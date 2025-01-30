Бывший муж Анны Чиповской пришел на премьеру с новой возлюбленной

Анна Чиповская (Фото: соцсети)
С новой возлюбленной пришел на премьеру фильма «По барам» бывший муж актрисы Анны Чиповской Дмитрий Ендальцев.
Как пишет Woman, пара была раскованна, обнималась и целовалась перед прессой. Премьерный показ кинокартины состоялся накануне в кинотеатре «Синемапарк Мосфильм».
На личные вопросы Ендальцев отвечать не стал, однако было заметно, что на его личном фронте все хорошо. При этом фанаты Чиповской уверены, что нынешняя пассия артиста и в подметки не годится его экс-супруге.
Сама Чиповская сейчас в отношениях, но невестой пока становиться не собирается, поскольку разочаровалась в браке.
Ранее «Радио 1» публиковало испытания актрисы Жанны Эппле.
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На личные вопросы Ендальцев отвечать не стал, однако было заметно, что на его личном фронте все хорошо. При этом фанаты Чиповской уверены, что нынешняя пассия артиста и в подметки не годится его экс-супруге.
Сама Чиповская сейчас в отношениях, но невестой пока становиться не собирается, поскольку разочаровалась в браке.
Ранее «Радио 1» публиковало испытания актрисы Жанны Эппле.
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Никита Кротов