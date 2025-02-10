«Я продавалась»: была содержанкой, крутила роман с женатым и терпела побои сожителя. Личная драма Розы Сябитовой

Роза Сябитова (фото: телеграм @Сябитова Роза)
Роза Сябитова, известная как ведущая программы «Давай поженимся!», дает советы женщинам, которые стремятся к семейному благополучию. Однако ее собственный путь к счастью был непростым. В проекте «Исповедь» на Premier она откровенно призналась, что в молодости состояла в отношениях с женатым мужчиной, который ее обеспечивал.
По словам Сябитовой, в 1990-е годы она переживала тяжелые времена: одна воспитывала двоих детей и была вынуждена подрабатывать уборщицей в метро. В этот период она согласилась на содержание со стороны состоятельного мужчины. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».
«Я понимала, что нужно ему, и я продавалась», — сообщила телеведущая.
Шантажировала возлюбленного
Состоятельный мужчина помогал Розе деньгами и дарил дорогие подарки, благодаря чему ей больше не приходилось работать уборщицей. Однако она понимала, что их отношения непрочные — женатый возлюбленный мог оставить ее в любой момент.
Боясь снова оказаться в нищете, Сябитова решила обезопасить свое будущее. Зная о его нелегальном бизнесе, она была готова использовать эту информацию, чтобы добиться от него крупной суммы денег и обеспечить себе и детям стабильную жизнь.
Роза Сябитова с детьми (фото: телеграм @Сябитова Роза)
«Я придумала план серьезного шантажа. В определенный момент вся аппаратура его бизнеса находилась в квартире, и я договорилась с хозяйкой, что ее больше снимать не буду. Я вывезла всю аппаратуру, спрятала ее», — рассказала Сябитова.
Роза рассчитывала, что таким образом сможет контролировать ситуацию и навязать свои условия состоятельному покровителю. Она планировала разорвать эти отношения, но при этом обеспечить себе финансовую стабильность. Однако тогда она не задумывалась, что ее замысел может поставить под угрозу не только ее жизнь, но и безопасность детей. К счастью, все обошлось — мужчина не стал ей мстить и оставил дорогие подарки.
Личная жизнь Розы Сябитовой
Сябитова дважды была замужем. Ее первый супруг скончался от инфаркта в 1993. Они были в браке 10 лет.
Семейная трагедия привела к ещё одной драме. Свекровь была убеждена, что в смерти её сына виновна невестка, которая плохо заботилась о нём и не предприняла всех необходимых мер для предотвращения его ухода из жизни.
Роза Сябитова с мужем (фото: телеграм @Сябитова Роза)
«Миша умер, и его мать кричала: "Ты — убийца, ты убила моего сына!". Она вместе со свекром выгоняла меня с детьми из квартиры... Потом я нашла заявления в суд, где она опять обвиняла меня в том, что произошло. Она писала, что я убила ее сына, потому что не нашла деньги на лекарства и хорошего массажиста. Потому что плохо ухаживала за ним. Я эти заявления сожгла и делала вид, что ничего не видела», — поделилась Роза.
Жестоко избил муж
Со вторым мужем, Юрием Андреевым, Сябитова прожила три года, но семейная жизнь завершилась скандалом — он избил ее.
Их знакомство произошло на съемках «Давай поженимся!». Юрий, работавший фитнес-инструктором, пришел на программу в поисках невесты, но в итоге влюбился в ведущую. Мужчину не смутило даже то, что возлюбленная была старше на 10 лет, и вскоре они поженились. Однако спустя три года брака Андреев проявил агрессию, что стало причиной их расставания.
«Мне попался готовый альфонс. Я соскучилась по мужскому теплу, вниманию. Все дошло до того, что он начал раздражаться, его все начало бесить. И это привело к тому, что он меня избил. Загнал в угол, бил в маленькой спальне. Я знаю азы каратэ, но я не ожидала, что меня можно пинать ногами. Моя дочка-подросток видела свою окровавленную мать, мыла ей раны и вызвала скорую и полицию», — призналась женщина.
Роза Сябитова (фото: телеграм @Сябитова Роза)
В 2011 году после этого инцидента они прекратили свои отношения, хотя Андреев настаивает на том, что никогда не поднимал руку на Сябитову.
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