«Это не пирожки»: Сын Олега Табакова сделал неожиданное признание о русской кухне
Сын Олега Табакова и Марины Зудиной Павел рассказал о своём новом отношении к русской кухне. Своими мыслями он поделился на гала-вечере национального гастрономического конкурса «Лавры».
Как сообщает «Газета.Ru», актёр признался, что долгое время относился к национальной кухне предвзято, считая её незамысловатой.
«Я долго воспринимал русскую кухню довольно просто: пирожки, борщ, картошка. А в последнее время наблюдаю, как шефы работают с локальными продуктами и делают из них настоящую высокую кухню», — заявил он.Табаков добавил, что с годами изменился и его взгляд на посещение ресторанов. Теперь для него это не просто способ утолить голод, а возможность интересно провести время и открыть для себя новые вкусы. Отмечается, что в рамках мероприятия гости попробовали блюда, приготовленные победителем и финалистами прошлогоднего конкурса.