Сын Надежды Кадышевой лишился прав на первого ребёнка и судится за алименты с матерью второго

Надежда Кадышева с мужем Александром Костюком и сыном Григорием Костюком (фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
У единственного сына Надежды Кадышевой очень бурная личная жизнь. Григорий Костюк развёлся с двумя женщинами, которые родили от него сыновей.
65-летняя народная артиста России уже 41 лет состоит в браке с композитором и баянистом Александром костюком. Вместе они и в жизни, и на работе. Заслуженный артист России является основателем и руководителем ансамбля «Золотое кольцо», с которым выступает его супруга.
Однако единственный сын Кадышевой и Костюка не может похвастаться таким постоянством. 40-летний Григорий работает концертным директором родителей. Мужчина не говорит о личной жизни, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания общественности. Однако сегодня стало известно, что он уже дважды состоял в браке и имеет детей.
Первой избранницей Костюка стала Анжелика Бирюкова. Её отцом является бизнесмен Алексей Бирюков, а дядей – заммэра Москвы Пётр Бирюков. Девушка работает пресс-атташе спорткомплекса «Лужники». Состоятельные родители помогли паре в организации свадьбы, которая прошла в музее-усадьбе «Архангельское». Тамадой на торжестве был Николай Басков.
12 июня 2015 года на свет появился первенец супругов Алексей. Однако спустя два года Григорий подал на развод. Процесс прошёл спокойно и без громких скандалов, однако отношения между бывшими накалились, и в ноябре 2021 года Бирюкова подала иск о лишении экс-супруга родительских прав. Через полгода суд удовлетворил требования, а отец Лёши даже не попытался оспорить решение.
Выяснилось, что к этому моменту Григорий уже во второй раз стал отцом. Он женился на дочери бизнесмена, состоявшего в совете директоров крупного банка, – Габриелле Мерман. Она окончила МГИМО, сейчас увлекается модой, танцами и вокалом, занимается продажей люксовых предметов интерьера.
В феврале 2023 года Григорий Костюк лично обратился в мировой суд с заявлением о расторжении брака, однако не указал, что у пары есть совместный ребёнок. Мерман об этом не умолчала и инициировала судебные разбирательства по вопросу опеки и размеров алиментов. Тяжбы продолжаются до сих пор.
Примечательно, что у Анжелики и Габриеллы один адвокат. Вероятно, бывшие жёны Костюка знакомы.
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Однако единственный сын Кадышевой и Костюка не может похвастаться таким постоянством. 40-летний Григорий работает концертным директором родителей. Мужчина не говорит о личной жизни, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания общественности. Однако сегодня стало известно, что он уже дважды состоял в браке и имеет детей.
Первой избранницей Костюка стала Анжелика Бирюкова. Её отцом является бизнесмен Алексей Бирюков, а дядей – заммэра Москвы Пётр Бирюков. Девушка работает пресс-атташе спорткомплекса «Лужники». Состоятельные родители помогли паре в организации свадьбы, которая прошла в музее-усадьбе «Архангельское». Тамадой на торжестве был Николай Басков.
12 июня 2015 года на свет появился первенец супругов Алексей. Однако спустя два года Григорий подал на развод. Процесс прошёл спокойно и без громких скандалов, однако отношения между бывшими накалились, и в ноябре 2021 года Бирюкова подала иск о лишении экс-супруга родительских прав. Через полгода суд удовлетворил требования, а отец Лёши даже не попытался оспорить решение.
Выяснилось, что к этому моменту Григорий уже во второй раз стал отцом. Он женился на дочери бизнесмена, состоявшего в совете директоров крупного банка, – Габриелле Мерман. Она окончила МГИМО, сейчас увлекается модой, танцами и вокалом, занимается продажей люксовых предметов интерьера.
В феврале 2023 года Григорий Костюк лично обратился в мировой суд с заявлением о расторжении брака, однако не указал, что у пары есть совместный ребёнок. Мерман об этом не умолчала и инициировала судебные разбирательства по вопросу опеки и размеров алиментов. Тяжбы продолжаются до сих пор.
Примечательно, что у Анжелики и Габриеллы один адвокат. Вероятно, бывшие жёны Костюка знакомы.
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Анастасия Чинкова