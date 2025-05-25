«Вряд ли связано со сменой рациона»: Диетолог рассказала, как жене Цекало далось резко похудеть

Дарина Эрвин (Фото: Инстаграм* @darina.ervin)
Жена Александра Цекало Дарина Эрвин напугала поклонников своими формами, многие решили, что у девушки анорексия. Врач-диетолог Елена Соломатина считает, что резкое снижение веса у Эрвин не связано с диетами.
«Скорее всего, супруга телеведущего тоже решила испытать на себе известный препарат для диабетиков, который позволил ей очень быстро экстремально похудеть», — сказала Соломатина в беседе с Общественной Службой Новостей.
Она пояснила, что этот популярный препарат позволяет очень быстро похудеть, но сброшенный вес вернётся сразу, как прекращается курс уколов.
«Если курс закончится, то жена Цекало может вернуться к прежним формам, и экстремальная худоба пропадет», — пояснила диетолог.
Она также добавила, что в качестве побочного эффекта от применения данного препарата могут появиться проблемы со зрением.
Напомним, что Цекало женился на художнице в 2019 году, после чего эмигрировал в Штаты. Там же пара сыграла свадьбу, а медовый месяц провела в Италии. После этого Цекало пропал из российского медиапространства.
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