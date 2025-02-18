«Всё начало ломаться»: Арина Шарапова озвучила настоящую причину своего ухода из шоу «Модный приговор»

Арина Шарапова (Фото: Телеграм @arinasharapowa)
Спустя 15 лет после своего достаточно неожиданного ухода из популярного шоу «Модный приговор» на Первом канале известная телеведущая рассказала о настоящих причинах увольнения. По её словам, это было связано с заменой главной звезды проекта.
Шарапова вспоминает, что когда модельер Вячеслав Зайцев заболел и не смог больше регулярно приходить в студию из-за проблем со здоровьем, «всё начало ломаться». Вслед за кутюрье проект покинула продюсер Наталья Никонова, с которой телеведущая прекрасно сработалась.
Зайцева в «Модном приговоре» сменил историк моды Александр Васильев, но Арина там уже не работала. Она решила сделать ставку на продюсирование собственных проектов, патриотических. Шарапова занимается этим с 2011 года. Сейчас её внимание сфокусировано на съёмках документальных фильмов, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
А «Модный приговор», поставленный телеканалом на паузу в 2022 году, с прошлого года снова выходит в эфир в видоизменённом формате. Ведёт его теперь стилист Александр Рогов.
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«Когда из программы ушёл Вячеслав Михайлович, а за ним следом Наталья, всё начало ломаться. И я, как человек консервативный, достаточно тяжело всё это восприняла. Но потом поняла , что мне следует двигаться дальше», — рассказывала телеведущая в интервью изданию Woman.hit.
Зайцева в «Модном приговоре» сменил историк моды Александр Васильев, но Арина там уже не работала. Она решила сделать ставку на продюсирование собственных проектов, патриотических. Шарапова занимается этим с 2011 года. Сейчас её внимание сфокусировано на съёмках документальных фильмов, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
А «Модный приговор», поставленный телеканалом на паузу в 2022 году, с прошлого года снова выходит в эфир в видоизменённом формате. Ведёт его теперь стилист Александр Рогов.
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Александр Бойцов