«Время старческих изменений»: почему Ирина Аллегрова отказалась от концертов

Ирина Аллегрова (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Ирина Аллегрова уже несколько лет не выступает на корпоративах и отказывается от гастролей. Врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев заявил, что решение 73-летней певицы отказаться от сцены может быть вызвано необходимостью из-за возраста, пишет «Абзац».
По словам эксперта, все люди неизбежно стареют. Стоит отметить, что артисты не всегда готовы оставить сцену, даже если у них уже не хватает сил.
Врач добавил, что на сегодняшний день на эстраде довольно много возрастных артистов, однако редко кому из них удается трезво оценивать свое состояние.
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«После 75 начинается время старческих изменений. Всем тяжело. Многие просто отказываются уходить со сцены – теряют голос и силы, плохо ходят. Сцена – как наркотик», — отметил Конев.
Врач добавил, что на сегодняшний день на эстраде довольно много возрастных артистов, однако редко кому из них удается трезво оценивать свое состояние.
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Екатерина Коршунова