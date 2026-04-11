«Встряхнуть публику»: В Госдуме оценили творческое заявление Савичевой в краске
Депутат Толмачёв: артисты заявляют о себе через провокационные образы
Заместитель председателя комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв заявил, что артисты заявляют о себе через провокационные образы.
В беседе с NEWS.ru политик сообщил, что люди искусства бросают вызов обществу и используют для этого внешние атрибуты, как недавно поступила певица Юлия Савичева. Она появилась с чёрной краской на теле на премии «Жара Music Awards».
«Выделяться и запоминаться — часть их работы. Участие в публичных мероприятиях — это именно элемент профессии. Можно сказать, что Юлия Савичева сделала творческое заявление — насколько оно получилось удачным, судить широкой аудитории», — подчеркнул парламентарий.Толмачёв отметил, что певица объяснила выбор наряда и макияжа желанием встряхнуть аудиторию и выразить протест против гламура. Он добавил, что российская и мировая эстрада видела и не такое.