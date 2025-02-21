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Вячеслав Малафеев женился на юной спортсменке – первое фото из ЗАГСа

Вячеслав Малафеев (фото: Telegram @malafeev16)

Вячеслав Малафеев (фото: Telegram @malafeev16)

Вячеслав Малафеев в третий раз связал себя узами брака. Избранницей футболиста стала юная гимнастка, которая на 22 года младше него.
Отмечается, что в пятницу, 21 февраля, пара расписалась ЗАГСе Петроградского района Санкт-Петербурга.

Супругой 45-летнего бывшего вратаря сборной России по футболу стала 24-летняя гимнастка Ангелина Шкатова.
Вячеслав Малафеев и Ангелина Шкатова (фото: Telegram @malafeev16)

Первой супругой Малафеева стала дочь известного футболиста «Динамо» Юрия Безбородова Марина. У пары родились дочь Ксения и сын Максим. В 2011 году Марина Малафеева трагически погибла в ДТП.

В декабре 2012 года футболист женился на диджее Екатерине Комяковой, которая была на девять лет младше мужа. Девушка нашла общий язык с детьми Вячеслава от первого брака и даже официально оформила материнство. Вскоре в браке родился сын Алекс. В 2023 году Вячеслав и Екатерина официально развелись. До этого они несколько раз расходились и сходились вновь, давая несколько шансов своим отношениям.

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«Всегда будет папиной дочкой»: дочь Бена Аффлека перестала общаться с Дженнифер Лопес
21 февраля 2025, 17:48

Дженнифер Лопес (Фото: Инстаграм* @jlo)

Дочь Бена Аффлека от первого брака Вайолет, которая старалась поддерживать с мачехой хорошие отношения и встречалась с ней даже после развода отца с Дженнифер Лопес, отказалась от общения с ней. Оказалось, что девочка почувствовала себя пешкой в руках певицы, сообщила газета Daily Mail.
Отмечалось, что дружба Вайолет с Дженнифер изначально казалась людям странной. До того отношения Аффлек и Лопес окончательно разладились, такое общение казалось нормальным. Некоторые судачили, что дочь актера даже выступала против развода и до последнего надеялась на примирение папы и мачехи. Однако Вайолет продолжила проводить время не только с Дженнифер, но и со всей ее семьей. Сейчас же девочка сомневается, не держала ли певица ее рядом из корыстных побуждений. Еще Вайолет поняла, насколько больно было ее папе переживать личную драму на глазах общественности.

«Со временем Вайолет начала понимать, как расстроен ее отец тем, что их разрыв оказался в центре всего. Бен никогда не говорил ни слова о Джей Ло. Вайолет очень умна и в конечном итоге всегда будет папиной дочкой. Вот почему вы больше не увидите ее во время публичных выходов с Дженнифер», — объяснил близкий к семье источник.

Еще инсайдер отметил, что и Дженнифер Гарнер, маму 19-летней Вайолет и бывшую жену Бена Аффлека, тоже весьма смущала излишняя близость девочки с Лопес. Однако она до последнего не вмешивалась, стараясь дать дочери свободу выбора.

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Один увлекался женскими чулками, другой изменял: Как сложилась личная жизнь Марии Болтневой, сыгравшей проститутку в «Глухаре»?
21 февраля 2025, 17:38

Мария Болтнева (Фото РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актриса Мария Болтнева, известная зрителям по роли Насти Клименко в сериале «Глухарь», может быть знакома вам.
Как она выглядит в настоящее время? Что происходит с ней сейчас? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Проститутка Настя

4 октября 1983 года в Новосибирске на свет появилась девочка, которая впоследствии покорила сердца миллионов зрителей. Мария Болтнева, дочь актёров новосибирского драмтеатра «Красный факел», с ранних лет была окружена миром искусства. Первые шаги на сцене она сделала именно здесь, в родном театре, где искры таланта начали разгораться.

После окончания школы Мария поступила в Новосибирский театральный институт, который закончила с красным дипломом — подтверждением её выдающегося таланта и упорства. Вскоре она перебралась в Москву, где стала частью труппы Театра имени Маяковского. Это был важный этап в её карьере, открывший новые горизонты и возможности.

С начала 2000-х годов Болтнева начала активно сниматься в российских сериалах, однако настоящая известность пришла к ней в 2008 году. Роль проститутки Насти Клименко в популярном сериале «Глухарь» стала знаковой для актрисы и привлекла к ней внимание зрителей. Её игра была яркой и запоминающейся, и именно этот образ стал символом её карьеры.

Фото: iStock/fergregory

Профессия режиссера и дети

В 2009 году она решила расширить свои горизонты и поступила в ГИТИС, чтобы изучить профессию режиссёра. Этот выбор стал знаковым для её карьеры: стремление к самовыражению и желание создавать собственные истории привели к созданию её первой короткометражной ленты «Маниакальные проявления мисс Изольды К», которая увидела свет в 2010 году.

