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Курбан Омаров с женой купили роскошный двухэтажный особняк – фото

Курбан Омаров с женой Валерией (фото: Instagram* @zimamoscow)

Курбан Омаров с женой Валерией (фото: Instagram* @zimamoscow)

Жена Курбана Омарова Валерия сообщила радостную новость – они купили роскошный двухэтажный особняк.
В соцсетях Валерия показала дом, который напоминает замок и выполнен в пастельных тонах. При этом девушка не стала раскрывать подробности покупки и не раскрыла, где находится особняк.

Фото: Instagram* @zimamoscow

Однако стоит отметить, что на фоне этого дома Валерия и Курбан уже фотографировались в конце января. Судя по всему, именно тогда они заключили сделку.

В комментариях фанаты поздравили семью с приобретением дома и высоко оценили недвижимость.

«Какой роскошный дом!»; «Это целый замок!»; «Интересно будет посмотреть экскурсию по нему!»; «Как-то у Леры получается всё естественно, без выпендрёжа, в отличии от некоторых. Скромная хорошая девочка, рада за неё!»; «Где-то Бородину бомбит не по-детски!», – смеются подписчики.
Совсем недавно в семье Омаровых произошло важное событие – у них родился сын. Имя ребёнка супруги пока не раскрывают, но Валерия периодически делится эмоциями от материнства. У девушки это первый ребёнок, а у Курбана – третий. В браке с Аллой Воденко у него родился сын Омар, а от Ксении Бородиной он имеет дочь Теону.

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*запрещён в РФ
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Насиловал, пил много водки и избивал жену: почему карьера исполнителя хита «Шоколадный заяц» Пьера Нарцисса пошла по наклонной
21 февраля 2025, 12:36

Пьер Нарцисс (Фото: РИА Новости/ Александр Вильф)

Жизнь Пьера Нарцисса была насыщенной. На своей малой родине, в Камеруне, он носил статус принца. Однако скончался артист в бедности — не было средств даже на похороны. В этом году певцу могло бы исполниться 48 лет.

Начало карьеры

Карьера Пьера Нарцисса взлетела в начале 2000-х — тогда камерунец принял участие в «Фабрике звёзд». В то время продюсер Макс Фадеев курировал проект и писал композиции для фабрикантов. Именно он придумал хит «Шоколадный заяц» для Пьера.

«Я с ним познакомился в 2018-м на мероприятии, где были пиарщики и звезды. В 2019 году он меня пригласил на вакансию финансового директора. Мы все делали: работали, гастролировали, отдыхали. Я мог у него ночевать, он у меня. Пьер был для меня скорее, как отец, старший брат, наставник. Он был для меня всем. Он меня направлял во многих аспектах в работе. У него были и взлеты, и падения, но Пьер хотел большего признания. За год до смерти у него почти не было концертов. Денег не хватало, он продал машину, переехал со своей квартиры в съемную. Почти весь заработок он вкладывал в дочь Каролину», — отметил aif.ru директор исполнителя Сергей Дворцов.

Пьер Нарцисс (Фото: кадр из шоу «Фабрика звезд-2»)

Насильник, изменщик и абьюзер

Каролина появилась в браке Пьера с моделью Валерией Калачевой. Артист встретил ее практически сразу после «Фабрики звезд». Через некоторое время они сыграли свадьбу. Брак Нарцисса и Калачевой продлился почти 20 лет. Отношения пары ухудшились из-за того, что исполнитель постоянно избивал любимую, она неоднократно писала на него заявления в полицию, но всегда прощала. Однако терпение Валерии лопнуло в 2017 году, когда к побоям добавились еще и измены.

«Пьер остался артистом одного хита. Незадолго до смерти его часто приглашали в скандальные ток-шоу, но он отказывался. Его ставили на скандальные полосы в связи с изнасилованием девушки. Да, это ситуация была в 2017-м. Он был горячим мужиком, не спорю, когда он выпивал, то был агрессивен», — делился Дворцов.

Однажды девушка написала на Нарциссса заявление в полицию и в прокуратуру. Все могло закончиться судом, отмечал директор певца.

«Благодаря одному человеку Пьера отмазали. Хотя девушка была настроена, чтобы его посадить. Я не оправдываю Пьера, но ему нужно было обеспечивать двоих детей: Андре и Каролину. Поэтому дело быстро замяли», — вспоминал Дворцов.

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Имя того человека директор Пьера не раскрыл, но подчеркнул, что жертве изнасилования выплатили компенсацию. К слову, Андре, старшему сыну Нарцисса, который появился после романа с девушкой из Камеруна, сейчас примерно 30 лет, он футболист и живет в родной стране.

«У Пьера была школьная любовь, с которой он встречался в Камеруне, в результате родился сын. Андре не говорит по-русски, но разговаривает по-французски. Он копия Пьера, результат экспертизы ДНК это подтвердил», — откровенничал Дворцов.

Пьер Нарцисс (Фото: кадр из клипа «Шоколадный заяц»)

Мизерный гонорар и лишний вес

Уход супруги и застой в карьере все больше подталкивали Нарцисса к бутылке. Как вспоминает директор певца, Пьер «обручился» с пузырем водки.

«Что я мог сделать с 50-летним мужиком, который хочет пить? Я ему говорил, что надо остановиться, выбрасывая очередную бутылку водки. Последние полтора года до смерти он очень много пил, почти не ел. Он становился агрессивным. На моих глазах он менял девушек как перчатки. Что добавить? Бабник и ловелас. Ему постоянно не хватало женского внимания», — уточнил Дворцов.

Многие заказчики и организаторы не хотели сотрудничать с насильником.

«Скандальный и драчун», — так говорили о Пьере.

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Гонорары за частные выступления становились все меньше. В итоге заказать Нарцисса на частное мероприятие можно было за 30 тысяч рублей.

«Мы старались от таких денег отказываться, чтобы не опустить планку. Но приходилось и до этого доходить. Ему нужно было содержать свою дочь. За три месяца до его смерти все стало окончательно плохо. Проблемы были не только в работе, но и со здоровьем. Ему часто нездоровилось после концертов, ему регулярно вызывали скорую. Он потолстел на 60 кг», — отмечал Дворцов.

Внешность Нарицисса сильно изменилась и не в лучшую сторону. По словам Дворцова, знакомые, видя исполнителя, все как один говорили: «Ты похож на колобка».

«Его так раздувало, доходило до того, что он мне звонил ночами и жаловался, что боится спать. Пьер боялся, что у него остановится сердце. Только по прошествии времени я понимаю, что в тот момент он был на смертном одре», — обратил внимание продюсер.

Пьер Нарцисс умер 21 июня 2022 года в одной из московских больниц. Накануне смерти артист позвонил Дворцову и рассказал, что ему нужно сделать операцию — удалить камни в почках. Спустя сутки у Пьера остановилось сердце. Официальной причиной смерти назвали почечную недостаточность.

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«Мы осатаневшие люди»: Елена Малышева заявила о несправедливом отношении Первого канала к телеведущим
21 февраля 2025, 12:32

Елена Малышева (фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Елена Малышева упрекнула руководство Первого канала, а себя с коллегами назвала голодными людьми.
Ведущая программы «Здоровье» сегодня рано утром приехала на работе и встретила Валдиса Пельша.

«Ведущий Первого канала должен зайти и пожелать хорошего съемочного дня своей коллеге, ведущей Первого канала», – с улыбкой сказал Пельш в опубликованном Малышевой видео.

Валдис отметил, что на часах в этот момент было 07:54. Малышева предположила, что ведущий шоу «Угадай мелодию» пришёл к гастроэнтерологу Игорю Городокину. Пельш не стал отрицать, но после этого попросил прекратить съёмку.

«Это закрытая тема. Конфиденциальная информация. Выключи кино», – заявил телеведущий.
После этого Малышева пожаловалась на руководство Первого канала. Она засняла кафе, которое в 8 утра было закрыто. Телеведущая назвала такое положение дел несправедливым, отметив, что на работу приходят «голодные, осатаневшие люди».

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#шоу
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#люди
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Анастасия Уколова случайно рассекретила мужа, которого прятала от публики
21 февраля 2025, 12:01

Анастасия Уколова (фото: Telegram @ukolovanastasiya)

Анастасия Уколова случайно рассекретила мужа, которого скрывала от всех. Актриса посетила с избранником ресторан, где на табличке на столе были указаны его имя и фамилия.
29-летняя звезда сериала «Комбинация» активно ведёт соцсети ещё со студенческих лет. Она всегда делилась интересными моментами из своей жизни. А с появлением дохода, рекламных интеграций и с ростом подписчиков её аккаунты стали ещё интереснее. Однако есть одна тема, о которой актриса никогда не говорит – личная жизнь.

Известно, что летом 2022 года Уколова во второй раз вышла замуж. Её супругом стал мужчина с именем Юрий, о котором неизвестно ничего. Выяснилось лишь то, что они встречались с юности, когда ещё жили в Пятигорске. Тогда им было по 13 лет. Спустя 10 лет возлюбленные сыграли свадьбу.

