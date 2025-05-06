Врачебный халат, беременность, платье из крокодиловой кожи и рубашка из шкафа: Чем удивили звёзды на Мет Гала 2025?

6 мая Александре Ребенок исполняется 45 лет. За последние десять лет актриса успела зарекомендовать себя как одну из самых разноплановых артисток российского театра и кино. Однако в личной жизни Александра оказалась однолюбом: несмотря на намерение не связывать судьбу с коллегами, она вышла замуж за актера Алексея Верткова. Подробнее в материале «Радио 1».