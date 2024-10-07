«Оргии без Киркорова»: дочь «поп-короля» намекнула на участие отца в секс-вечеринках Пи Дидди, что известно

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория пошутила о том, что имя её отца оказалось в списке гостей скандальных вечеринок рэпера Пи Дидди, обвиняемого в торговле людьми и организации оргий. Поклонники знаменитого семейства начали предполагать, не пытается ли девочка намекнуть на то, что «король эстрады» причастен к секс-скандалу. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Дочь Киркорова сняла скандальное видео
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
После того как Алла-Виктория была отправлена в частную школу в ОАЭ, она стала настоящей интернет-звездой. Ее видео, особенно пародии на Киркорова, активно обсуждаются в прессе и социальных сетях. Некоторые поклонники считают, что «король эстрады» слишком давил на дочь, и теперь, находясь за границей, она ощущает себя свободнее. В то же время другие выражают опасения по поводу возможных последствий такого «самовоспитания» в будущем.
На днях девочка решила поддержать тренд «разоблачений» знаменитостей, которые посещали вечеринки американского рэпера Пи Дидди. Дочь Киркорова разыграла диалог между двумя людьми.
«"Ты видела новость про Пи Дидди? Выложили список, это пипец". "Нет, но, надеюсь, там нет моего любимого артиста". "Ну, тут много кто, лучше скажи, про кого ты конкретно". "Филипп Киркоров"», — такая беседа разворачивается в ролике Аллы-Виктории.
Затем в кадре появляется пародия на певца в исполнении девочки, а на фоне играет песня рэпера J. Cole под названием «She Knows». По информации СМИ, именно в этой композиции артист якобы намекал на осведомленность поп-звезды Бейонсе Ноулз о действиях Дидди – в том числе об устранении возможных конкурентов.
Реакция в Сети
Видео дочери Киркорова активно обсуждают в Сети. Мнения пользователей разделились. Некоторые считают, что новую пародию Аллы-Виктории могли заказать сам отец или его PR-специалисты. Другие воспринимают пост как очередную насмешку дочери над «поп-королем». Третьи же предполагают, что девочка может быть осведомлена о личной жизни и увлечениях Киркорова настолько, чтобы не просто шутить, а намекать на что-то большее, используя популярный тренд.
«Конечно оргии не обошлись без Киркорова», «Он еще много лет назад зашел не в тут дверь», «Какова актриса, троллит папика и смеется над ним», — негодуют комментаторы.
Фото: соцсети П. Дидди
Что известно об обвинениях Пи Дидди
Американский рэпер попал в поле зрения правоохранительных органов осенью 2023 года. Началом волны обвинений стало заявление его бывшей подруги и артистки из его лейбла, известной как Кассия (Кассандра Вентура). В поданном иске в Федеральный окружной суд Манхэттена она обвинила Пи Дидди в жестоком обращении, включая физическое насилие, сексуальное насилие, принуждение к наркотикам и запись секса с другими мужчинами на видео.
Помимо Кассии, о незаконных действиях Пи Дидди также сообщил музыкант и продюсер Lil Rod (Родни Джонс — младший). Он обвинил рэпера в сексуальном насилии и домогательствах, а также в неуплате положенного гонорара за участие в создании альбома. Lil Rod сообщил в правоохранительные органы, что долгое время проживал в доме Пи Дидди и подвергся физическому насилию: артист не смущался трогать его в интимных местах, требовал эскортниц и заставлял заниматься сексом на его глазах. Более того, Lil Rod утверждает, что рэпер принуждал его к половым отношениям с мужчиной, предварительно опоив его алкогольными и наркотическими веществами до потери сознания.
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Анастасия Хохлова