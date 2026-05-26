«Все хотят раздеть»: звезда «Ранеток» заявила, что не хочет сниматься в откровенных эпизодах
Актриса Янина Студилина призналась, почему отказывается от постельных сцен
Янина Студилина рассказала, почему избегает откровенных сцен в кино и сериалах. Об этом сообщает «Пятый канал».
По словам звезды «Ранеток», дело не в мнении близких или ревности со стороны партнёра, а исключительно в личном комфорте.
«Пока держусь… Да, конечно, все хотят раздеть в кино меня, безусловно. Нет, не хочу… Это не потому, что там спутник, муж, брат, сват, нет, просто мне самой как-то некомфортно. Может быть, я мама ещё», — поделилась актриса.Ранее Янина Студилина вновь появилась в сериале Жизнь по вызову, посвящённом теме эскорта. Несмотря на амплуа «девушки с ангельской внешностью», в проекте актриса сыграла одну из представительниц индустрии, а её экранным партнёром стал Павел Прилучный.