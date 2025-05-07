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Кристина Орбакайте готовится к концерту на Кипре после запрета на въезд в Латвию

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте готовится к своему концерту на Кипре. Об этом в личном блоге сообщила организатор гастролей Анна.
8 мая у певицы запланировано выступление в Лимассоле. Дочь Аллы Пугачевой планирует не только дать концерт, но и воссоединиться с матерью и ее семьей.

Недавно у исполнительницы сорвался концерт в Юрмале, который должен был пройти 1 июня. Это произошло из-за того, что власти Латвии запретили Кристине въезд в страну.

Кристина Орбакайте уехала из РФ в 2022 году и эмигрировала в Майами, где сейчас живет с семьей.

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#кипр
«Чудо»: экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс успешно борется с редким заболеванием крови
Экс-солистка «Ленинграда» Вокс поделилась успехами в лечении заболевания крови
07 мая 2025, 11:41

Алиса Вокс (Фото: Instagram*, @alisavox)

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс рассказала о положительной динамике в лечении редкого заболевания крови. Этой новостью певица поделилась в личном блоге: она опубликовала скриншот результатов анализов.
«Господь сотворил для меня огромное чудо!!! Больше девяти лет я ждала этого дня!!!» — написала Алиса.
Напомним, что впервые о болезни артистка рассказала летом прошлого года. Она сообщила, что страдает от системного аутоиммунного заболевания крови. По ее словам, болезнь неизлечима. Алисе приходится ежегодно проходить химиотерапию.

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«Такой, каким тебя и представляла»: Саша Петров с женой празднует день рождения сына
Саша Петров с женой празднует месяц со дня рождения сына Федора
07 мая 2025, 11:29

Александр Петров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Месяц со дня рождения сына Федора празднуют актер Александр Петров с супругой Викторией. Звезда «Полицейского с рублевки» подарил жене цветы, заполонившие кухню практически целиком. Виктория оставила Федору послание в соцсетях.
«Чувства, эмоции, опыт, которые дарит рождение ребенка и каждый последующий день, не описать словами. Это хочется проживать снова и снова. Спасибо, сын. Ты такой, каким я тебя и представляла, даже круче», — написала женщина.

Фанаты пожелали, чтобы Федор рос здоровым, счастливым, а его путешествие по жизни было большим и красивым. Кто-то из пользователей даже назвал ребенка «сладким пирожком». Без внимания не осталась и молодая мама.

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19-летняя возлюбленная Григория Лепса разозлила подписчиков одной новостью
19-летняя возлюбленная Лепса разозлила пользователей Сети появлением в телешоу
07 мая 2025, 11:13

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)

19-летняя возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба в блоге анонсировала телешоу со своим участием.
По словам девушки, первый выпуск выйдет на экраны уже в этом месяце. Аврора подчеркнула, что «загадочное шоу будет полным сюрпризов».

Стоит отметить, что такая новость разозлила подписчиков. Под постом многие обрушились с критикой на Кибу.

«За счёт Лепса вылезла на телевидение», «И что в ней красивого?», «Знаю её только из-за Лепса, ни о чём», — такие негативные комментарии оставили интернет-пользователи под публикацией Авроры.

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#шоу
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«Я главная по панике»: Анфиса Черных уехала из аэропорта Шереметьево, «чтобы не спиться»
Анфиса Черных уехала из аэропорта Шереметьево, «чтобы не спиться»
07 мая 2025, 10:53

Анфиса Черных (Фото: Инстаграм* @anfi_son)

28-летняя Анфиса Черных призналась, что ее очень обеспокоила ситуация в аэропорту. Актриса не смогла вовремя вылететь из-за временных ограничений в работе воздушных гаваней.
«Я как главная по панике не могу не высказаться в данной ситуации. Но это даже не высказывание, а вопрос: дорогие подписчики, может быть, кто-то из вас коротает столь ранний час в одном из трех московских аэропортов. Если это так, напишите мне. У меня есть пара вопросов», — заявила артистка в своем блоге.

Черных пояснила, что ей необходимо сегодня вылететь из российской столицы. Других подробностей актриса не привела.

Как сообщает Voice, на данный момент в аэропорту Шереметьево наблюдается скопление людей перед стойками информации.

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«Кошмар и ужас»: жена Колокольникова раскрыла, из-за чего ссорится с актером
Жена Юрия Колокольникова рассказала, что ссорится с актером из-за кота
07 мая 2025, 10:09

Юрий Колокольников с супругой актрисой Вильмой Кутавичюте (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Супруга Юрия Колокольникова рассказала, что ссорится с актером из-за кота. Об этом сообщает WomanHit.ru.
В конце прошлого года Юрий женился на актрисе Вильме Кутавичюте. Они не скрывают счастья в браке, но, как и в любой паре, не обходятся без ссор.

По словам актрисы, супруги могут поругаться из-за кота. Когда влюбленные начали жить вместе, то решили завести кота. Питомец же проявил симпатию лишь к Колокольникову и стал считать хозяином его.

«И не дай Бог я подвину кота ногой, это кошмар и ужас, я травмирую его личность. После этого я завела себе кошку Мяу, но она оказалась ярой феминисткой и жуткой душнилой. Чтобы хоть как-то отвлечь от меня ее внимание, мы решили завести третьего кота — Миядзаки. Короче говоря, у нас дома три огромных мейн-куна», — поделилась Вильма.

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