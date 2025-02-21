Вячеслав Малафеев женился на юной спортсменке – первое фото из ЗАГСа

Иван Краско давно не выходит в свет. Актеру уже исполнилось 94 года, и он, судя по всему, ушел в тень. Одним из последних поводов для обсуждения артиста стали отнюдь не его заслуги или талант, а жена, которая оказалась на 60 лет младше Краско.