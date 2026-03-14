«Они считают его женщиной»: Активисты сорвали тур рэпера Lida по 100 городам

14 марта 2026, 13:33

Общественники добились отмены концертов рэпера Lida в Екатеринбурге и Саранске

Николай Ромадов (Фото: Instagram* @lida)

Общественные активисты в России добиваются отмены концертов рэпера Lida (настоящее имя — Николай Ромадов). Как сообщает Telegram-канал Baza, причиной стал сценический псевдоним музыканта, который они трактуют как попытку выдать себя за женщину.