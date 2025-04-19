«Всё рушится до основания, врать ты уже не можешь»: Дмитрий Ендальцев эмоционально высказался о разводе с Анной Чиповской

Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев (фото: Instagram* @chi_pa)
Дмитрий Ендальцев заявил, что в 36 лет ему пришлось учиться строить всё заново. Актёр отметил, что больше не готов к компромиссам с совестью.
Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев разошлись мирно и не делали никаких громких заявлений о своих отношениях. Однако актёра начали замечать в компании блогера Виктории Сорокиной, а актрису – с Никитой Григорьевым. В феврале Дмитрий отпраздновал 36-летие и заверил, что в полной мере испытал трудности этого переходного периода.
Зимой актёры официально подтвердили разрыв отношений спустя почти два года брака. Ендальцев признался, что этот период оказался для него тяжёлым.
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Зимой актёры официально подтвердили разрыв отношений спустя почти два года брака. Ендальцев признался, что этот период оказался для него тяжёлым.
«Всё, что ты из себя создал, всё, во что верил и на что опирался, – рушится до основания. И ты стоишь на этих руинах собственных иллюзий и понимаешь только одно. Что ты не умер. И надо жить дальше. Строить всё заново, но, уже честно отвечая себе на простые вопросы: что именно я хочу? Как именно я хочу? И на меньшее ты уже не согласен, а для большего надо расти и работать. Выхода особого нет – встал и пошёл, ибо врать себе ты уже не можешь. И не будешь. Компромиссы с совестью закончились», – эмоционально высказался Ендальцев в интервью журналу «Теленеделя».Читайте также:
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Анастасия Чинкова