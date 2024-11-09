«Все выпивали, что-то курили»: Тимати рассказал, что на самом деле происходило на скандальных вечеринках P. Diddy

P. Diddy с дочкой (фото: социальные сети Ченс Комбс)
Тимати и P. Diddy
Российский рэпер познакомился с Шоном Комбсом в 2010 году в Сен-Тропе через общих знакомых. Тогда они записали совместный трек и Тимати получил от P. Diddy приглашение на частные мероприятия.
Позже рэперы вместе выступали в Париже в рамках турне P. Diddy и Snoop Dogg, после чего договорились о сотрудничестве, и спустя шесть месяцев началась работа над совместным треком «I’m on you» и съёмками клипа в Лос-Анджелесе. После успешного сотрудничества Юнусов стал получать приглашения на легендарные вечеринки Diddy.
«Был ли я на тусовке P. Diddy? Конечно, был. И был не на одной, был на двух. Первая вечеринка, на которую я получил приглашение, была в Лос-Анджелесе. У него шла презентация его альбома. В общем, тусовка, имеющая отношение к индустрии развлечений. Мы приехали в дом к Дидди, который был весь обставлен охраной», — рассказал Тимур.На первой вечеринке гости слушали новый альбом Комбса. Кроме Тимати, на мероприятии присутствовали такие звёзды, как Jay-Z и Бейонсе. Гости ели чёрную икру, пили шампанское. Одним словом — ничего противозаконного.
«Послушали треки, поговорили друг с другом и разъехались. Для меня на этом вечеринка закончилась, как и для многих. Сказать, что я там видел какие-то дичайшие оргии или сыпавшиеся с небес наркотики, или кто-то предлагал мне употребить, — такого не было», — сообщил Тимати.На вторую тусовку Diddy Юносов попал после своего выступления на фестивале в Каннах. На вечеринку пригласили Леонардо Ди Каприо, Пэрис Хилтон, семью Кардашьян (не в полном составе) и известных спортсменов.
«Там было все веселее. Все выпивали, что-то курили, танцевали. Но, опять же, я поспешу всех расстроить — никаких диких оргий не было, ни на одной из вечеринок не было несовершеннолетних», — заявил российский исполнитель.
Тимати не верит в вину P. Diddy
Юнусов утверждает, что не был свидетелем никаких зверств, насилия или издевательств над детьми. Он считает, что чрезмерное внимание к скандалу — это исключительно политический ход, связанный с противостоянием демократов и республиканцев в США. Он верит, что вся шумиха вокруг Пи Диди была устроена специально, чтобы очернить темнокожих знаменитостей и мэра Нью-Йорка и ослабить позиции претендента на пост президента США Камалы Харрис.
«История будет сворачиваться буквально спустя месяц-два после выборов. Все медиа будут смотреть за приговором», — считает Тимати.Однако он не исключает и то, что половина из предъявленных обвинений в сторону Diddy — правда.
«Своими глазами ничего подобного я не видел, но было много фактов, включая видео избиения бывшей жены. Я абсолютно не исключаю, что половина из того, что было подано против этого человека, действительно соответствует описанию в кейсе. Никто не идеализирует P. Diddy», — подытожил музыкант.
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