«Любит без условий»: Дочь футболиста Малафеева нежно обратилась к отцу

Вячеслав Малафеев с дочерью Ксенией (Фото: соцсети)
Дочь бывшего вратаря футбольного «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева Ксения на своей странице в социальной сети поделилась видео. Ролик посвящён её папе и снабжён трогательным текстом.
«Отец для девочки — это первый и долгое время единственный мужчина в жизни. Он самый лучший и сильный. За него не надо бороться, его не надо искать. Он любит без всяких условий», — говорит 19-летняя девушка.
Не всегда отношения между отцом и дочерью были такими нежными, несколько лет назад Ксения не хотела принимать новую избранницу футболиста Екатерину. Она даже убежала от родных в Дубай. Но развод семейной пары примирил отца и дочь.
«Родные отвернулись от меня, когда появилась мачеха. А в период, когда папа с Катей разводились, мы с ним наоборот сблизились. Он встретился со мной, когда я вернулась из Дубая, потому что уже давно не жил с мачехой и она не могла на него так давить. Мне кажется, она была главным инициатором того, чтобы он не общался со мной», — рассказывала Ксения.
Сейчас у Малафеева новая избранница, Ангелина Шкатова, она гимнастка и ей 23 года. В Сети злые на язык комментаторы ехидно отмечают, что возлюбленная Вячеслава всего на 4 года старше его дочери.
«Любовь возрастов не спрашивает, зато шутки на эту тему бесконечны! Главное, чтобы вместе было весело и легко», — комментирует ситуацию сам Малафеев.
Отношения Ангелины и Ксении складываются хорошо, новый год Ангелина и дети Вячеслава от первого брака встречали на Бали. Они вместе проводили время, играли в настольные игры и выглядели счастливо.
Ксения и ее брат Максим родились в первом браке Вячеслава Малафеева. В марте 2011 случилась страшная трагедия: его жена Марина погибла в ДТП. Тогда Ксении было семь лет, а Максиму пять.
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Александр Бойцов