Анна Чиповская новым фото подогрела слухи о разводе с Дмитрием Ендальцевым

Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев (фото: Instagram* @chi_pa)
В сети активно обсуждают Анну Чиповскую из-за её предполагаемого расставания с мужем Дмитрием Ендальцевым. Поводом для слухов стала фотография, на которой звезду запечатлели без обручального кольца.
Пользователи соцсетей, заметив отсутствие кольца на пальце, сделали вывод, что актриса стала свободной девушкой.
Однако первые разговоры о разводе супругов появились ещё в начале января. Тогда Чиповская опубликовала фотографию с коллегой Никитой Григорьевым на её дне рождения. На снимке актриса нежно обняла артиста. При этом Ендальцев рядом замечен не был.
Мужчина тоже отличился. Его засняли в объятиях модели Виктории Сорокиной. Также вместе с ней он появился на премьере комедии «По барам», в которой исполнил главную роль. По словам журналистов, Ендальцев публично целовал свою спутницу.
При этом Анна и Дмитрий не комментировали слухи о расставании, поскольку не распространяются о своей личной жизни. К слову, их свадьба также прошла в закрытом формате в 2023 году.
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*запрещён в РФ
Однако первые разговоры о разводе супругов появились ещё в начале января. Тогда Чиповская опубликовала фотографию с коллегой Никитой Григорьевым на её дне рождения. На снимке актриса нежно обняла артиста. При этом Ендальцев рядом замечен не был.
Мужчина тоже отличился. Его засняли в объятиях модели Виктории Сорокиной. Также вместе с ней он появился на премьере комедии «По барам», в которой исполнил главную роль. По словам журналистов, Ендальцев публично целовал свою спутницу.
При этом Анна и Дмитрий не комментировали слухи о расставании, поскольку не распространяются о своей личной жизни. К слову, их свадьба также прошла в закрытом формате в 2023 году.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова