Кристина Орбакайте готовится к концерту на Кипре после запрета на въезд в Латвию

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)
Кристина Орбакайте готовится к своему концерту на Кипре. Об этом в личном блоге сообщила организатор гастролей Анна.
8 мая у певицы запланировано выступление в Лимассоле. Дочь Аллы Пугачевой планирует не только дать концерт, но и воссоединиться с матерью и ее семьей.
Недавно у исполнительницы сорвался концерт в Юрмале, который должен был пройти 1 июня. Это произошло из-за того, что власти Латвии запретили Кристине въезд в страну.
Кристина Орбакайте уехала из РФ в 2022 году и эмигрировала в Майами, где сейчас живет с семьей.
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*Запрещен в РФ
Недавно у исполнительницы сорвался концерт в Юрмале, который должен был пройти 1 июня. Это произошло из-за того, что власти Латвии запретили Кристине въезд в страну.
Кристина Орбакайте уехала из РФ в 2022 году и эмигрировала в Майами, где сейчас живет с семьей.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова