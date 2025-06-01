SHAMAN раскрыл, когда состоится свадьба с Екатериной Мизулиной
Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, раскрыл детали своих отношений с Екатериной Мизулиной. Глава «Лиги безопасного интернета» стала возлюбленной певца этой весной.
«Предложение встречаться было девятого марта. На самом деле это не сказать, что популярная история — предложение встречаться никто не делает. А вообще, для девушки — это некий этап», — пояснил исполнитель хита «Я русский».Пара решила открыто заявить о своих чувствах, чтобы избежать сплетен и слухов в дальнейшем. К слову, уже идут разговоры о свадьбе. Правда, пока в шутливой манере.
«Как говорит мой друг Григорий Лепс, свадьба будет летом, не знаю какого года, но будет летом», — сказала артист в эфире «Центрального телевидения» на НТВ.Ранее на одном из своих сольных концертов Дронов официально подтвердил роман с Мизулиной. Он пригласил ее на сцену, где подарил цветы и поцеловал перед публикой.