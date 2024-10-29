Два новых обвинения против Пи Дидди: изнасилование мальчика и подростка, подробности

Пи Дидди (Фото: соцсети П. Дидди)
Американскому рэперу и музыкальному продюсеру Пи Дидди (P. Diddy), настоящее имя которого Шон Комбс, предъявлены новые иски: к громкому делу добавляются обвинения в изнасиловании двух несовершеннолетних, подростка 17 лет и мальчика 10 лет. Оба иска были отправлены в суд Нью-Йорка адвокатом Тони Базби и приняты к рассмотрению.
После ареста Пи Дидди и нашумевших подозрениях о его негативном влиянии на американского певца Джастина Бибера, в интернете появляется все больше шокирующих деталей о возможных жертвах рэпера.
Один из пострадавших сообщил, что был начинающим актером, который встречался с музыкальными продюсерами в надежде продвинуть себя. В 2005 году, когда ему было 10 лет, Комбс подсыпал ребенку в напиток наркотическое вещество и тот потерял сознание. Придя в себя, мальчик был ужасно напуган, но не мог никому ничего рассказать из-за угроз Пи Дидди.
Второй истец заявил, что в 2008 Комбс склонил его к сексуальным актам на своем шоу «Making the Band». Будучи более взрослым, чем прошлая жертва, подросток попытался найти выгоду в ситуации и согласился молчать о случившемся, если у него будут особые привилегии при участии в шоу. Однако Пи Дидди не стал его слушать, исключив юношу из конкурса. По словам пострадавшего, Комбс мешал его карьерному росту в индустрии на протяжении 7 лет.
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Один из пострадавших сообщил, что был начинающим актером, который встречался с музыкальными продюсерами в надежде продвинуть себя. В 2005 году, когда ему было 10 лет, Комбс подсыпал ребенку в напиток наркотическое вещество и тот потерял сознание. Придя в себя, мальчик был ужасно напуган, но не мог никому ничего рассказать из-за угроз Пи Дидди.
Второй истец заявил, что в 2008 Комбс склонил его к сексуальным актам на своем шоу «Making the Band». Будучи более взрослым, чем прошлая жертва, подросток попытался найти выгоду в ситуации и согласился молчать о случившемся, если у него будут особые привилегии при участии в шоу. Однако Пи Дидди не стал его слушать, исключив юношу из конкурса. По словам пострадавшего, Комбс мешал его карьерному росту в индустрии на протяжении 7 лет.
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Мария Моисеева