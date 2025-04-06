Вторая супруга сына Кадышевой, родившая ему наследника: «Григорий не видел малыша. Не хочет платить алименты»

Надежда Кадышева и Григорий Костюк (фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Сын Надежды Кадышевой блистает на сцене вместе со знаменитой мамой. Однако в личной жизни у Григория Костюка не всё так гладко, как в карьере.
40-летний Костюк был дважды женат. Обе супруги родили ему по сыну. Правда, в обоих случаях всё закончилось судебными разбирательствами.
С первой супругой Анжеликой Бирюковой мужчина развёлся в 2017 году. Сначала казалось, что они разошлись мирно. Однако в ноябре 2021 года женщина обратилась в суд и потребовала лишить Костюка родительских прав на сына. В итоге суд удовлетворил её иск.
На тот момент Костюк был женат на Габриелле Мерман, которая окончила МГИМО и является дочерью бизнесмена Александра Мермана. В феврале 2023 года мужчина подал на развод, однако девушка утверждает, что именно она была инициатором разрыва отношений.
Григорий долгое время скрывал, что во втором браке также стал отцом. Позже Габриелла сама призналась, что родила от Григория сына, которого теперь вынуждена воспитывать в одиночку. Сейчас мальчику уже три года, но отец не принимает никакого участия в его жизни.
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С первой супругой Анжеликой Бирюковой мужчина развёлся в 2017 году. Сначала казалось, что они разошлись мирно. Однако в ноябре 2021 года женщина обратилась в суд и потребовала лишить Костюка родительских прав на сына. В итоге суд удовлетворил её иск.
На тот момент Костюк был женат на Габриелле Мерман, которая окончила МГИМО и является дочерью бизнесмена Александра Мермана. В феврале 2023 года мужчина подал на развод, однако девушка утверждает, что именно она была инициатором разрыва отношений.
Григорий долгое время скрывал, что во втором браке также стал отцом. Позже Габриелла сама призналась, что родила от Григория сына, которого теперь вынуждена воспитывать в одиночку. Сейчас мальчику уже три года, но отец не принимает никакого участия в его жизни.
«Ни Григорий, ни Надежда ни разу не видели ребёнка. Малыша, рождённого в первом браке, они видели один раз на праздновании годика. Второй раз – в два годика. Я считаю, это ненормально – не видеть своего ребёнка. Для меня это загадка. Если бы я была мудрой, вряд ли бы вышла замуж за Григория», – отметила Мерман в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.В настоящее время между бывшими супругами продолжаются судебные разбирательства. Костюк выплачивает на содержание сына 15 тысяч рублей, но и эту сумму он намерен оспорить.
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Анастасия Чинкова