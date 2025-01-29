Раскрыты тайны жизни принца Гарри и Меган Маркл: слухи о разводе и что на самом деле происходит в их отношениях

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: социальные сети)
Журнал Vanity Fair опубликовал крупную статью о жизни принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнии. Материал полон жесткой критики в их адрес — слухи о возможном разводе пары, подкрепленные анонимными свидетельствами. Принц Гарри изображен как инфантильный и наивный человек, оказавшийся в полной изоляции, в то время как Меган Маркл предстает в роли манипулятора, после общения с которым приходится обращаться к психотерапевту. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».
Книга Меган Маркл о разводе
Одной из самых странных тем в статье Vanity Fair стало упоминание о предполагаемой книге о разводе, которую, по слухам, собирается написать Меган Маркл. Автор материала утверждает, что такие разговоры ходят в книгоиздательских кругах США уже давно.
Официально Гарри и Меган не заявляли о разводе, и близкие пары, опрошенные Vanity Fair, уверяют, что они по-прежнему влюблены друг в друга.
«Они так страстно любят друг друга. Знаете, как вы встречаете эти пары, когда вы такие, как они смотрят друг на друга, мне, наверное, не стоит быть здесь сейчас?», — сказал собеседник Vanity Fair.
Однако источник издания утверждает, что разговор идет о книге, которая будет посвящена именно их истории, а не личной жизни Меган до Гарри или разводам в целом.
Что делает эту историю особенно странной, так это то, что источник подчеркивал: пара пока не разводится, но представитель Маркл был заинтересован в том, насколько книга Меган будет интересна издательствам.
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Изолирован от общества
Автор статьи в Vanity Fair предполагает, что вероятность развода Гарри и Меган может увеличиваться из-за одиночества принца после их переезда в США. У Гарри не осталось старых друзей, а найти новых знакомых ему не удается, что беспокоит не только его, но и Меган.
Один из инсайдеров, работавший с Меган, рассказал, что она выражала обеспокоенность отсутствием у мужа близких друзей в Америке. Другой источник, который имеет профессиональные связи с парой, отметил, что Гарри сам не может понять, чего хочет.
«Я думаю, Гарри не знает, чего он хочет, потому что он вырос в аквариуме, и поэтому он не знает, что такое настоящая жизнь на самом деле», — сказал один из источников.
Также отмечается, что все желания принца Гарри сводятся к тому, чтобы его оставили в покое и не тревожили вопросами о деньгах. Этот аспект его жизни уже не раз обсуждали британские таблоиды.
Принц Гарри и Меган Маркл (фото: социальные сети)
Так, Daily Mail сообщала, что Гарри считает своим лучшим другом своего телохранителя Дэвида Лэнгдауна, который ранее служил в лондонской полиции и 16 лет охранял членов британской королевской семьи, включая королеву Елизавету II, принца Чарльза, принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Отношения между Лэнгдауном и Гарри, хотя и близкие, но далеки от бескорыстных. Телохранитель получает за свои услуги значительный гонорар — несколько тысяч фунтов стерлингов в день.
«Вряд ли ему хочется быть знаменитым в том смысле, в каком этого хочет Меган», — сообщают собеседники издания.
С Меган Маркл тяжело работать
В статье Vanity Fair поднималась еще одна болезненная для Гарри и Меган тема — их отношения с персоналом. Уже несколько лет ходят слухи, что работать на Маркл очень сложно, и источники из Vanity Fair подтверждают эти домыслы.
Один из бывших сотрудников Гарри и Меган рассказал, что ушел, потому что не мог больше работать в условиях, где нельзя было сказать «нет».
Другой бывший сотрудник сообщил, что стиль общения Меган с подчиненными оставался «теплым и эмоциональным» до тех пор, пока не возникали разногласия с ее планами. В таких случаях она становилась «холодной и отстраненной», а свой опыт работы с ней он описал как «ужасный» и «очень болезненный» из-за манипуляций.
«Она постоянно играет в шашки — я даже не собираюсь называть это шахматами, — но она прекрасно понимает, где кто находится на ее доске. А когда ты не в игре, тебя в любой момент могут бросить на съедение волкам», — сказал он.
Также упоминается склонность Меган к сплетням и разговором за спиной. После работы с ней и Гарри над тремя эпизодами подкаста один из менеджеров взял длительный отпуск, а другие сотрудники, по слухам, увольнялись или искали помощи у психотерапевтов, чтобы справиться с напряжением.
Принц Гарри и Меган Маркл (фото: социальные сети)
Почти развелись
Когда герцог Сассекский прилетел в Лондон в октябре, снова начали набирать популярность слухи о возможном разводе с Меган. Принц приехал в Великобританию один, чтобы принять участие в церемонии вручения награды WellChild и встретиться с тяжелобольными детьми и их семьями.
Вскоре сама Меган стала причиной новых разговоров, появившись на презентации средства для волос, созданного её подругой Кэди Ли, без Гарри.
Когда в конце ноября Гарри сообщил, что будет проводить Рождество без жены, слухи о разводе достигли своего пика. Этот шаг только подтвердил уже распространённые домогательства и стал последним штрихом в истории, которая, казалось, была давно решена в глазах общественности.
«Судя по тому, что о нас с Меган пишут, то мы раз 10 или 12 покупали недвижимость и переезжали, а также раз 10 или 12 развелись. За этими новостями трудно уследить, именно поэтому ты просто игнорируешь их», — прокомментировал развод с женой сам принц Гарри.
Реакция супругов на статью
Знакомый принцев Гарри и Уильяма прокомментировал статью Vanity Fair в интервью изданию Daily Beast, назвав все, что в ней написано, «вредной чушью».
«История о разводе из Vanity Fair показалась мне очень несправедливой. Вроде бы какая-то книга выходит или не выходит. Меган уже планирует, как будет жить после развода, и при этом они абсолютно влюблены друг в друга. Что? Доказательств при этом ноль», — прокомментировал он.
Что касается реакции самой пары, то британское издание The Times сообщило, что публикация Vanity Fair огорчила Гарри и Меган. Принц Гарри еще в декабре, до выхода статьи, был недоволен слухами об их отношениях с Меган.
Гарри добавил, что привык игнорировать прессу, но при этом посочувствовал тем, кто верит слухам о его семье и потом разочаровывается.
Принц Гарри и Меган Маркл (фото: социальные сети)
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