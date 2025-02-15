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«По возможности»: Брухунова объяснила, сколько времени ей нужно на детей Петросяна

Брухуновой нужен час с детьми Петросяна
Татьяна Брухунова (Фото: Instagram*/bruhunova)

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram*/bruhunova)

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пользуется помощью мамы и няни при воспитании детей. Как пишет 7Дней.ru, Брухунова считает, что лучше быть мамой-праздником.
«Естественно, у меня есть няня. С младшим ребенком мне помогает мама. Не всегда, но по возможности. (…) лучше проведу час, но без телефона (…) чем я буду весь день, но одной рукой так, а другой в телефоне», — пояснила супруга юмориста.
Брухунова добавила, что ее дети сами развлекают себя с младенчества, растя самостоятельными, поэтому их не нужно нянчить постоянно.

А вот женщина должна постоянно думать про свой комфорт, ходя в рестораны, театры, а также сидя с подругами. Таким образом она получает энергию, вкладывая ее в близких, резюмировала жена Петросяна.

Ранее жена рэпера Натана Анастасия Швецова рассказала о пережитых изменах мужа.

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Пристрастие к алкоголю, многочисленные романы и тайная свадьба: как живет сын Любови Полищук актер Алексей Макаров
15 февраля 2025, 14:05

Алексей Макаров (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Сын народной артистки РФ Любови Полищук актер Алексей Макаров прославился благодаря ролям в картинах «Ворошиловский стрелок», «Дальнобойщики», «День выборов».
О том, в каких проектах сейчас задействован артист и что известно о его личной жизни, расскажет редакция «Радио 1».

Алексей Макаров — сын Любови Полищук: детство и юность актера


Алексей Макаров родился 15 февраля 1972 года в семье актеров Любови Полищук и Валерия Макарова. Примечательно, что в свидетельстве о рождении и иных документах артиста указана дата появления на свет 15 апреля 1972 года.

Семья Макарова и Полищук прославилась еще в Омске. Вскоре паре предложили работу в Москве. В 1968 году супруги выступили на сцене Кремлевского дворца съездов, что считалось большой удачей. Позднее артисты вернулись на малую родину, где продолжили творческую карьеру. Здесь и родился их первенец.

Алексей Макаров крайний справа (Фото: Инстаграм* @makarov_alexey_)

С малых лет Алексей наблюдал за карьерой своих родителей: мальчика регулярно брали на гастроли. Однако спустя время Любовь Полищук развелась с отцом Алексея Макарова, когда наследнику было четыре года. Что послужило основной причиной расставания супружеской пары, неизвестно. По словах близких друзей экс-супругов, карьера Полищук пошла в гору, тогда как Макарова никуда не приглашали из-за его пристрастия к алкоголю.

С первого по шестой класс Алексей Макаров учился в московской школе-интернате, из-за чего у него была большая обида на родителей. По мнению актера, большинство комплексов, которые повлияли на его дальнейшую личную жизнь, появилось именно в то время. В период, когда мальчик жил в интернате, Любовь Полищук вышла замуж за художника Сергея Цигаля. В 13 лет по настоянию отчима Алексея забрали из интерната. В 1984 году в семье родилась девочка Мариэтта, о которой брат с удовольствием заботился.

Алексей Макаров с сестрой (Фото: Инстаграм* @makarov_alexey_)

Алексей рассказывал, что он рос трудным подростком, к тому же очень походил на отца. Полищук часто разговаривала с сыном на повышенных тонах.

«Когда она поняла, что я превращаюсь в неуправляемого подростка, начинала орать. И я в этот момент боялся ее до судорог, потому что она была очень звонкая, а энергетика страшнейшая, которая и мне передалась», — рассказал артист в эфире программы «Однажды» на НТВ.

После восьмого класса Макаров подал документы в ПТУ. Молодой человек решил стать краснодеревщиком. Отчим и мама не поддержали его решение. Сергей Цигаль настоял, чтобы Алексей окончил все 10 классов, а потом получил высшее образование.