Премьера фильма в Доме кино стала важным событием не только для самой Марии, но и для её зрителей. Это был момент, когда актриса смогла продемонстрировать свои способности не только как исполнителя ролей, но и как создателя уникального контента. В этот вечер судьба свела её с Георгием Лежавой, актёром театра «Сатирикон», что стало началом новой главы в её жизни.

Год спустя после знакомства Болтнева стала матерью троих мальчиков: Андрея, Платона и Тимофея. Этот период стал для неё временем радости. Несмотря на то что официальные отношения с отцом её детей так и не были оформлены, Мария приняла на себя ответственность за воспитание сыновей, сочетая материнство с активной творческой деятельностью.

Георгий активно поддерживает актрису в воспитании сыновей, часто приезжая из Новосибирска, а также помогает бабушка Наталия. Артистка ведёт аккаунт в Instagram*, где делится фотографиями со съёмок и из своего личного архива.

Фото: iStock/Addictive

Жених мошенник

Долгие годы актриса встречалась с Иваном Смирновым, и в 2019 году пара даже планировала свадьбу. Однако выяснилось, что ее жених оказался мошенником. В эфире шоу «На самом деле» появилась женщина по имени Жанна, которая заявила, что ждет ребенка от Ивана. Эксперты передачи предположили, что Смирнов искал выгоду в браке с Марией, так как она собиралась продать свою квартиру и инвестировать в покупку дома для них. Болтнева решила не обращаться в полицию, но прекратила все контакты с мужчиной.

После выхода телешоу «Звезды сошлись» поклонники узнали о еще одном романе артистки. До пандемии она начала переписываться с иностранцем по имени Луиджи. Этот виртуальный роман привел к тому, что итальянец приехал в Россию и мгновенно очаровал ее. Многодетная мать была в восторге от его ухаживаний.

Во время второго визита Луиджи в Москву актриса начала замечать его истинное поведение: он пил, курил и играл в компьютерные игры. Но самое большое удивление вызвало его необычное увлечение — он носил женские чулки. Мария размышляла о том, сможет ли смириться с этим, но окончательную точку в их отношениях поставила пандемия. В период разлуки актриса поняла, что не скучает по Луиджи.

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Болтнева сегодня

Несмотря на то что в последние годы Болтнева не смогла повторить успеха своей знаковой роли, она не теряет надежды и продолжает двигаться вперёд. В мире кино, где конкуренция велика, а яркие роли порой становятся редкостью, Мария остаётся верной своему призванию. Её целеустремлённость и страсть к искусству вдохновляют многих, кто следит за её карьерой.

Но Болтнева — это не только актёрская деятельность. Она активно развивает свои режиссёрские амбиции и планирует снять полнометражный фильм.

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#кино
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«Мне было плохо физически»: Алсу рассказала, как люди «садились ей на шею»
Певица Алсу призналась, что прежде легко позволяла людям обижать её
21 февраля 2025, 17:32

Алсу Сафина (Фото: Телеграм @alsouofficial)

Певица Алсу написала в личном блоге, что раньше позволяла другим людям относиться к ней несправедливо и буквально садиться на шею, после чего испытывала физические страдания. Она смогла решить свою проблему только с помощью психотерапевта.
Прежде чем обратиться к специалисту, артистка долго и безуспешно пыталась сама понять, что она делает не так, почему люди обижают ее и относятся потребительски.

«Я старалась быть хорошим человеком, никого не предавать и не обманывать, но ко мне раз за разом относились несправедливо. Я в буквальном смысле заболевала от этой несправедливости, страдала бессонницей, апатией, мне было плохо физически», — написала Алсу в своей социальной сети.

После прохождения терапии она смогла отпустить обиды и не жить прошлым. Певица считает, что сделала правильные выводы из многих сложных ситуаций и событий, происходивших с ней раньше.

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#певица
#люди
#артист
#психотерапевт
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Проплаченные интервью и фейковая беременность: как последняя жена Ивана Краско Наталья Шевель осталась ни с чем после развода
21 февраля 2025, 17:29

Иван Краско и Наталья Шевель (Фото: кадр из шоу «Прямой эфир»)

Иван Краско давно не выходит в свет. Актеру уже исполнилось 94 года, и он, судя по всему, ушел в тень. Одним из последних поводов для обсуждения артиста стали отнюдь не его заслуги или талант, а жена, которая оказалась на 60 лет младше Краско.

Любовь огромная, да и разница в возрасте тоже

В последний раз Иван Краско, отец известного актера Андрея Краско, играл свадьбу в 2015 году. Кстати, его избранница младше его на 60 лет, и брачующиеся в один голос уверяли публику, что это большая и чистая любовь, а не хайп и расчет. Супруги даже думали о пополнении семейства.

