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Сын Надежды Кадышевой лишился прав на первого ребёнка и судится за алименты с матерью второго

Надежда Кадышева с мужем Александром Костюком и сыном Григорием Костюком (фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Надежда Кадышева с мужем Александром Костюком и сыном Григорием Костюком (фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

У единственного сына Надежды Кадышевой очень бурная личная жизнь. Григорий Костюк развёлся с двумя женщинами, которые родили от него сыновей.
65-летняя народная артиста России уже 41 лет состоит в браке с композитором и баянистом Александром костюком. Вместе они и в жизни, и на работе. Заслуженный артист России является основателем и руководителем ансамбля «Золотое кольцо», с которым выступает его супруга.

Однако единственный сын Кадышевой и Костюка не может похвастаться таким постоянством. 40-летний Григорий работает концертным директором родителей. Мужчина не говорит о личной жизни, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания общественности. Однако сегодня стало известно, что он уже дважды состоял в браке и имеет детей.



Первой избранницей Костюка стала Анжелика Бирюкова. Её отцом является бизнесмен Алексей Бирюков, а дядей – заммэра Москвы Пётр Бирюков. Девушка работает пресс-атташе спорткомплекса «Лужники». Состоятельные родители помогли паре в организации свадьбы, которая прошла в музее-усадьбе «Архангельское». Тамадой на торжестве был Николай Басков.

12 июня 2015 года на свет появился первенец супругов Алексей. Однако спустя два года Григорий подал на развод. Процесс прошёл спокойно и без громких скандалов, однако отношения между бывшими накалились, и в ноябре 2021 года Бирюкова подала иск о лишении экс-супруга родительских прав. Через полгода суд удовлетворил требования, а отец Лёши даже не попытался оспорить решение.

Выяснилось, что к этому моменту Григорий уже во второй раз стал отцом. Он женился на дочери бизнесмена, состоявшего в совете директоров крупного банка, – Габриелле Мерман. Она окончила МГИМО, сейчас увлекается модой, танцами и вокалом, занимается продажей люксовых предметов интерьера.

В феврале 2023 года Григорий Костюк лично обратился в мировой суд с заявлением о расторжении брака, однако не указал, что у пары есть совместный ребёнок. Мерман об этом не умолчала и инициировала судебные разбирательства по вопросу опеки и размеров алиментов. Тяжбы продолжаются до сих пор.

Примечательно, что у Анжелики и Габриеллы один адвокат. Вероятно, бывшие жёны Костюка знакомы.

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Брак с алкоголичкой и нелегкий путь к славе: как пародист Александр Песков пропал со сцены и почему живет на пенсию матери
13 февраля 2025, 13:03

Александр Песков (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Пародист Александр Песков, известный своими пародиями на Аллу Пугачеву, Людмилу Гурченко, Жанну Агузарову и других звезд эстрады, прошел нелегкий путь к известности, а его жизнь оказалась не такой веселой, как его образы на сцене. 13 февраля Пескову исполняется 63 года. Как сейчас живет самый известный пародист России и почему пропал со сцены, рассказывает «Радио 1».

Детство и юность Александра Пескова


Песков родился в 1962 году в городе Коряжма Архангельской области. Его родители были рабочими на заводе. Мать, София Анатольевна, мечтала родить девочку, поэтому сына назвала именем, подходящим для обоих полов. Позже Александр Песков признался, что это оказало влияние на все его дальнейшее творчество.

Мальчик оказался талантливым. Он умело замечал у людей забавные детали в поведении и внешнем виде, и рисовал карикатуры. Тогда родители считали, что сын станет художником, но Александр уже в шесть страстно мечтал оказаться на сцене.

В восьмом классе Саша Песков решил, что будет учиться в Ярославском театральном училище, и даже поступил туда. Но через три месяца подросток впервые попал в цирк и решил стать клоуном.

Карьера в цирке, несчастный случай и длительная реабилитация


В 1979 году Песков поступил в Московское цирковое училище. Однако на третьем курсе его призвали в армию. Там он устроился в ансамбль песни и пляски Таманской дивизии, а позже стал им руководить.

