«Как животное»: Крид и Мизулина вступились за девочку-квадробера, униженную Мией Бойка со сцены

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Блогер и певица Миа Бойка на днях угодила в скандал. Она публично оскорбила восьмилетнюю девочку-квадробера прямо на сцене во время концерта в Надыме. Этот инцидент вызвал широкий резонанс, однако мнение общественности разделилось. О том, кто осудил молодую исполнительницу и что ей теперь грозит расскажет редакция «Радио 1».
Мия Бойка осудила фанатку на своем концерте
Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь
Во время выступления Миа Бойки на сцену вывели её маленькую поклонницу, увлекающуюся квадробикой — движением, сторонники которого подражают животным с использованием масок, перчаток и хвостов на резинке. Певица сразу же осудила увлечение девочки.
«Ты у нас котенок или квадробер, не дай Бог?» — спросила Бойка.
На ответ девочки, что она квадробер, певица обратилась к залу: «Кто-нибудь из вас это поддерживает?».
В ответ послышался шум, в котором можно было уловить «нет» и «фу», но реакция зрителей была неоднозначной. Узнав, что для девочки значит быть квадробером, Бойка сказала: «Но ты же человек, ты красивая девочка. Зачем тебе быть кошкой?».
На это девочка, едва сдерживая слезы, ответила: «Ну просто некоторым это нравится, я решила тоже попробовать».
«Ой, квадроберы эти. Я думала, это сказка. Оказалось, что это реально», — продолжила Бойка, когда девочку уже увели со сцены.В комментариях многие осудили певицу, считая, что её слова могут травмировать девочку и вызвать у неё социофобию. Маленькую поклонницу поддержали и пожалели. Один из комментаторов написал: «Приходишь на концерт любимого исполнителя, а он унижает тебя перед всеми». Многие заметили, что у девочки наворачивались слёзы. Однако Бойка пояснила, что ее юная поклонница плакала, потому что потеряла маму на концерте, и именно поэтому её вывели на сцену.
Бойка ответила на критику общественности
На поток критики певица ответила: «Успокойтесь и пейте ромашку. Квадроберы и их родители! Если в современном мире быть адекватным человеком — это не круто, а тех, кто смело говорит правду, считают бестактными и невоспитанными, то пусть я буду самой невоспитанной артисткой», — написала она в своём телеграм-канале.
Мать девочки подала заявление на Мию Бойка
Мама юной поклонницы артистки рассказала, что после высказывания певицы её дочери срочно требуется психологическая поддержка: девочка была так расстроена, что перестала гулять и испытывает страх перед выходом на улицу. В связи с этим родители обратились с заявлением в полицию.
Семья девочки не видит ничего плохого в увлечении ребенка. Девочка растёт в многодетной и имеет множество других интересов, таких как танцы, борьба и игра на фортепиано.
Егор Крид и Екатерина Мизулина встали на защиту девочки
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Егор Крид записал ролик в поддержку девочки, которую за ее увлечение квадробикой осудила во время концерта певица Миа Бойка. На видео Крид сам надел маску кошки.
«Увидел видео, на котором осуждают маленькую девочку за маску кошечки на лице… И публично смеются над ней за то, что она квадробер. Я бы поспорил, кто из них больше ведет себя как животное. Мы все в детстве играли в кошечек и собачек, да и в целом я против любого публичного осуждения людей за их увлечения, особенно если это касается деток с неокрепшей психикой. Это видео в поддержку девочки и всех квадроберов! Мяу», — подписал видео певец и призвал быть добрее.Глава Лиги безопасного Интернета также осудила слова Бойки о ребенке.
«Многие присылают мне это видео: блогерша унижает маленькую девочку на сцене, которая стоит и чуть не плачет. Я разделяю ваше возмущение, потому что подобный буллинг может привести к серьезным психологическим травмам. Кто позволяет таким злым людям выступать и смеяться над детьми? Это жалкая попытка самоутвердиться за счет ребенка и привлечь внимание к теме квадробиков. Зачем усугублять ситуацию, когда уже есть множество конфликтов?» — возмутилась Екатерина Мизулина.
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