьмина с трудом воспитывала их маленькую дочь.
«Мне казалось, я всегда была такая волевая, сильная. Просто я, видимо, не подумала о том, что за время нашей совместной жизни он делал меня слабее с каждым днем. Когда у нас случился разрыв, я уже была слабая морально, зависела от этих отношений. Он ведь то же самое делал и с Юлией. Уходил, а потом снова возвращался к ней. У него модель поведения одна и та же. Сейчас я Юлю очень хорошо понимаю и во всем согласна с ее книгой. Вот это точно. Все к лучшему!» — прокомментировала Алиса.Когда правда стала известна всем, Аршавин проявил решительность и не стал отрицать свою вину.
«Да, я гулял и безумно жалею об этом. Понимаю, что время назад не повернуть, уже ничего не исправить. Единственное, на что остается надеяться, что жена сможет меня простить и вернется. Это самый близкий человек, которого я очень люблю. То, что у меня было с ней, не испытывал больше ни с кем другим», — говорил футболист.Однако Алиса не собиралась отступать. Она твёрдо решила разорвать отношения с тем, кто предал её и не уважает ни её саму, ни их общую дочь.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
Скандальный развод и проблемы со здоровьемРазрыв дался Алисе так же тяжело, как и Юлии Барановской. Мирно расстаться у знаменитостей не получилось. Более того, футболист начал обвинять уже бывшую жену в краже:
«Апогеем стала сумма в один миллион, которую она, на мой взгляд, обманным путем забрала. Один миллион евро наличными. Еще вопрос в том, как она это сделала. О нюансах долго рассказывать, и в это даже будет трудно поверить».Алиса Казьмина не признала своей вины. Однако вскоре ей пришлось забыть о скандалах и слухах, поскольку у неё возникли серьёзные проблемы со здоровьем.
У звезды неожиданно начал «проваливаться» нос. Многие предположили, что она больна сифилисом, но сама Алиса объяснила, что аутоиммунное заболевание и некроз стали следствием пережитого стресса, несправедливых обвинений и унижений.
Сначала у бывшей жены Аршавина обнаружили стафилококк, но инфекция не поддавалась лечению. Затем на носу Алисы появились так называемые «разрезы». Ей пришлось пройти курс интенсивной терапии, а затем перенести несколько сложных пластических операций.
Осознание виныНа сегодняшний день Казьмина говорит своём печальном опыте с сожалением. Она проходит восстановление после тяжёлой болезни и испытывает чувство вины перед Юлией Барановской.
«Общалась ли я с Юлей? Нет. Думаю, что на сегодняшний день ей уже ничего нужно — ни мои извинения, ни мое признание в том, тогда все было неправильно, плохо, некрасиво. Но если бы так получилось, что мы с ней встретились бы, я бы подошла… И попросила у нее прощения», — призналась Алиса.Известный футболист нашёл новую любовь в лице Анны Петрушиной из Северодвинска. Его новая спутница уже подарила ему дочь Еву.
Алиса Казьмина предупреждает третью избранницу своего бывшего мужа о возможных проблемах в будущем и беспокоится об алиментах, ведь если пара расстанется, выплаты от Аршавина могут существенно сократиться.
«Я подумала: "Куда ты, девочка, лезешь?" Она просто себе выписала путевку в ад. Помогает ли Андрей? Он по закону платит алименты 50% на всех детей. Потом девушка подаст на алименты, мы с Юлей будем получать меньше, а на нем это никак не отразится», — сказала Казьмина.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
Читайте также:
Рэпера Канье Уэста обвинили в незаконной слежке за Ким Кардашьян и Бьянкой Цензори
«Ей идет раздеваться»: к кому Паулина Андреева ушла от Бондарчука и что ее связывает с Чубайсом
Женщины и гулянки: Психолог раскрыла причины ухода Андреевой от Бондарчука
Дайана Хусинова