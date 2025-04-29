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«Я боюсь разорвать его хрупкое сердечко»: Марго Овсянникова извинилась перед Егором Кридом, которого назвала абьюзером

Марго Овсянникова извинилась перед Егором Кридом, которого назвала абьюзером
Марго Овсянникова (Фото: Инстаграм* @mmmargaaret)

Марго Овсянникова (Фото: Инстаграм* @mmmargaaret)

Марго Овсянникова неосторожно высказалась в адрес Егора Крида и уже пожалела об этом. 29-летняя певица забрала свои слова обратно и назвала артиста добрым парнем. Об этом информирует «КП».
Недавно Овсянникова назвала Крида абьюзером в эфире одной из передач на федеральном канале. Вскоре знаменитость заявила, что узнала музыканта гораздо лучше и считает, что он изменился.

«Несмотря на неприятную ситуацию, которая у меня произошла с Егором 10 лет назад, я считаю, что он очень повзрослел. Он достаточно милый и добрый парень. И я хочу сказать: "Егор, прости меня!" И я больше ничего не буду говорить про Егора, так как боюсь разорвать вдребезги его хрупкое сердечко», — сказал Марго.

Ранее Марго Овсянникова призналась, что больше не верит в вечную любовь. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Жил за счет мужчин? Андрей Малахов продолжает скандальное расследование о сыне Надежды Кадышевой. Где сейчас ее сын Григорий
29 апреля 2025, 12:36

Габриелла Мерман (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Телеведущий Андрей Малахов продолжает разбираться в скандальной истории семьи Надежды Кадышевой. Оказалось, что её 41-летний сын Григорий одновременно встречался с несколькими состоятельными женщинами, которых использовал для финансовой выгоды. Кроме того, выяснилось, что наследник певицы обманывал и мужчин. Подробности в материале «Радио 1».

Обманутые женщины сына Кадышевой

В первой части программы «Малахов» бывшая возлюбленная Григория Дарья Де Батс поделилась, что они с Георгием познакомились у неё дома, и представил его некий влиятельный человек, имя которого она не назвала. Девушка отметила, что её семья жила роскошно, и Григорий сразу это заметил. Уже через две недели после их встречи он попросил у неё первые полтора миллиона.

Затем в студии «Малахов» появилась Габриелла Мерман, бывшая жена Григория. Она рассказала, что за неделю до свадьбы Григорий начал спрашивать, где можно взять деньги на торжество. Мерман поняла, что он намекает на то, чтобы она обратилась к своему отцу с просьбой о финансах. Свадьба состоялась, когда она уже была беременна. Григорий подарил ей кольцо с бриллиантом в три карата, однако, когда она пришла в магазин этого бренда, ей сказали, что кольцо не внушает доверия.

Сын Надежды Кадышевой Григорий (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Продолжение скандальной истории

Габриелла Мерман рассказала об ужасающих находках, которые обнаружила после того, как в эфир вышла предыдущая часть программы.

«Я была категорически против давать интервью. Однако истории продолжаются, и я поняла, что жертв становится больше. Если я спасу хотя бы одну женщину, значит все точно будет не зря. Григорий и его родители со мной на связь после первого выпуска программы не выходили, однако начали происходить странные вещи».
В почтовом ящике девушка обнаружила письмо с угрозами. Еще через несколько дней она нашла вязанную куклу, нитками прикрепленную к ручки входной двери в дом.

«Вся семья Гриши пользуется услугами шаманки Ольги. Я не могу утверждать, но догадываюсь от кого это пришло», — заявила Мерман.


Габриелла Мерман и Андрей Малахов (Фото: кадр из программы «Малахов»)

«Если Гриша плохой, зачем вы выходите замуж за богатых?»

Приглашенный в студию музыкальный критик Сергей Соседов признался, что в шаманов не верит. Более того, он обратился к Габриелле и задал вопрос ей о том, зачем она говорит о магическом воздействии, если ей самой смешно.

«Если Гриша такой плохой, зачем вы вообще берете в мужья или любовники детей известных людей, богатых? Он вас приворожил?».
Психолог Анетта Орлова встала на защиту девушки и назвала ее публичное откровение смелостью.

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Обманывал не только женщин

В настоящее время Григорий живет в закрытом поселке, вход на территорию которого строго охраняется. Водитель Григория, с которым удалось связаться журналистам, заявил, что мужчина второго ребенка не признавал.

«Он (Григорий – прим.ред) такую бредятину наговорил: "Понагуляли там сами, теперь хотят в папашки записать". Так я ему тоже денег назанимал, у него не было. Когда спрашивал сколько нужно, он говорил, чем больше, тем лучше. 1,5 млн я отдал. Я не переживал, сумма маленькая, понимал, что он вернет, но он не вернул», — рассказал мужчина.
Дарья Де Батс (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Как сейчас живет сын Кадышевой

Затем в студии появилась еще одна обманутая Григорием женщина Дарья Де Батс. Она рассказала, что после первого выпуска программы ждала звонка от бывшего возлюбленного, но он с ней так и не связался.