«Обычно я просто не афиширую свою личную жизнь. Свой первый брак я ещё афишировала, но у меня было ещё не много подписчиков. Сейчас мы приняли решение, что мы не публикуем фотографии вместе. Я не говорю о наших отношениях в интервью. И это желание моего партнера, которое, может быть, мне не всегда комфортно», – делилась Анастасия в одном из интервью.
Однако накануне актриса случайно засветила фамилию своего супруга. Они посетили гастрономическое шоу в ресторане Krasota. Вход на мероприятие осуществлялся только по именным приглашениям, а место каждого гостя было подписано. На одной из фотографий была видна фамилия супруга: Юрий Горовой.

Фото: Telegram @ukolovanastasiya

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«Я была счастлива 3 года»: Карина Кросс объявила о расставании с певцом
21 февраля 2025, 11:50

Карина Кросс и Евгений Ершов (Фото: Телеграм @KR0SSNEWS)

Карина Кросси объявила о разрыве отношений с Дмитрием Разваровым. Певица, актриса и телеведущая поделилась прощальным видео с бывшим партнером. Сегодня Карина Лазарьянц, более известная под сценическим именем Карина Кросс, сообщила о переменах в своей личной жизни. 32-летняя артистка снова стала свободной, расставшись с 31-летним Дмитрием Разваровым.
В своем блоге телеведущая опубликовала романтическое видео, на котором они обнимаются и участвуют в различных фотосессиях.

«Спасибо тебе за всё. Я была счастлива 3 года...» — написала Карина.

Ранее участница реалити-шоу «Звезды в Африке» была замужем за блогером Евгением Ершовым, но их брак продлился чуть больше двух лет. Кросс объяснила причины развода:

«Женя допустил серьезную ошибку. Я не терплю вранья!» — отметила актриса фильма «Любовники».

Карина встретила Дмитрия четыре года назад во время съемок клипа на песню «Блогинг», где он выступил в роли модели. Певица подчеркивала, что финансовое положение своего партнера для нее не имеет значения.

Что касается Ершова, то у него сейчас нет девушки. Интересно, что накануне он сделал откровенное признание.

«Мы с Кариной не общались три года. Я не против восстановить контакт, но не хочу делать первый шаг, так как боюсь быть отвергнутым», — поделился Евгений.

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Ушёл из семьи, предал сына и перенёс пересадку почки: Николаю Расторгуеву 68 лет. Как сейчас живет солист группы «Любэ»
21 февраля 2025, 11:30

Николай Расторгуев (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Николай Вячеславович Расторгуев — известный музыкант, гитарист, исполнитель и лидер группы «Любэ». Он удостоен звания Народного артиста России. Однако за успешной карьерой скрываются сложные жизненные испытания. 21 февраля артисту исполняется 68 лет. «Радио 1» расскажет о его творческом пути, создании культовой группы, проблемах со здоровьем и личной жизни.

Детство и юность Николая Расторгуева


Будущий артист появился на свет 21 февраля 1957 года в городе Лыткарино Московской области. Его отец, Вячеслав Николаевич, был водителем, а мать, Мария Александровна, работала на швейной фабрике.

«Раньше вся детвора была во дворе, дома никто не сидел. Было много различных уличных игр, рядом были стройки, а это для ребят самое интересное. Можно было попробовать, например, попрыгать на огромной куче песка. А рядом — лес, река. В общем, занятий было полно», — поделился артист в беседе с «MySLO».

Любовь к музыке у Николая зародилась благодаря другу, чья мама управляла кинотеатром «Иллюзион». Благодаря ей они часто смотрели фильмы бесплатно. В 1974 году друзья увидели картину «Вечер трудного дня» о группе The Beatles. Этот фильм вдохновил будущего артиста освоить гитару.

Однако профессионально заниматься музыкой он не планировал. После школы поступил в Московский технологический институт лёгкой промышленности, но проучился всего год — был отчислен за участие в драке.

Николай Расторгуев (фото: ВКонтакте / @thelubeh )

Затем работал лаборантом и слесарем в Центральном институте авиационного моторостроения в Лыткарине. Пойти в армию не получилось по медицинским показаниям.

«Меня же не взяли из-за здоровья: не прошел медкомиссию и получил "белый билет", хотя всерьез настраивался на службу, ждал осеннего призыва и мечтал попасть во "взрослые" войска, типа ВДВ. Честно говоря, о патриотизме и прочих высоких материях я тогда не думал, хотел испытать себя, проверить в настоящем деле», — рассказал певец «Правде.ру».

Начало музыкальной карьеры


В 1978 году Николай Расторгуев прошёл прослушивание и стал солистом ВИА «Шестеро молодых» под руководством Вилена Дарчиева.

В последующие годы он сменил несколько коллективов:

  • 1980–1985 гг. – вокалист ВИА «Лейся, песня»;
  • 1985 г. – бас-гитарист группы «Рондо»;
  • 1985–1986 гг. – солист ВИА «Здравствуй, песня», которым руководил Игорь Матвиенко.

