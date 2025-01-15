«Не судите, да не судимы будете»: Звезда «Дома-2» о травле Анны Седоковой

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)
«Люди зачастую ставят себя выше Бога и решают, кого казнить, а кого помиловать», — написала Юлия в ответ.
Она подчеркнула, что особенно неприятно наблюдать, как на Анну Седокову «спускают всех собак», как все ее недоброжелатели пользуются ситуацией и травят Анну, в то время как ей и без того сейчас тяжело, а «лежачих даже в спорте не бьют».
Юлия предупредила, что «закон бумеранга» по-прежнему действует, а осуждающие других нередко сами попадают в те же обстоятельства, что и те, кого они незаслуженно подвергали травле.
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