В 1983 году Александр возвращается из армии и продолжает свое обучение. Но однажды он неудачно выполнил трюк: выполняя сальто-мортале, Песков упал на шею и сломал несколько позвонков. После этого на протяжении полугода он проходил тяжелую реабилитацию и с трудом самостоятельно передвигался. В это время отец ушел от матери, у которой начались серьезные проблемы со здоровьем. Мать и сын вместе справлялись с бедой, Александр восстановился, встал на ноги, но о карьере в цирке ему пришлось забыть. Больше на манеже он не появлялся.
Александр Песков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Поиски себя и путь на московскую сцену


Восстановившись после травмы, Песков поступил в труппу Котласского драмтеатра. Где на протяжении года исполнил роли в пятнадцати постановках, и выиграл свою первую премию — награду на конкурсе чтецов в Архангельске.

В 1986 году Песков переезжает в Пермь, где устраивается в филармонию. А через два года он уже оказывается в Калининграде, также в филармонии.

Несколько лет Александр Песков пытался найти себя, пока в 1988 году его не пригласил художественный руководитель Театра эстрады, Борис Брунов, в свою труппу. Так Песков оказался на сцене в Москве. Он поразил публику талантливой пародией. Особенно хорошо у него получалась синхро-буффонада: когда под музыку актер разыгрывал пантомиму.

Только 20 лет спустя, в 2008 году, Песков наконец получил высшее образование, окончив ГИТИС с красным дипломом. В 2017 у него начались проблемы с поджелудочной железой, из-за чего ему приходилось выходить на сцену в подгузниках. В 2020 он уже перестал давать регулярные концерты.

Поразил публику талантом


В 1980 году Александр был в гостях у танцора Владимира Никольского, где в шутку начал изображать Аллу Пугачеву. Все гости были в полном восторге от представления и посоветовали парню вплотную заняться пантомимами.

Много лет спустя, в 90-х годах, Песков оказывается на сцене, где он изображал Надежду Бабкину, Людмилу Гурченко, Гарика Сукачева, Леонида Агутина и других звезд эстрады. Всего он примерил на себя более 150 различных образов.

Но его коронным номером стал образ Аллы Пугачевой, которая однажды лично увидела выступление и срочно отправила Филиппа Киркорова за цветами, чтобы вручить их артисту после выступления.

Людмила Гурченко также была довольна пародиями Пескова на себя и даже встречалась с ним, чтобы вместе порепетировать новый номер. Сам артист неоднократно говорил о том, что образ Гурченко был его любимым.

Особенно хорошо Пескову давался образ Жанны Огузаровой. Однажды актриса Клара Новикова решила преподнести Огузаровой цветы, и сильно удивилась, когда поняла, что на сцене был Александр Песков, а не настоящая певица.
Александр Песков (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Брак с алкоголичкой, рождение ребенка и война с раком


Александр Песков никогда не раскрывал подробности своей личной жизни, о которой ходило множество разных слухов из-за эпатажного внешнего вида актера. В 2020 году он приоткрыл завесу тайны, выпустив книгу «Мужчина в колготках», в которой описал все подробности своей жизни.

Первой супругой Пескова стала 65-летняя алкоголичка. Брак был фиктивный. Александру нужна была прописка в Москве, а у женщины была комната в общежитии, где на тот момент уже было прописано 15 человек. Александр сделал женщине предложение руки и сердца, свадьба прошла по всем традициям.

«Как настоящие артисты, мы должны были доиграть эту пьесу до конца! Все было, как на настоящей свадьбе — тосты, песни, застольные разговоры», — писал артист в своей книге.

После свадьбы Александр больше свою жену не видел, а через месяц узнал о ее смерти.

Переехав в Котлас, мужчина познакомился с актрисой драмтеатра Галиной Хайруллиной. В один прекрасный день он задержался у нее в гостях и остался надолго. От ее дома было удобно доезжать до театра. Постепенно ребята начали влюбляться друг в друга, а позже поженились. Вскоре у них появилась дочь. Тем не менее брак распался. Но Александр и Галина остались друзьями. Позже у девушки обнаружили рак, и именно Александр помог ей справиться с болезнью.

«А дальше началась борьба. Моя личная война с раком за жизнь моей жены. Пять курсов химиотерапии, потеря волос, парики, благо, у меня их полно. После каждого сеанса «химии» у Гали был жуткий «отходняк»: ходила, держась за стенки», — признавался Песков.

Галина победила рак и начала преподавать детям театральное мастерство в Москве.

Тем не менее публика подозревала, что Пескова женщины вовсе не интересуют (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Сам он всегда на этот вопрос отвечал уклончиво.

