«Показали, кем являются»: Сын Газманова высказался о потере друзей после начала СВО

10 апреля 2026, 11:37

Родион Газманов разошелся во мнениях с некоторыми друзьями после начала СВО

Родион Газманов (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Родион Газманов заявил, что после начала СВО потерял некоторых друзей.





По словам певца и телеведущего в беседе с NEWS.ru, «с людей слетела вся шелуха». Газманов-младший признался, что перестал общаться с несколькими, которые покинули РФ и теперь жестко критикуют тех, кто остался жить в стране.





«Люди, особенно публичные, показали, кем они являются на самом деле», — прокомментировал исполнитель.



