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«Время старческих изменений»: почему Ирина Аллегрова отказалась от концертов

Врач Конев: Аллегрова трезво оценила ситуацию и ушла со сцены из-за возраста
Ирина Аллегрова (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Ирина Аллегрова (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Ирина Аллегрова уже несколько лет не выступает на корпоративах и отказывается от гастролей. Врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев заявил, что решение 73-летней певицы отказаться от сцены может быть вызвано необходимостью из-за возраста, пишет «Абзац».
По словам эксперта, все люди неизбежно стареют. Стоит отметить, что артисты не всегда готовы оставить сцену, даже если у них уже не хватает сил.

«После 75 начинается время старческих изменений. Всем тяжело. Многие просто отказываются уходить со сцены – теряют голос и силы, плохо ходят. Сцена – как наркотик», — отметил Конев.

Врач добавил, что на сегодняшний день на эстраде довольно много возрастных артистов, однако редко кому из них удается трезво оценивать свое состояние.

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#певица
#концерт
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов уехали в отпуск, оставив четверых детей
07 мая 2025, 15:10

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов (фото: Instagram* / tarasov23)

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов провели романтическое путешествие в Баку, оставив детей дома. Об этом супруги сообщили в своих соцсетях.
Как рассказала модель, сначала она отправилась в Дубай, а позже к ней присоединился футболист, прилетевший из Казани. После встречи пара направилась в столицу Азербайджана, где провела несколько насыщенных дней.

Костенко отметила, что вместе с супругом они посетили ужин с Эмином Бабаевым, прогулялись по достопримечательностям и сняли памятные видеоролики. Один из них она опубликовала в личном блоге.

Публикация вызвала положительную реакцию среди подписчиков.

«Хорошо вам отдохнуть в Баку. Вы такая хорошенькая! Счастья вам! Красивая пара», — написали в комментариях.

Ранее Костенко и Тарасов сообщили о желании завести еще двоих детей. Сейчас пара воспитывает четверых.

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Виктор Коэн может сесть на пять лет за мерч с насмешками над убитой им девушкой
Блогер рискует сесть на пять лет за мерч с насмешками над убитой им девушкой
07 мая 2025, 15:08

Фото: iStock/Tunatura

Виктору Коэну грозит тюремный срок. Блогер может может оказаться в колонии сроком на пять лет за мерч с насмешками над убитой им девушкой.
Как стало известно SHOT, действия Коэна могут быть квалифицированы как «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». По УК РФ за это мужчине могут вынести реальный тюремный срок. Коэн быстро закрыл все свои соцсети, удалил фотки и прекратил продажу мерча. На футболке была изображена мясорубка, с помощью которой он измельчил останки девушки.

Житель Владивостока Виктор Коэн признал себя виновным в убийстве 26-летней подруги Галины Колядзинской. Он рассказал силовикам, что расчленил ее и сжег в лесу. Суд приговорил убийцу к лишению свободы почти на 10 лет.

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Антон Беляев раскрыл сумму гонорара за песню для Баскова
07 мая 2025, 14:43

Антон Беляев (фото: Instagram* / therrmaitz)

Музыкант Антон Беляев рассказал, что на раннем этапе своей карьеры писал песни для российских артистов, в том числе для Николая Баскова. Об этом он сообщил в эфире «Шоу Воли».
По словам Беляева, одна из композиций, написанная им совместно с певицей и педагогом по вокалу Этери Бериашвили, была отклонена заказчиком.

«Есть трек, который не приняли. Я сделал трек для Николая Баскова, его забраковали. $400 платили, на секундочку. Но мне сперва дали только $200, — и я делал все, что мог. Оставшиеся $200 я так и не получил», — сказал он.

Музыкант предположил, что причиной отказа могла стать чрезмерная сложность композиции.