Живет на пенсию матери и продает дом за 500 млн рублей


Последние годы артист почти не появляется на сцене, и о его жизни мало что известно.

О сегодняшней жизни Александра Пескова мало что известно. Последний его крупный концерт прошел в 2022 году в честь 60-летия. В интервью он говорил, что дела у него идут не очень. На еду он зарабатывает, проводя частные уроки, также с деньгами ему помогает мать-пенсионерка. При этом на сцену актер возвращаться не планирует.

В 2021 году Песков выставил на продажу свой трехэтажный особняк без отделки за 500 миллионов рублей. Чтобы его достроить, требуется еще столько же. На недвижимость пока покупателей не нашлось.

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«Рыбонька моя!»: Пышногрудая Наташа Королёва поздравила «мамулю Люду» Порывай с днём рождения — видео
Наташа Королёва тепло поздравила маму Людмилу Порывай с днём рождения
13 февраля 2025, 13:03

Наталья (Наташа) Королёва (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Нарядная и яркая Наталья Королёва, которую по старинке многие называют Наташей, несмотря на её зрелый во всех отношениях возраст, опубликовала трогательный видеоролик. В нём она тепло поздравила свою маму Людмилу Порывай с днём рождения.
Певица записала трогательное и эмоциональное видеообращение в ярком синем платье с блёстками и глубоким декольте, почти не скрывающим её пышную грудь, сообщает телеграм-канал «Звёздная пыль». На руках у поп-дивы были надеты манерные красные перчатки до локтей.

«Любимая моя мамочка! Ты — далеко, но я знаю, что ты соберёшь подружек на девичник и ого-го как отметишь свой праздник!», — сказала поп-дива.

Она также добавила, что её мама будет «зажигать» на ДР под новый трек, который её доченька записала «вместе с Лерой и Катей». На ответном видео, также опубликованном «звёздно-пыльным» телеграм-каналом Людмила Порывай на самом деле заявляет, что она «летит на крыльях песни» и совершает какие-то замысловатые ужимки и телодвижения, довольно забавные в её возрасте под песню, больше напоминающую частушки.

Пользователям сети и подписчикам канала не слишком понравилось ни поздравление экс-русалки, ни ответный ролик её мамы, живущей в США. Комментаторы заявляют, что им уже «надоели эти Порываи», а один из наиболее непримиримых даже требует «убрать гадюку», не поясняя, о матери или дочери идёт речь.

А в целом поздравление получилось тёплым и проникновенным, почтительная и любящая дочь проявила чувства к маменьке.






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«Большую часть времени она одна»: Дженнифер Энистон покинула Голливуд в поисках любви
13 февраля 2025, 12:26

Дженнифер Энистон (фото: Instagram* @jenniferaniston)

Дженнифер Энистон покинула Голливуд в поисках любви.
«RadarOnline» пишет, что она навсегда покинула свой дом в Лос-Анджелесе и переехала в огромный фермерский дом в Монтесито. Его она приобрела ещё в 2022 году у телеведущей Опры Уинфри за 24 миллиона долларов.

«Она надеется, что новое начало может помочь ей снова найти любовь. Прошло так много времени с тех пор, как у неё были отношения и она очень скучает по такому общению», – отметил инсайдер.
Также, по его словам, после светских мероприятий и званных ужинов Энистон возвращается домой, где её встречают только собаки, поэтому дом кажется ей пустым.

«Печальная реальность такова, что большую часть времени она проводит одна. У неё есть сотрудники, которые помогают и они стали для неё, как семья. Но как только она возвращается домой, там только она с собаками и этот огромный дом может казаться ей очень пустым», – подчеркнул источник.
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Блогер Маха Горячёва раскрыла правду о шоу «Выживалити» и разводе с мужем из-за бывшей пассии Милохина
Блогер Горячева рассказала о недуге и измене мужа с бывшей пассией Дани Милохина
13 февраля 2025, 12:24

Мария (Маха) Горячёва (Фото: Телеграм @mahavsekruto1224)

На телеканале «Пятница!» с 14 февраля, Дня всех влюблённых, стартует новый сезон экстремального шоу «Выживалити», среди участников которого блогер Мария Горячёва, известная как Маха. Она рассказала об инфекции, которую перенесла в ходе первого запуска проекта, а также об измене своего мужа с бывшей девушкой Дани Милохина, обернувшейся расставанием.
Блогер стала одной из 16-ти участников и участниц экстремального реалити-шоу, напоминает издание StarHit. Мария серьёзно готовилась к непростым физическим испытаниям, так как знала, что хрупкой девушке будет непросто. И ожидания её не обманули: уже на старте проекта несколько участников, и Горячёва — в том числе, стали жертвами неизвестной желудочной инфекции. Кроме неё, мучились животами Милана Тюльпановоа и Мария Пасека, а также несколько членов съёмочной бригады. Блогер переносила болезнь тяжелее остальных.

