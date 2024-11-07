Клипы Лопес во время секса: как P. Diddy принуждал любовниц к просмотру видео с бывшей и что на самом деле сделал с Бибером

Рэпер Пи Дидди (Фото: соцсети П. Дидди)
После того, как в Интернете появились скандальные подробности «белых вечеринок» рэпера Шона Комбса, наиболее известного как P. Diddy, общественность, казалось бы, сложно удивить. Музыкант натирал своих жертв во время оргий детским маслом с добавлением наркотика, насиловал детей и подростков, принуждал к сексу молодых девушек, однако то, что происходило во время интима, вновь повергло пользователей Сети в шок. Подробности – в материале «Радио 1».
Дженнифер Лопес и танцы с раздеванием
Дженнифер Лопес и Марк Энтони (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Бывшая модель Playboy Рэйчел Кеннеди рассказала изданию Daily Mail, что однажды, после знакомства с репером Пи Дидди, они вместе с подругой согласились продолжить общение в его номере, где он демонстрировал видео с танцами полуобнаженной Дженнифер Лопес. В период с 1991 по 2001 годы у него и Лопес был роман, однако после завершения отношений Пи Дидди долго не мог окончательно отпустить девушку.
«Мне это показалось немного жутким, очень неуважительным, поскольку мы уже были в его комнате. Он отвел нас в спальню и начал раздеваться», — говорила Рэйчел в интервью.По ее словам, демонстрация видео проходила во время интимной близости.
Дело P. Diddy
Напомним, что первым человеком, обвинившем Пи Дидди в насилии, стала его девушка Кэсси Вентура. Она утверждает, что именно репер подсадил ее на запрещенные вещества и заставлял заниматься интимом с другими мужчинами, а сам снимал это на камеру. Также в 2016 году в отеле в Лос-Анджелесе на видеокамеру был заснят эпизод, где P. Diddy хватает девушку за волосы, бросает на пол и бьет ногами. После этого он пытается затащить Вентуру обратно в номер.
В мае 2024 года эти кадры с камер отеля были опубликованы телеканалом CNN. В марте прошли обыски в доме рэпера, где перед глазами американских правоохранителей предстала такая картина: на полочках в ванной аккуратно стояли в ряд тысячи баночек детского масла, которое использовалось во время массовых оргий.
Обвинения против P. DiddyРэпер Пи Дидди (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)
Реперу были предъявлены обвинения в рэкете, секс-траффикинге и сутенерстве. Согласно версии следствия, Комбс «совершал насилие, угрожал и принуждал женщин и свое ближайшее окружение к исполнению его сексуальных желаний». После он приступал к сокрытию улик ради сохранения репутации, что также приравнивается к противоправным действиям.
Правоохранители утверждают, что Diddy перевозил через границы штатов мужчин и женщин, работавших в секс-индустрии, используя собственную бизнес-империю, включая звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment. Известно, что он доставлял их для участия в сексуальных представлениях под названием «Freak Offs».
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Подозрения в убийстве и растлении подростков
Джастин Бибер (Фото: РИА Новости/Михаил Листопадов)
Репера также связывают с рядом убийств в Голливуде, произошедших в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Самым обсуждаемым слухом стала связь певицы Бейонсе и рэпера Jay-Z с гибелью многих знаменитостей. Некоторые считают, что Diddy вместе с этой парой фактически «крышевали» весь американский шоу-бизнес.
Также в Сети обсуждают ситуацию с певцом Джастином Бибером. Некоторые пользователи начали сопоставлять факты и пришли к шокирующему выводу о том, что Комбс мог совершить насилие над Бибером, когда тому было всего 15 лет. Важно отметить, что Diddy был продюсером Бибера, который тогда только начинал свою карьеру и мечтал о славе.
На одном из старых видео, найденном на YouTube, видно, как Комбс пригласил 15-летнего Бибера на свою вечеринку, которая продолжалась два дня и запомнилась своими эксцессами. После этого многие заметили, что Бибер стал более замкнутым и смущался при общении с продюсером, создавая впечатление, что он его боится.
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Кроме того, Diddy может быть непосредственно причастен к смерти рэперов 2Pac и The Notorious B.I.G. Также существует версия о его возможной связи с подрывом автомобиля рэпера Kid Cudi – бывшего возлюбленного его экс-девушки Кэсси Вентуры.
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Анастасия Хохлова