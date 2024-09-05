Стало известно, что грозит певице Mia Boyka за слова о девочке-квадробере

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Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил, что, поскольку в словах певицы Mia Boyka о девочке-квадробере нет никаких оскорблений, то и наказания для артистки никакого быть не должно.
«Это не ругательство, это не оскорбление. Поэтому, как не будут пыхтеть те, кто захотят её привлечь к ответственности, ничего они не добьются. Тем более, у этой певицы будет адвокат и соответствующие люди, которые тоже захотят на этом попиариться и будут её защищать до последнего», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Соловьев.
Он также высказал мнение о том, что всё произошедшее может быть определённым пиар-ходом для певицы.
А юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский предположил возможный исход по иску певицы Ларисы Долиной в Хамовнический суд Москвы. Так, если суд всё же признает сделку по продаже квартиры артистки недействительной, то право собственности вернётся к ней, но Долина должна будет вернуть покупателю все деньги за квартиру.
«Решение суда в части того, кому достанется квартира, будет зависеть от того, сможет ли Полина Лурье доказать свою добросовестность при совершении сделки. Последствием признания сделки недействительной является двусторонняя реституция. Если сделка будет признана недействительной и Лурье должна будет вернуть квартиру певице, то Лариса Долина обязана будет вернуть покупательнице полученные от неё 112 млн рублей», — пояснил в беседе с RT Хаминский.
Ранее кандидат юридических наук, директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявлял, что судебный процесс над российским предпринимателем и основателем Telegram Павлом Дуровым может затянуться на длительное время.
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