«Я нуждалась в какой-то встряске, в новом взгляде на жизнь. И я это получила!», — сказала Маха, отвечая на вопрос, почему она решилась на участие в таком сложном и даже порой жестоком проекте.

По словам девушки, съёмки пришлись на очень тяжёлый период в её жизни. Испытания на проекте не шли ни в какие сравнения с тем, что ей пришлось пережить в реальной жизни. В прошлом году Горячёва узнала, что муж Николай изменил её с её собственной подругой. Поклонники сразу предположили, что речь идёт о тиктокерше Кате Толстопятовой, известной как Айм Катюша. В прошлом она встречалась с Даней Милохиным.

«У любой девушки после развода, особенно после предательства, есть два варианта — либо жить, либо не жить. Я выбрала жить и не сдаваться», — говорит звезда Сети.

По словам Марии, она никогда не простит бывшего мужа. Он стал ей безразличен и она научилась относиться к нему так, словно его вообще не существует. Девушка признаётся, что не хочет видеть Колю, у него нет к нему ни любви, ни сострадания.

«Это всего лишь мужчина, который сделал мне больно», — говорит Маха.

Возможно, пережить болезненный разрыв ей помогло и участие в экстремальном телепроекте. Ведь однажды хрупкой участнице пришлось проходить непростое испытание с температурой под 40. Ей предлагали отказаться, но Мария настояла, что сумеет преодолеть все трудности и действительно справилась.

Испытания закалили девушку. К поклонникам Маха Горячева вернулась окрепшей духом и телом, словно воскресшей и ещё более похорошевшей.

«Хочу быть для избранника принцессой. А ещё самое важное для меня сейчас — стать мамой», — неожиданно сказала в заключение беседы участница экстрим-шоу «Выживалити», дав понять, что, как любая женщина, мечтает найти свою вторую половинку и создать крепкую семью.


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#девушка
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«Камеди нервно курит в сторонке»: Юлия Ефременкова ответила на новые обвинения Мондезира Свет-Амура
13 февраля 2025, 11:39

Юлия Ефременкова (Фото: Инстаграм* @efremenkovvvva)

Накануне Мондезир Свет-Амур провел в соцсети эфир и раскрыл поклонникам свою версию конфликта с Юлией Ефременковой.
Отношения звезд «Дома-2» в последнее время весьма обострились после визита Мондезира к их с Ефременковой общим детям. Мужчина нелицеприятно высказывался о бывшей избраннице как о матери и объявил, что она не раз подвергала малышей опасности. Еще он с другой точки зрения поговорил о том самом вечере, после которого отношения звезд окончательно испортились — тогда, по словам Юлии, Свет-Амур поднял на нее руку и разбил телефон.

Сама Ефременкова посмотрела эфир бывшего бойфренда.

«Камеди нервно курит в сторонке», — высказалась она, поделилась в сторис своим мнением на этот счет.

Юлия Ефременкова (Фото: Инстаграм* @efremenkovvvva)


Начала Юлия с того, что удивило ее больше всего: за все время эфира Свет-Амур так и не ответил на вопрос подписчиков, почему двва года он не платил алименты, при том выдвигал обвинения в адрес Ефременковой. Девушка отметила, что бывший возлюбленный неоднократно бил ее задолго до того, как звезда рассказала об этом общественности. Еще Юлия подчеркнула, что на момент скандала она была не в самом лучшем психическом состоянии.

«Я потеряла маму, я потеряла лучшую подругу, тяжелая беременность с угрозами выкидыша, месяц лежу с детьми в реанимации, у меня не было даже возможности восстановиться, когда этот скандал с Мондезиром на меня обрушился, но несчастный почему-то он», — откровенничала бывшая возлюбленная Свет-Амура.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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