«Это не пирожки»: Сын Олега Табакова сделал неожиданное признание о русской кухне

14 марта 2026, 15:21

Актёр Павел Табаков на конкурсе «Лавры» высказался о трансформации русской кухни

Сын Олега Табакова и Марины Зудиной Павел рассказал о своём новом отношении к русской кухне. Своими мыслями он поделился на гала-вечере национального гастрономического конкурса «Лавры».





Как сообщает «Газета.Ru», актёр признался, что долгое время относился к национальной кухне предвзято, считая её незамысловатой.

«Я долго воспринимал русскую кухню довольно просто: пирожки, борщ, картошка. А в последнее время наблюдаю, как шефы работают с локальными продуктами и делают из них настоящую высокую кухню», — заявил он.