Начало карьеры Алексея Макарова


После окончания школы Макаров решил стать актером. Поступить в ГИТИС с первого раза ему не удалось. Поэтому трудовая биография молодого человека началась с продавца билетов, грузчика и даже пожарного. Со второй попытки Алексей все же поступил в ГИТИС на курс Павла Хомского.

В начале карьеры будущий артист работал в Театре имени Моссовета. Правда за восемь лет ему повезло сыграть только одну заметную роль: в спектакле «Иисус Христос — суперзвезда» он перевоплотился в царя Ирода. Затем актер ушел из театра.

Лучшие роли Макарова в кино: фильмы и сериалы


Мир кино принял сына Любови Полищук более радушно чем театр. Впервые на экране Алексей Макаров появился в эпизодической роли в мини-сериале «На углу, у Патриарших».

В 1999 году актер сыграл в драме «Ворошиловский стрелок». Фильм Станислава Говорухина стал культовым, а его название — нарицательным. Спустя год Макаров вместе с Евгением Мироновым, Владиславом Галкиным, Юрием Колокольниковым вошел в каст военной драмы «В августе 44-го».

Настоящий успех пришел к артисту после выхода боевика «Личный номер», где Алексей исполнил роль героического майора спецслужб Смолина. Фильм появился на экранах в 2004 году и превратил Макарова в звезду. Некоторые поклонники даже назвали его российским Брюсом Уиллисом.

Алексей Макаров (Фото: Инстаграм* @makarov_alexey_)

В 2006-м он снялся еще в одном рейтинговой проекте — сериале «Офицеры», который в период премьеры на Первом канале возглавил топ-100 наиболее популярных среди россиян ТВ-программ по версии TNS Gallup Media.

Стоит отметить, что в фильмографии Алексея есть не только боевики. «Требуется няня» — семейная мелодрама. По словам артиста, он буквально ухватился за роль в ней, поскольку устал от бесконечных остросюжетных лент.

В фильмографии актера насчитывается более 50 работ. В 2022 году Макаров снялся в мини-сериале «Тот мужчина, та женщина», а в 2023 — в сериале «Актрисы».

1 января 2025 года на экраны вышел комедийный сериал «Министерство Всего Хорошего» с участием актера.


Личная жизнь и романы Алексея Макарова


Первой женой Алексея Макарова стала журналистка Мария Сперанская. Супруга была старше мужчины на десять лет. Вместе они прожили три года.

Вскоре актер начал отношения с артисткой балета Ольгой Силаенковой. Спустя полтора года Макаров бросил ее ради другой женщины — актрисы Екатерины Семеновой, но и этот роман не продлился долго.

Отношения артиста с Анастасией Макеевой принесли Макарову нехорошую славу. До сих пор на слуху общественности громкий скандал, который разгорелся из-за рукоприкладства Макарова по отношению к актрисе. Позднее в программе «Судьба человека» Макеева упомянула об этом случае, который произошел на виду у съемочной группы во время работы пары над фильмом в Тунисе. Анастасии пришлось покинуть проект и разорвать отношения с артистом.

Актриса Виктория Богатырева успела в короткий период совместной жизни с Макаровым родить ему дочь Варю. Но и этот союз тоже вскоре разрушился.

В 2011 году Мария Миронова и Алексей Макаров поженились. Но счастье длилось недолго — пара разошлась в 2013-м. Причиной расставания послужила ревность актера.

Далее избранницей Макарова стала личность не медийная — бывший бортпроводник, а ныне репетитор иностранных языков Полина, которая младше супруга на 23 года. ﻿Влюбленные поженились тайно еще в 2022 году, а о новом статусе артист рассказал в передаче «Ты не поверишь!» весной 2023-го.

Алексей Макаров с супругой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Так мы давно женаты. Уже больше года. Полина не новая жена, а любимая жена. Не путайте термины. И брак с ней повлиял также на мой внешний вид, поэтому спасибо за комплименты», — рассказал Алексей.