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«А не перебор ли это?» В соцсетях высмеяли Галкина*, сравнившего себя с Иисусом
В интернете высмеяли Максима Галкина*, сравнившего себя с Иисусом
07 мая 2025, 14:06

Максим Галкин* (Фото: Instagram**, @maxgalkinru)

В личном блоге юморист Максим Галкин* выставил селфи, сделанное на фоне цветущей глицинии. Свою публикацию он сопроводил песней группы «Ленинград». В композиции звучат слова: «Ты был прекрасен как Иисус в произведениях искусств». Из-за этого муж Аллы Пугачевой нарвался на критику пользователей.
Так, они вспомнили провокационное поведение Галкина*, указав, что когда-то он склонял к алкоголю, а теперь сравнивает себя с Богом.
«А не перебор ли это? Нездоровое желание напомнить о себе таким же нездоровым способом», — цитирует слова комментаторов издание «Страсти».
Ранее музыкальный критик Артемий Троицкий* заявил, что власти Латвии совершили ошибку, запретив въезд Кристине Орбакайте, и «опрометчиво» забыли, чья она дочь. По его мнению, из-за их решения Алла Пугачёва больше не захочет появляться в этой стране.

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*признаны в России иноагентами.
**запрещён в РФ.
#алла пугачёва
#соцсети
#критика
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Подаренная Моисеевым квартира в аресте, недвижимость в Москве спешно продается: почему Кристина Орбакайте «нищает на глазах»
07 мая 2025, 14:02

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Кристина Орбакайте, дочь прославленной Аллы Пугачёвой, рискует лишиться не только карьеры, но и значительной части своего состояния. Карьера, основанная на старых заслугах, и недвижимость, доставшаяся в подарок от друзей, оказались под ударом после серии скандалов и громких политических заявлений. Подробнее в материале «Радио 1».
В последние годы удача явно отвернулась от Орбакайте: элитная недвижимость не находит покупателей, Латвия закрыла для неё въезд, концерты отменяются, а за спиной накапливаются долги. Что стало причиной такого крушения?

Латвия


Недавно в Латвии арестовали квартиру Орбакайте в Юрмале — элитную трёхкомнатную недвижимость на 100 квадратных метров в жилом комплексе «Ривьера», ранее принадлежавшую Борису Моисееву. После смерти артиста в 2022 году апартаменты достались Кристине.

Латвийская служба безопасности, подняв архивные записи её выступлений в Крыму в 2014 году, внесла Орбакайте в «чёрный список» как угрозу национальной безопасности. Въезд в страну запрещён, а судьба квартиры — под вопросом. Теперь певица лишилась не только привычных летних гастролей в Юрмале, но и солидных доходов — потери от отменённых концертов оцениваются в 5–10 миллионов рублей.

Москва


Понимая, что в России больше не чувствует себя комфортно, Орбакайте решила продать два своих роскошных апартамента в жилом комплексе «Четыре ветра» в Москве, каждый стоимостью около 200 миллионов рублей. Однако покупателей не нашлось. Почти полмиллиарда рублей так и остались замороженными в «бетоне». Судя по всему, вырученные средства Кристина собиралась вложить в обустройство новой жизни в США, но теперь ей остаётся только ждать.

Концерты


Сорвался и её концерт в Юрмале, запланированный на 1 июня: билеты сняты с продажи, гастроли в Литве и Эстонии также оказались под угрозой. Несмотря на литовское гражданство, власти Литвы потребовали от Орбакайте публичного осуждения российской политики — однако певица предпочла уклончивую позицию, заявив, что её творчество «вне политики».

В социальных сетях она выразила недоумение решением Латвии, подчеркнув, что считает произошедшее нарушением международных прав и свобод. Но в условиях новой реальности такие заявления уже мало кого убеждают.

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Традиционные летние поездки семьи в Юрмалу теперь под угрозой. Самой Пугачёвой пришлось продать подмосковный особняк за полцены — изначально выставленный за 248 миллионов рублей дом ушёл за 125 миллионов. Всё это свидетельствует о том, что прежняя привилегия «фамильной неприкасаемости» больше не работает. Сегодня Орбакайте теряет сцены, недвижимость, аудиторию и репутацию — как в России, так и за её пределами.

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Пока Кристина публично сохраняет спокойствие, понятно, что эти удары серьёзно бьют по её финансовому положению. Прежний авторитет династии Пугачёвой больше не открывает двери — теперь Орбакайте придётся пробиваться самостоятельно.

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#квартиры
#концерт
#недвижимость
#долги
#творчество
#певица
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