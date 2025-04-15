В соцсетях раскритиковали поведение Егора Крида на концерте в Астрахани

Егор Крид (фото: Telegram @egorkreed)
Пользователи соцсетей раскритиковали поведение Егора Крида во время концерта в Астрахани.
Недавно певец выступил в южном городе. Во время концерта у сцены началась давка, и некоторым стоящим в первых рядах стало плохо. Охранники оперативно вывели их из толпы, чтобы они пришли в себя.
Однако нашлись и те, кто решил воспользоваться этой ситуацией ради своей выгоды. Остальные фанаты начали специально притворяться, что им якобы плохо, и выпрашивать воду у артиста, чтобы он обратил на них внимание.
Криду такое поведение очень не понравилось, поэтому он остановил концерт. Выступление артист продолжил только после того, как все поклонники начали скандировать «извини». В ответ Егор тоже извинился за временное прекращение концерта.
В соцсетях неоднозначно отнеслись к такому поступку певца. Одни пользователи написали, что Крид поступил справедливо, а другие назвали его чересчур обидчивым.
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Однако нашлись и те, кто решил воспользоваться этой ситуацией ради своей выгоды. Остальные фанаты начали специально притворяться, что им якобы плохо, и выпрашивать воду у артиста, чтобы он обратил на них внимание.
Криду такое поведение очень не понравилось, поэтому он остановил концерт. Выступление артист продолжил только после того, как все поклонники начали скандировать «извини». В ответ Егор тоже извинился за временное прекращение концерта.
В соцсетях неоднозначно отнеслись к такому поступку певца. Одни пользователи написали, что Крид поступил справедливо, а другие назвали его чересчур обидчивым.
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Анастасия Чинкова