«Показали, кем являются»: Сын Газманова высказался о потере друзей после начала СВО
Родион Газманов заявил, что после начала СВО потерял некоторых друзей.
По словам певца и телеведущего в беседе с NEWS.ru, «с людей слетела вся шелуха». Газманов-младший признался, что перестал общаться с несколькими, которые покинули РФ и теперь жестко критикуют тех, кто остался жить в стране.
«Люди, особенно публичные, показали, кем они являются на самом деле», — прокомментировал исполнитель.Сам собеседник поддерживает специальную военную операцию. Вместе с командой музыкантов он регулярно выезжает с концертами в военные госпитали и на передовую. Родион признался, что в такие дни ему бывало страшно, особенно когда рядом случались прилеты ракет. Однако, по его словам, если путь уже выбрал, сворачивать с него нельзя, и вся команда с чувством ответственности продолжает эти поездки.