«Все будет»: Почему сын Газманова не афиширует свои романы

10 апреля 2026, 13:15

Певец Родион Газманов не любит выставлять личную жизнь напоказ

Российский певец Родион Газманов заявил, что предпочитает не раскрывать детали личной жизни, следуя принципу счастье любит тишину.





Как пишет NEWS.ru, артист, которому в этом году исполнится 45 лет, отметил, что его не смущает отсутствие брака. По словам Газманова-младшего, его родители переживают из-за того, что он до сих пор не женат.





«Периодически заикаются о внуках, но я отвечаю: «Все будет, когда придет время!» — пояснил собеседник.