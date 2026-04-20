«Я была опустошена»: Николь Кидман вспомнила самый тяжёлый момент на Венецианском фестивале
Николь Кидман поделилась тяжёлыми воспоминаниями о моменте, когда узнала о смерти своей матери. Это произошло в 2024 году во время Венецианского кинофестиваля, где актрису готовили к выходу на сцену для получения награды. Об этом сообщает Hollywood Reporter.
По словам Кидман, новость застала её буквально перед выступлением. Она сразу вернулась в номер, где провела время в состоянии полного опустошения. Актриса призналась, что пыталась уехать: ночью отправилась к аэропорту, но в итоге не смогла покинуть место и вернулась обратно.
Особенно тяжёлым для неё стало то, что в тот момент рядом не было ни мужа, ни детей. Кидман отметила, что поехала на фестиваль за профессиональным признанием, но столкнулась с личной трагедией.
Она назвала этот опыт крайне болезненным, но добавила, что именно он помог ей осознать собственную внутреннюю силу и способность справляться даже с самыми тяжёлыми испытаниями.