Известно, что Наталья Шевель — сирота, а ее воспитанием занималась приемная мама. Однако после переезда в Питер из Севастополя ее жизнь перевернулась с ног на голову. Молодая особа поступила в Институт гуманитарного образования, где познакомилась с преподавателем Иваном Краско. Еще вместе с Натальей в культурную столицу приехал ее законный муж Роман.

Наталья Шевель (Фото: кадр из шоу «Пусть говорят»)


Однако не у него Иван Краско увел Шевель, а у питерского бизнесмена Олега, ради которого Наталья бросила супруга. Ее не волновала разница в возрасте, составлявшая 19 лет, и нежелание нового возлюбленного играть свадьбу. Так девушка и прожила с бизнесменом четыре года в незарегистрированных отношениях, а потом в ее жизни появился Краско.

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В 2015 году Наталья считала его «принцем на белом коне», который в корне изменит ее жизнь. Судя по всему, именно поэтому ее не смутило, что избранник на 60 лет старше. Шевель постоянно говорила о большой любви, а в ЗАГСе казалась счастливой. Но и потом какое-то время рассказывала об интимных подробностях семейной жизни и планировала материнство.

Однако за три года общих детей у влюбленных не появилось. Вместо этого они решили подать на развод. В 2018-м Иван и Наталья официально разорвали свои отношения.

Наталья Шевель и Иван Краско (Фото: кадр из шоу «Про любовь»)

После развода осталась ни с чем

В то время мало кого интересовало, почему развелся тогда еще 88-летний Иван Краско. Однако сама Наталья старалась обратить внимание на эту историю и активно обсуждала тему расставания на скандальных ток-шоу. Нужно было как-то обеспечивать себя. Тем более, рассчитывать на раздел имущества не приходилось, поскольку все квартиры Иван Краско нажил еще до свадьбы, да и роскошными подарками молодую жену не баловал. Так что Наталья осталась без кола и без двора.

Именно по этой причине Шевель решила заработать легкие деньги и пошла на ток-шоу. В одной из программ девушка поделилась, что ждет ребенка от внебрачного сына бывшего мужа. Однако эти слова оказались враньем.

Шевель даже встречалась с экс-супругой и взрослыми детьми Ивана Краско, а затем в одном из ток-шоу даже побеседовала со своей биологической матерью. В результате история забылась, а публика перестала говорить о Наталье Шевель.

Наталья Шевель (Фото: кадр из шоу «Прямой эфир»)

Наталья Шевель сейчас

Но кое-что от Ивана Краско Наталья все же получила. Она решила не отказываться от знаменитой фамилии мужа после развода. Тогда она как раз занялась писательской деятельностью, но известность к ней так и не пришла.

Кстати, после разрыва Шевель поехала в Израиль. Пока общественность полагала, что девушка эмигрировала, она рассказала, что просто устала от огромного внимания к своей персоне. Мол, решила перезагрузиться. Однако в Россию приехала лишь через год и снова в Питер.

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Когда о Наталье все забыли, бывшая жена Краско откровенно поделилась в одном из редких интервью, что большинство ее «выступлений» на скандальных ток-шоу были постановочными и хорошо проплаченными. А в то время в деньгах она очень нуждалась.

Теперь Наталья нашла новый источник дохода. Помимо двух философских сборников стихов, девушка пишет на заказ портреты и планирует представить свою третью книгу. Однако предупредила, что в Санкт-Петербурге она проездом, а в России задерживаться не собирается, подыскивает для себя более подходящую страну. О личной жизни больше не распространяется.

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Сергей Белоголовцев вернулся к работе после новостей об инсульте и параличе
21 февраля 2025, 16:44

Сергей Белоголовцев (фото: Instagram* @sergey_belogolo)

Актёр Сергей Белоголовцев сообщил, что приступил к работе после выписки из больницы. Его слова приводит ТАСС.
Некоторое время назад сообщалось, что телеведущий столкнулся с проблемами, вызванными инсультом. Однако Белоголовцев поспешил упокоить поклонников и сообщил агентству, что его самочувствие «прекрасно».

По словам актёра, его выписали из больницы ещё две недели назад. Сейчас он уже приступил к работе.

Ранее в этом месяце сообщалось, что актёру пришлось экстренно отменить запланированные спектакли из-за ухудшения состояния здоровья. Причиной стал якобы паралич, случившийся после инсульта. Также СМИ писали, что из-за болезни Белоголовцев оказался прикован к инвалидной коляске.

Тогда артист утверждал, что с ним всё хорошо и он продолжает работу над своей новой передачей. Однако его представитель поспешил опровергнуть это заявление, отметив, что состояние Белоголовцева не позволяет ему работать и участвовать в постановках.

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*запрещён в РФ
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