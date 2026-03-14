«Они считают его женщиной»: Активисты сорвали тур рэпера Lida по 100 городам
Общественные активисты в России добиваются отмены концертов рэпера Lida (настоящее имя — Николай Ромадов). Как сообщает Telegram-канал Baza, причиной стал сценический псевдоним музыканта, который они трактуют как попытку выдать себя за женщину.
Николай отправился в тур «No Drugs» по 100 городам. Однако в Екатеринбурге и Саранске выступления уже сорвались. В этих городах активисты направили жалобы в прокуратуру, после чего организаторы отменили концерты.
В Екатеринбурге общественники обвинили артиста в нецензурной брани, позиционировании себя как женщины, пропаганде педофилии и инцеста. Они призвали подписчиков жаловаться, и концерт 10 марта отменили. В Саранске инициаторы применили ту же тактику и добились отмены выступления. Сейчас они готовят акции в Самаре и Тольятти.
Сам артист исполняет в туре только цензурные версии песен, удалил провокационные треки и извинился за них. Слушатели поясняют: путаница возникла из-за неверного толкования псевдонима — артист не позиционирует себя как женщина.
