Врачебный халат, беременность, платье из крокодиловой кожи и рубашка из шкафа: Чем удивили звёзды на Мет Гала 2025?

Фото: iStock/Caiaimage/Tom Merton
Сегодня ночью прошёл ежегодный бал Met Gala, где звёзды представляют свои образы. В этом году тема была «костюм, созданный специально для вас», и некоторые подошли к ней творчески.
Однако многие знаменитости проигнорировали дресс-код и пришли просто в красивых платьях. О том, кто привлек внимание, а кто остался в тени, читайте в материале «Радио 1».
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АННА ВИНТУРАнна Винтур, похоже, сама запуталась в дресс-коде бала. Её длинный пиджак поверх платья выглядит скорее как врачебный халат, что не соответствует ожиданиям. Возможно, она надеялась выделиться на фоне остальных, но план не сработал.
РИАННАРианна вновь привлекла к себе всеобщее внимание, объявив о своей новой беременности и продемонстрировав заметный животик. К тому же, с дресс-кодом она справилась на отлично — её кастомизированный костюм стал настоящим шедевром.
Рианна (Фото: кадр трансляции Met Gala 2025)
ШАКИРАШакира решила, что она просто великолепна, и появилась в розовом платье.
НИКОЛЬ КИДМАННиколь Кидман решила продемонстрировать свои явно накачанные в зале руки. Платье выглядит прекрасно, отлично сидит, и с фигурой всё в порядке. Кажется, про дресс-код просто забыли.
ДЕМИ МУРДеми Мур действительно поразила всех, строго следуя дресс-коду вечера. Её платье в виде огромного галстука было просто невероятным! Лиф платья имитировал узел, а часть, лежащая на шее, держалась так, будто была накрахмалена. Шлейф представлял собой свисающий конец галстука.
Деми Мур (Фото: кадр трансляции Met Gala 2025)
ХЕЙЛИ БИБЕРХейли Бибер выбрала длинный пиджак и прозрачную юбку. Она, безусловно, всегда выглядит великолепно, но в этот раз можно было бы сделать что-то более интересное.
КАЙЛИ ДЖЕННЕРКайли Дженнер попыталась совместить два стиля: платье, не соответствующее дресс-коду, было изготовлено из явно костюмной ткани.
Кайли Дженнер (Фото: кадр трансляции Met Gala 2025)
КИМ КАРДАШЬЯНКим Кардашьян появилась в платье из крокодиловой кожи или чего-то подобного. Шляпа, из-под которой она безуспешно пыталась что-то разглядеть, выглядела немного лишней.
КЕНДАЛ ДЖЕННЕРКендал Дженнер выглядит так, будто только что вышла из офиса — на ней деловой костюм с длинной юбкой.
Кендал Дженнер (Фото: кадр трансляции Met Gala 2025)
ВЕРА ВОНГДизайнер свадебных платьев Вера Ванг решила, что ноги должны быть в тепле. В отличие от нижней части платья, верхняя часть выглядела так, что возникало желание предложить ей укрыться.
ЛИЗЗОПлатье Лиззо привлекло внимание глубоким декольте, которое могло бы выглядеть аккуратнее с использованием специальных средств фиксации или выбором менее откровенного фасона.
СИАРАСиара выглядит великолепно в платье, состоящем из полосок ткани и множества мелких цепочек, но не совсем ясно, как это соотносится с концепцией.
Сиара (Фото: кадр трансляции Met Gala 2025)
ДАЙАНА РОССЕще одна звезда, не отличающаяся умением читать, но безумно красивая — великолепная Дайана Росс. Настоящая королева! И в кадре никто не сможет ей помешать — весь пространство занял ее шлейф.
Дайана Росс (Фото: кадр трансляции Met Gala 2025)
КАРЛИ КЛОССНа фоне Рианны Карли Клосс скромно продемонстрировала свой животик. Ее наряд также привлекал внимание — верх с воротником-стойкой, плиссированная юбка и лаковые ботфорты. Очень стильно!
ДОНАТЕЛЛА ВЕРСАЧЕДонателла Версаче, похоже, сначала выбрала платье, а уже потом получила приглашение на бал. И решила: «Ну ладно, надену сверху пиджак, и всё».
АЛИША КИЗАлиша Киз идеально вписалась в тему вечера, выбрав костюм, созданный специально для неё. Открытые плечи и лиф в сочетании с объемной накидкой — это настоящий образ в стиле классического Мет Гала.
