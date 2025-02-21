Вячеслав Малафеев женился на юной спортсменке – первое фото из ЗАГСа

Вячеслав Малафеев (фото: Telegram @malafeev16)
Вячеслав Малафеев в третий раз связал себя узами брака. Избранницей футболиста стала юная гимнастка, которая на 22 года младше него.
Отмечается, что в пятницу, 21 февраля, пара расписалась ЗАГСе Петроградского района Санкт-Петербурга.
Супругой 45-летнего бывшего вратаря сборной России по футболу стала 24-летняя гимнастка Ангелина Шкатова.
Вячеслав Малафеев и Ангелина Шкатова (фото: Telegram @malafeev16)
Первой супругой Малафеева стала дочь известного футболиста «Динамо» Юрия Безбородова Марина. У пары родились дочь Ксения и сын Максим. В 2011 году Марина Малафеева трагически погибла в ДТП.
В декабре 2012 года футболист женился на диджее Екатерине Комяковой, которая была на девять лет младше мужа. Девушка нашла общий язык с детьми Вячеслава от первого брака и даже официально оформила материнство. Вскоре в браке родился сын Алекс. В 2023 году Вячеслав и Екатерина официально развелись. До этого они несколько раз расходились и сходились вновь, давая несколько шансов своим отношениям.
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Супругой 45-летнего бывшего вратаря сборной России по футболу стала 24-летняя гимнастка Ангелина Шкатова.
Вячеслав Малафеев и Ангелина Шкатова (фото: Telegram @malafeev16)
Первой супругой Малафеева стала дочь известного футболиста «Динамо» Юрия Безбородова Марина. У пары родились дочь Ксения и сын Максим. В 2011 году Марина Малафеева трагически погибла в ДТП.
В декабре 2012 года футболист женился на диджее Екатерине Комяковой, которая была на девять лет младше мужа. Девушка нашла общий язык с детьми Вячеслава от первого брака и даже официально оформила материнство. Вскоре в браке родился сын Алекс. В 2023 году Вячеслав и Екатерина официально развелись. До этого они несколько раз расходились и сходились вновь, давая несколько шансов своим отношениям.
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Анастасия Чинкова