Фото: ВКонтакте / @thelubeh

Создание группы «Любэ»


Знакомство с Игорем Матвиенко стало ключевым моментом в судьбе Расторгуева. В январе 1989 года началась работа над дебютным альбомом группы «Любэ». Первые песни — «Люберцы» и «Батька Махно» — записали 14 января. Именно этот день считается официальной датой основания коллектива.

«Мы ехали с Игорем в метро на студию и стали думать, как назовем. Мне пришло в голову одно из жаргонных словечек моего детства — любэ. Оно означает «любой». Так и появилось название группы», — рассказал Расторгуев.

Фото: ВКонтакте / @thelubeh

В 90-е годы популярность группы стремительно росла. Уже в 1990 году «Любэ» заняли призовое место на фестивале «Песня года» и активно участвовали в телевизионных программах. В 1992 году вышел их второй альбом «Кто сказал, что мы плохо жили?», а в 1995 году группа представила хит «Комбат», который быстро завоевал любовь слушателей.

За первые три года существования «Любэ» дали около 800 концертов, собравших свыше 3 миллионов зрителей.

«Наша музыка несет народный дух, да и мой образ необычен для нашей музыкальной культуры. У нас есть разные песни: серьезные, легкие, веселые, для застолья, но мы не стараемся уходить от действительности. В песнях отражается наша гражданская позиция. Без этого нельзя. Если иметь в виду некую народность, патриотичность, то это не изживается. Это и есть та идея, которая существует в основе группы "Любэ"», — отметил Николай в беседе с «правдой.ру».

Фото: ВКонтакте / @thelubeh

Проблемы со здоровьем Николая Расторгуева


В 2007 году музыканту поставили диагноз «хроническая почечная недостаточность» в тяжёлой форме. Ему требовалась пересадка почки, но до поиска подходящего донора артисту приходилось регулярно проходить гемодиализ. В 2009 году ему провели трансплантацию органа.

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В сентябре 2015 года во время выступления в Израиле Расторгуев был экстренно госпитализирован. Причиной ухудшения состояния стали переживания за отца, который восстанавливался после инсульта.

В 2017 году музыканта снова доставили в больницу, на этот раз из-за сердечного приступа. К счастью, врачи стабилизировали его состояние.

Николай Расторгуев (фото: ВКонтакте / @rastnik)

Личная жизнь Николая Расторгуева


Свою будущую супругу Валентину Николай встретил в 15 лет. Девушка профессионально занималась хореографией и мечтала поступить в хореографическое училище. Однако она отказалась от своей мечты ради любви.

«Моя жена ноги задирать на сцене не будет», — говорил музыкант.

Через четыре года после знакомства пара официально зарегистрировала брак. В 1977 году у них родился сын Павел.

«Коля пригласил меня на танец, а у меня внутри всё дрожало. Я тогда поняла, что любовь с первого взгляда не метафора. Когда мы танцевали, он вдруг нежно поцеловал меня в щёку, и у меня земля ушла из-под ног. Пришла домой и объявила родителям: "Я влюбилась!"» — поделилась воспоминаниями Валентина.

Однако спустя 15 лет совместной жизни, в 1990 году, их семья распалась. Во время работы в ВИА «Зодчие» Расторгуев познакомился с Натальей, которая была костюмером коллектива. Между ними завязались романтические отношения, которые долгое время оставались тайной. Наталья была моложе Николая на 13 лет.

Николай Расторгуев с супругой (фото: РИА Новости / Валерий Левитин)

Разрыв с первой женой стал особенно болезненным для сына Павла, который воспринимал уход отца как предательство. Несмотря на это, Расторгуев принял решение развестись и вскоре вступил в новый брак. В союзе с Натальей у него родился сын Николай.

«Я тогда умерла и родилась заново. Но чтобы заново научиться жить, ушло много времени», — рассказала бывшая жена Николая.

По словам Николая, Наталья, на которой певец женат уже 35 лет, покорила его буквальном всем.

«Поэтому она и стала моей женой. Это очень серьезный шаг — связать жизнь с человеком. Для этого важно во всем совпасть», — признался музыкант.

Как сейчас живёт Николай Расторгуев


Сегодня Николай Расторгуев продолжает активно выступать с группой «Любэ», участвуя в концертах и светских мероприятиях. Недавно он исполнил роль воеводы Фёдора в этно-опере «Князь Владимир», где главную партию исполнил SHAMAN.

В марте 2024 года артист также выступил на концерте, посвящённом присоединению Крыма, который прошёл на Красной площади.

«Скажу одно: собираюсь выступать, пока в крышку гроба не забьют последний гвоздь, поэтому жить на пенсию для меня не актуально», — сказал Расторгуев для «Россия сегодня».

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