ЛАНА ДЕЛЬ РЕЙЛана Дель Рей лишь слабо отразила тему вечера, но её заколка-брошь в виде крокодила вызвала восторг у всех присутствующих. Это, очевидно, отсылка к профессии её мужа, который является охотником на аллигаторов.
ПРИЯНКА ЧОПРА И НИК ДЖОНАСПриянка Чопра и Ник Джонас появились в стильном фэмили-луке в черно-белых тонах. Ник напоминал испанского танцора, а Приянка выглядела потрясающе в костюме в горошек и с большой шляпой.
СЕРЕНА УИЛЬЯМССерена Уильямс снова выглядит очень женственно. Это действительно замечательная тенденция. Она выбрала платье и пуховик в тон, что выглядит интересно. Хотя, честно говоря, не совсем понятно, какое отношение к этому имеет костюм.
ПАМЕЛА АНДЕРСОНПамела, как всегда, решила, что дресс-код — это не для неё, и пришла в просто красивом платье. Однако больше всего вопросов вызвала её причёска. Сначала она отказалась от макияжа, а теперь ещё и отрезала волосы, сделав какую-то микрочёлку.
Памела Андерсон (Фото: кадр трансляции Met Gala 2025)
КЕРРИ ВАШИНГТОНАктриса Керри Вашингтон строго придерживалась дресс-кода. Её наряд состоял из элегантного жакета с глубоким вырезом и атласным воротником, а снизу две прозрачные юбки.
СИНТИЯ ЭРРИВОСинтия Эрриво, как всегда, с эффектными когтями, напоминающими птеродактиля. А её наряд тоже великолепен: юбка, спереди превращающаяся в микрошорты, и потрясающий жакет.
ЭШЛИ ГРЭМЭшли Грэм в корсетном платье, оформленном в стиле костюма. Это выглядит красиво, но не хватает изысканности и блеска.
МАЙЛИ САЙРУСМайли Сайрус продолжает терять вес. Костюм выглядит стильно, но почему снова выбрана черная палитра? Укороченный жакет из крокодиловой кожи.
Майли Сайрус (Фото: кадр трансляции Met Gala 2025)
ДАША ЖУКОВАДаша Жукова появилась в винном костюме с длинной юбкой и жакетом, выполненным в слегка японском стиле. Образ выглядит элегантно, но черный ремешок кажется немного слишком простым для такого наряда.
ХОЛЛИ БЕРРИЧто произошло с Холли Берри, что она решила перенять стиль Бьянки Цензори и выбрать такой наряд — непонятно. Говорят, даже Вога Винтур была в шоке и сделала актрисе замечание за такое появление. Тем не менее, это событие только добавило пиара. А фигура Холли Берри позволяет ей носить практически всё.
ХАЙДИ КЛУМХайди Клум решила выбрать чёрное платье и не заботиться, что придумали другие. Это довольно необычно для неё, учитывая, как она любит удивлять с костюмами на Хеллоуин. Возможно, просто не успела подготовиться.
ЗЕНДАЯЗендая выглядела великолепно в элегантном белом брючном костюме. Однако стоит отметить, что ещё одна гостья появилась в точно таком же наряде.
Зендая (Фото: кадр трансляции Met Gala 2025)
ЭНН ХАТТАУЭЙПохоже, что Энн Хаттауэй была сильно занята, и когда настал момент Мет Гала (к которому все готовились как минимум месяц), она просто вытащила белую рубашку из шкафа, нашла подходящую юбку и отправилась на мероприятие.
ДУА ЛИПАДуа Липа пришла в платье с перьями.
ЗОИ САЛДАНАЗои Салдана выглядит великолепно, её наряд отлично подобран. Платье, оформленное в стиле костюма с множеством пуговиц, смотрится очень стильно и элегантно.
ДЖИДЖИ ХАДИДДжиджи Хадид появилась в золотом приталенном платье.
САБРИНА КАРПЕНТЕРСабрина Карпентер, как всегда, без юбки. Ей это нравится.
Сабрина Карпентер (Фото: кадр трансляции Met Gala 2025)
СИДНИ СУИННИСидни Суинни действительно прекрасна, и её платье выглядит великолепно, но, к сожалению, оно не соответствует дресс-коду.
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