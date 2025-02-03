Всплыла переписка принца Эндрю с Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в педофилии

Фото: iStock/anyaberkut
В Сети появилась странная переписка принца Эндрю с Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в продаже людей в рабство и педофилии, пишет RadarOnline.
В 2019-м младший брат Карла III, принц Эндрю, оказался фигурантом уголовного дела о продаже людей в рабство и педофилии из-за своей многолетней дружбы с Джеффри Эпштейном, которого и обвинили в этих преступлениях. Позже он совершил самоубийство в тюрьме. Эндрю тюрьмы смог избежать, выплатил компенсацию, однако его репутация и отношения с семьей были испорчены навсегда. Карл III лишил брата финансирования и других королевских привилегий.
А на днях в Сети всплыла старая переписка принца с Эпштейном, которые датированы февралем 2011 года. К этому времени мужчины якобы полностью перестали общаться.
При этом некоторые письма он отправил своему другу в день предъявления обвинений в насилии.
По данным RadarOnline, данная переписка уже передана в суд Лондона для дальнейшей экспертизы.
Читайте также:
Секс с порнозвездами, связи с РФ, штурм Капитолия, судимости и налоговые махинации: грязные скандалы Трампа и чем он еще удивит мир
Раскрыты тайны жизни принца Гарри и Меган Маркл: слухи о разводе и что на самом деле происходит в их отношениях
«Оргии без Киркорова»: дочь «поп-короля» намекнула на участие отца в секс-вечеринках Пи Дидди, что известно
А на днях в Сети всплыла старая переписка принца с Эпштейном, которые датированы февралем 2011 года. К этому времени мужчины якобы полностью перестали общаться.
«Будь на связи, мы еще сыграем», — написал Эндрю Джефри.
При этом некоторые письма он отправил своему другу в день предъявления обвинений в насилии.
По данным RadarOnline, данная переписка уже передана в суд Лондона для дальнейшей экспертизы.
Читайте также:
Секс с порнозвездами, связи с РФ, штурм Капитолия, судимости и налоговые махинации: грязные скандалы Трампа и чем он еще удивит мир
Раскрыты тайны жизни принца Гарри и Меган Маркл: слухи о разводе и что на самом деле происходит в их отношениях
«Оргии без Киркорова»: дочь «поп-короля» намекнула на участие отца в секс-вечеринках Пи Дидди, что известно
Элина Позднякова