Пристрастие Макарова к алкоголю


В одном из интервью Алексей Макаров признался, что длительное время злоупотреблял алкоголем, а также скандалил с близкими. Спустя время он переосмыслил свою жизнь.

«Я нажрал 127 килограммов. У меня были запои. Это сильно меня подкосило: и здоровье, и отношения с людьми. А сейчас спортзал каждый день», — поделился артист.

Алексей Макаров сейчас: что известно об актере и его планах на 2025 год


Сегодня Алексей Макаров продолжает появляться на сцене театра и кино. Актер задействован в следующих спектаклях: «В Бореньке чего-то нет», «Доктор знает всё», «Стань счастливой!» и других.

Недавно на экраны вышел комедийный сериал «Министерство Всего Хорошего» с участием артиста.

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«Не потеряла веру»: Анастасия Швецова о пережитых изменах Натана
15 февраля 2025, 13:48

Алишер Мирзохонов (РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Жена рэпера Натана (Алишер Мирзохонов) Анастасия Швецова давно простила его за измену, пишет Voice. Кроме того, по ее словам, она не перестала верить в любовь на фоне пережитых трудностей.
«Я не потеряла веру в любовь, несмотря на все пережитые трудности. Мой опыт не определяет меня, он лишь показывает, чему я могу научиться. Каждое испытание — это урок, который помогает нам расти. Мы можем извлекать ценный опыт из боли и разочарования, а не позволять им управлять нашей жизнью», — сказала Швецова.
Она добавила, что любовь заключается в поступках, а не в словах, заключив, что прощение является важным аспектом любви.

Натан был в центре скандала в прошлом году, когда пытался построить отношения с блогером Валерией Чекалиной, а также целовался с певицей Бьянкой на глазах у всей России в рамках шоу «Звезды в Джунглях».

Ранее стало известно, за что актриса Мария Голубкина не простила свою маму.

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За что Мария Голубкина не смогла простить мать и кто на самом деле ее отец: какие тайны хранит вдова Андрея Миронова
15 февраля 2025, 13:06

Мария Голубкина (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Мария и Лариса Голубкины — выдающиеся актрисы, каждая из которых внесла свой вклад в развитие российского кинематографа. Они не были близки на протяжении многих лет, но со временем нашли общий язык. О том как сейчас живут актрисы читайте в материале «Радио 1».

Отец Марии не известен


Лариса Голубкина (Фото: скриншот к/ф «Гусарская баллада»)

Лариса Голубкина родила дочь в 1973 году. До этого мать Марии некоторое время жила в гражданском браке со сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым. Долгое время считалось, что именно он является отцом девочки. Однако в 2012 году Щербинский неожиданно заявил, что не имеет отношения к отцовству Марии. Он передал это звание Владимиру Досталю, директору «Мосфильма», от которого Лариса ушла в положении к сценаристу. В качестве возможного отца также упоминался известный актёр Алексей Баталов, с которым у актрисы был непродолжительный роман.

Когда Марии исполнилось четыре года, Лариса вышла замуж за актёра Андрея Миронова. Он принял на себя роль её воспитателя и стал для девочки настоящим отцом. Мария считает его своим фактическим и кровным родителем, что подтверждается её отчеством — Андреевна. Фамилию Голубкина дочь сохранила, объяснив это тем, что родители расписались только после её рождения.

По словам Марии Голубкиной, если в их семье и был кто-то, кто действительно занимался её воспитанием, так это отец. Мама всё время была погружена в свои дела: она снималась в кино, блистала на театральных подмостках и колесила по стране с концертами, оставляя дочери лишь тень своего внимания.

Сложные родительские отношения


Лариса и Мария Голубкины (Фото: скриншот т/п «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» ТК Россия 1)

Лариса Голубкина, лишь с годами осознавшая свои ошибки, поняла, как неумело относилась к дочери Марии. Любовь к ней была, но она оставалась в тени — не проявлялась в объятиях, не звучала в сказках на ночь. Мать была поглощена карьерой, полагая, что дочь всё поймёт и простит. В отличие от своих коллег, которые брали детей с собой на гастроли и съёмки, она оставляла Марию в стороне.

