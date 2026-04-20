«Не зожница вообще»: Кети Топурия рассказала, как сохраняет стройность
Кети Топурия поделилась своим подходом к питанию и поддержанию формы. Артистка призналась, что не придерживается строгих правил и не считает себя сторонницей жёсткого ЗОЖ. Об этом сообщает NEWS.ru.
По её словам, она позволяет себе есть то, что хочется, но старается соблюдать баланс: если позволяет себе лишнее, то на следующий день может немного ограничить рацион. Такой подход помогает ей сохранять стройность без серьёзных ограничений.
Топурия отметила, что не видит смысла в чрезмерных запретах и считает, что важно не доводить себя до крайностей. По её мнению, если человек постоянно отказывает себе даже в небольших радостях вроде сладкого, это уже перебор.
Певица подчеркнула, что следить за здоровьем необходимо, однако делать это стоит без фанатизма, ориентируясь на собственный комфорт и самочувствие.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России