«Я боюсь разорвать его хрупкое сердечко»: Марго Овсянникова извинилась перед Егором Кридом, которого назвала абьюзером

Марго Овсянникова (Фото: Инстаграм* @mmmargaaret)
Марго Овсянникова неосторожно высказалась в адрес Егора Крида и уже пожалела об этом. 29-летняя певица забрала свои слова обратно и назвала артиста добрым парнем. Об этом информирует «КП».
Недавно Овсянникова назвала Крида абьюзером в эфире одной из передач на федеральном канале. Вскоре знаменитость заявила, что узнала музыканта гораздо лучше и считает, что он изменился.
Ранее Марго Овсянникова призналась, что больше не верит в вечную любовь. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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«Несмотря на неприятную ситуацию, которая у меня произошла с Егором 10 лет назад, я считаю, что он очень повзрослел. Он достаточно милый и добрый парень. И я хочу сказать: "Егор, прости меня!" И я больше ничего не буду говорить про Егора, так как боюсь разорвать вдребезги его хрупкое сердечко», — сказал Марго.
Ранее Марго Овсянникова призналась, что больше не верит в вечную любовь. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова