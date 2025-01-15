«Всю молодость высосал»: как на самом деле живётся Полине Дибровой в браке со знаменитым телеведущим

Полина и Дмитрий Дибровы (Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров)
Знакомство и свадьба с Дмитрием Дибровым
Полина и Дмитрий уже вместе 15 лет, несмотря на то, что им предрекали скорое расставание. Пара воспитывает трёх сыновей.
Знакомство произошло на конкурсе красоты: 17-летняя ростовчанка Полина принимала участие, а одним из членов жюри был Дмитрий. По словам ведущего, в девушке он сразу разглядел мать его будущих детей.
Полина и Дмитрий Дибровы (Фото: РИА Новости/Роман Кульгускин)
Дибров узнал контакты Полины: в первые несколько дней он просто отправлял ей цветы, а потом пригласил в ресторан. На первом свидании присутствовал представитель Полины от модельного агентства, ведь ей было всего 17 лет. Однако, Диброва это не остановило: он продолжил общение с девушкой. На её 18-летие они полетели отдыхать на Лазурный берег. Там телеведущей сделал своей возлюбленной предложение.
Полина Диброва вместе с сыновьями (Фото: соцсети)
Свадьбы не последовало, Дмитрий женился на другой девушке, но потом вернулся к Полине, и в 2009 году они расписались.
«Он меня воспитывал и воспитывает до сих пор»
По словам Полины, Дмитрий относится к ней как к дочери.
«Особенность такого брака в том, что тебе не нужно никому ничего доказывать. Оба человека занимают свои роли, свои позиции. Он меня воспитывал и воспитывает до сих пор. Возможно, я многие ошибки не делала, потому что рядом со мной был человек, который мне показывал, как правильно, учил меня всему», — однажды рассказала Полина.
Полина и Дмитрий Дибровы (Фото: соцсети)
Вместе с тем пользователи Интернета, которые следят за жизнью супругов, оставляют колкие комментарии по поводу их отношений:
«Он из неё всю молодость высосал».Многие подмечают и то, что в последние несколько лет Полина стала выглядеть старше из-за жизни с мужем. Однако, если судить по фотографиям из соцсетей, Диброва в прекрасной форме, учитывая то, что она мама троих детей.
«На первых фото она такое дитё рядом с ним, что аж смотреть неловко».
«Дамочка она в самом соку, а жизнь проходит, не за горами климакс... А рядом занудный дед... Эх».
Полина Диброва (Фото: соцсети)
Чем занимается Полина Диброва
Полина воспитывает сыновей, занимается управлением домашнего персонала. Кроме того, она возглавляет свой женский клуб, который организует лекции по женской психологии, мастер-классы, тематические вечера и литературные обеды. Также жена Диброва делится с участницами клуба своими секретами семейной жизни.
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