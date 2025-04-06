Вторая супруга сына Кадышевой, родившая ему наследника: «Григорий не видел малыша. Не хочет платить алименты»

Певица и актриса Кристина Орбакайте уже давно живёт в Нью=Йорке вместе со всей своей семьёй, и её дочь Клавдия от брака с бизнесменом Михаилом Земцовым родилась в Штатах и здесь же пошла в школу. Сейчас девочке уже 13 лет и для полу-звёздной мамы тоже нашлось занятие — петь в сабвее (так американцы называют метро. — Прим. ред.)