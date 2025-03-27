«Меня преследуют»: Егор Крид пожаловался на слежку

Егор Крид (фото: Телеграм @egorkreed)
Певец Егор Крид признался, что у него есть поклонница, которая преследовала его не только по всей России, но и за ее пределами. По его словам, после недавно проведенной беседы девушка успокоилась и пока не давала о себе знать.
«У меня есть одна фанатка, которая меня преследует практически всегда. Она находит мои координаты, знает, где я появлюсь», — поделился артист в беседе с Общественной Службой Новостей.Крид добавил, что однажды его пригласили на мероприятие в Дубае в качестве ведущего. Сталкерша смогла найти его даже там.
«Как она смогла найти это место и район, в котором мы остановились — до сих пор диву даюсь. Она пыталась попасть ко мне в номер», — отметил певец.Читайте также:
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