Авторитарный стиль воспитания диктовал требование послушания и высоких оценок, что вызывало у девочки бурное сопротивление. Ларисе Голубкиной было трудно быть в роли мамы, она даже в одном из интервью осмелилась заявить, что актрисы не должны обременять себя детьми или обязаны прерывать карьеру ради их воспитания.

Мария выросла самостоятельной девушкой, научилась сама добиваться целей и пошла по стопам матери в актерской карьере. Мама отпустила Марию в свободное плавание в 18 лет и не поддерживала ее даже финансово, что еще больше закалило характер дочери.

Семья Марии Голубкиной


Мария Голубкина (Фото: скриншот т/п «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» ТК Россия 1)

Мария в 17 лет познакомилась с будущим супругом Николаем Фоменко и уже в 21 год вышла за него замуж. Семейное счастье продлилось 13 лет, в браке родилось двое детей: дочь Настя и сын Иван. В интервью актриса подчеркивала, что не испытывала страха потерять свою карьеру после рождения детей, так как считает материнство своей главной и более значимой задачей.

В начале 2000-х годов дети Голубкиной, по настоянию отца, отправились учиться в Великобританию. Актриса осталась в одиночестве. Она решила переехать к матери, но оказалось, что даже спустя время их отношения не стали лучше. Мать постоянно давала советы Голубкиной о том, как строить карьеру и вести себя в повседневной жизни, что не устраивало знаменитую дочь. Со временем ситуация немного изменилась, но конфликты всё ещё имели место быть.

Актрисы сейчас


Мария Голубкина (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Сейчас Марии Голубкиной 51 год. Она теперь не так часто появляется в кино и большую часть времени посвящает преподаванию актерского мастерства в своей мастерской. Лариса Ивановна уже давно и тяжело болеет. В одном из своих интервью Мария поделилась, что в последние годы её мама находится в пансионате в Подмосковье, где ей обеспечен постоянный уход и квалифицированная медицинская помощь. Стоимость пребывания в этом учреждении для дочери актрисы весьма высока, но она не переживает за здоровье матери, поскольку в случае необходимости врачи всегда готовы оказать помощь.

Состояние здоровья Ларисы Голубкиной довольно тяжелое: у неё диагностированы онкологическое заболевание и болезнь Паркинсона. Она вынуждена постоянно принимать сильнодействующие обезболивающие средства и практически не покидает постель.

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Одна геолокация и букет-сердечко: Валиеву подозревают в романе с хоккеистом
15 февраля 2025, 12:34

Камила Валиева (Фото: Telegram/@kamilavalieva26official)

Российскую фигуристку Камилу Валиеву подозревают в романе с хоккеистом Никитой Нестеровым, играющим за ЦСКА. Как пишет StarHit, у знаменитостей нет общих фотографий, однако пользователи вычислили, что у них одна геолокация. А еще Валиева опубликовала фото букета в форме сердца.
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«Люблю тебя!»: беременная Мари Краймбрери на публике призналась в любви Билану
15 февраля 2025, 12:12

Мари Краймбрери (Фото: Instagram*/marikraimbrery)

Беременная певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) призналась на публике в любви своему коллеге по цеху Дмитрию Билану. Об этом пишет Voice.
«Дима, я люблю тебя!» — сказала Мари в ответ на слова Билана о том, что ему приятно быть с исполнительницей «на одной волне».
Звезды обнялись, долго не выпуская друг друга из объятий. Билан оценил возможность стать крестным отцом будущего ребенка Краймбрери и блогера Давида Манукяна (Дава).

«Я так ответственно к этому отношусь, у меня уже есть двое детей крестных. Мне не всегда на это есть время. Но опять же, говорят отказываться нельзя, если предлагают», — отметил певец.

Дмитрий Билан является крестным отцом сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской.

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