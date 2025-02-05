«Огромная дырка была»: Юлия Барановская призналась, что сделала пластическую операцию

Юлия Барановская (фото: соцсети)
Поклонники неизменно интересуются, делала ли Юлия Барановская пластические операции. Телеведущая призналась, что корректировала изъяны, но исключительно по медицинским показаниям, а не ради эстетики.
Юлия рассказала, что делала абдоминопластику, поскольку после третьей беременности у неё сильно разошлись мышцы живота.
Барановская уточнила, что делала операцию давно.
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«Просто огромная дырка была», – отметила телеведущая.После она отметила, что уже через несколько дней после операции приступила к съёмкам шоу «Мужское/Женское» с Александром Гордоном. Тогда были сняты единственные программы, где ведущая была в балетках без высокого каблука.
Барановская уточнила, что делала операцию давно.
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Анастасия Чинкова