«Мне сообщили, что его видели на новом авто, стоимость которого превышает 80 млн рублей. Такая интересная информация».
Однако в то, что Григорий использует состоятельных людей, верят не все. Тамара Любимова, которая несколько десятков лет работала директор Надежды Кадышевой уверена, что девушки нападками на Григория пытаются воздействовать на саму певицу и, возможно, заработать на этом денег.

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#сын
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Лариса Гузеева впервые раскрыла, о чём сожалеет в своей жизни
Лариса Гузеева рассказала, что в молодости часто шла на неоправданный риск
29 апреля 2025, 12:10

Лариса Гузеева (фото: Instagram* / _larisa_guzeeva_)

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV откровенно рассказала о вещах, о которых сожалеет. По её словам, её удивляют люди, утверждающие, что им не о чем жалеть.
«Я много о чём жалею. Что портила нервы своей маме, что здоровье своё губила алкоголем и сигаретами», — призналась артистка.
Гузеева также рассказала, что в молодости часто шла на неоправданный риск.

«Была рисковая, лезла туда, откуда возвращаются редко. Это было такое тупое бесстрашие, это какой-то ужас. Сейчас оглядываюсь и думаю: "Это правда была я?" Об этом я очень сожалею», — сказала она.
Среди прочего она отметила, что сожалеет о том, что мало читала, знает мало языков. Она призналась, что ей стоило уделить больше внимания образованию, спорту и собственному здоровью.

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«Я в шоке»: Волочкова рассказала, почему ушла со свадьбы дочери
Волочкова опровергла конфликт с зятем и заявила, что ушла со свадьбы из-за поезда
29 апреля 2025, 12:09

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной и ее мужем Никитой Григоряном (фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова рассказала, почему ушла со свадьбы дочери. Балерина опровергла конфликт с зятем и объяснила, что торопилась на поезд, передает aif.ru.
«Я ушла, потому что у меня был поезд в 22:30…Я просто в шоке от новостей про конфликт с зятем», — сказала знаменитость.

По словам балерины, за сутки до торжества у нее был спектакль. На свадьбу Волочкова выбралась на один день, поскольку на следующий были запланированы две репетиции.

Анастасия утверждает, что слухи о конфликте «распространяют злопыхатели».

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«Сама, наверное, придумала»: Юлиан жестко прошелся по Пугачевой
Юлиан прошелся по Пугачевой фразой: «Сама, наверное, Примадонну придумала»
29 апреля 2025, 12:00

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)

Певец Юлиан Васин в интервью YouTube-каналу «Школа своих ошибок» осудил стремление знаменитостей к славе и претензиям на звания звезд. В частности, мужчина упомянул Аллу Пугачеву, которую называют «примадонной».
«Звёзды — понятие астрономическое, они на небе... Люди сами всё это придумывают, внушают себе годами. Пугачёва сама, наверное, Примадонну придумала», — сказал Васин, добавив, что такие вещи у него вызывают смех.
Кроме того, Юлиан упомянул Людмилу Зыкину, которая, по его мнению, всегда была скромной и простой в общении с людьми. Исполнитель работал с ней и выдвинул ее в пример другим.

«Смешно. Какие там короны, перья и регалии?» — задался вопросом Васин.

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«Воспитать ребенка без насилия — невозможно»: Лариса Гузеева раскрыла правду о своем детстве

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#шоу-бизнес
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«Воспитать ребенка без насилия — невозможно»: Лариса Гузеева раскрыла правду о своем детстве
Лариса Гузеева: ребенка нельзя воспитать без твёрдой воли со стороны взрослых
29 апреля 2025, 11:43

Лариса Гузеева (фото: Instagram* / _larisa_guzeeva_)

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV откровенно рассказала о своём отношении к отцу и отчиму. По её словам, с биологическим отцом она познакомилась уже во взрослом возрасте и не испытывает к нему ничего.
«Как я могу прощать его или не прощать? Он чужой мне человек», — сказала Гузеева.
По её признанию, если ей не хватало отца, она сама выдумывала его образ, чтобы восполнить отсутствие. Также телеведущая отметила, что отчим не стал для неё полноценной заменой отца, однако сыграл важную роль в её жизни.

«Если бы не отчим, меня бы, скорее всего, уже не было бы на этом свете. При маминой любви, из-за того, что мне было всё можно, меня бы, наверное, унесло туда, откуда не возвращаются», — поделилась она.
Гузеева подчеркнула, что считает невозможным воспитать ребёнка без насилия и твёрдой воли со стороны взрослых:

«Не насилие, где к батарее привязываешь и избиваешь, но должна быть чья-то воля взрослого человека. А отчим как раз был сдерживающим фактором. Но я его не боялась», — подчеркнула артистка.
При этом она призналась, что в подростковом возрасте испытывала сильное раздражение из-за строгости отчима.

«Я думала: почему всем можно, а мне нельзя? Почему я до утра не могу пойти? Почему курить нельзя? Я вот буду! Но у меня был не бунтарский дух, а говняцкий», — сказала Гузеева.

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