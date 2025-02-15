«По возможности»: Брухунова объяснила, сколько времени ей нужно на детей Петросяна

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram*/bruhunova)
Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пользуется помощью мамы и няни при воспитании детей. Как пишет 7Дней.ru, Брухунова считает, что лучше быть мамой-праздником.
«Естественно, у меня есть няня. С младшим ребенком мне помогает мама. Не всегда, но по возможности. (…) лучше проведу час, но без телефона (…) чем я буду весь день, но одной рукой так, а другой в телефоне», — пояснила супруга юмориста.Брухунова добавила, что ее дети сами развлекают себя с младенчества, растя самостоятельными, поэтому их не нужно нянчить постоянно.
А вот женщина должна постоянно думать про свой комфорт, ходя в рестораны, театры, а также сидя с подругами. Таким образом она получает энергию, вкладывая ее в близких, резюмировала жена Петросяна.
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Никита Кротов