Курбан Омаров с женой купили роскошный двухэтажный особняк – фото

Курбан Омаров с женой Валерией (фото: Instagram* @zimamoscow)
Жена Курбана Омарова Валерия сообщила радостную новость – они купили роскошный двухэтажный особняк.
В соцсетях Валерия показала дом, который напоминает замок и выполнен в пастельных тонах. При этом девушка не стала раскрывать подробности покупки и не раскрыла, где находится особняк.
Фото: Instagram* @zimamoscow
Однако стоит отметить, что на фоне этого дома Валерия и Курбан уже фотографировались в конце января. Судя по всему, именно тогда они заключили сделку.
В комментариях фанаты поздравили семью с приобретением дома и высоко оценили недвижимость.
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*запрещён в РФ
Фото: Instagram* @zimamoscow
Однако стоит отметить, что на фоне этого дома Валерия и Курбан уже фотографировались в конце января. Судя по всему, именно тогда они заключили сделку.
В комментариях фанаты поздравили семью с приобретением дома и высоко оценили недвижимость.
«Какой роскошный дом!»; «Это целый замок!»; «Интересно будет посмотреть экскурсию по нему!»; «Как-то у Леры получается всё естественно, без выпендрёжа, в отличии от некоторых. Скромная хорошая девочка, рада за неё!»; «Где-то Бородину бомбит не по-детски!», – смеются подписчики.Совсем недавно в семье Омаровых произошло важное событие – у них родился сын. Имя ребёнка супруги пока не раскрывают, но Валерия периодически делится эмоциями от материнства. У девушки это первый ребёнок, а у Курбана – третий. В браке с Аллой Воденко у него родился сын Омар, а от Ксении Бородиной он имеет дочь Теону.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова