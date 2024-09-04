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«Как животное»: Крид и Мизулина вступились за девочку-квадробера, униженную Мией Бойка со сцены

04 сентября 2024, 15:23
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Блогер и певица Миа Бойка на днях угодила в скандал. Она публично оскорбила восьмилетнюю девочку-квадробера прямо на сцене во время концерта в Надыме. Этот инцидент вызвал широкий резонанс, однако мнение общественности разделилось. О том, кто осудил молодую исполнительницу и что ей теперь грозит расскажет редакция «Радио 1».

Мия Бойка осудила фанатку на своем концерте

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Во время выступления Миа Бойки на сцену вывели её маленькую поклонницу, увлекающуюся квадробикой — движением, сторонники которого подражают животным с использованием масок, перчаток и хвостов на резинке. Певица сразу же осудила увлечение девочки.



«Ты у нас котенок или квадробер, не дай Бог?» — спросила Бойка.

На ответ девочки, что она квадробер, певица обратилась к залу: «Кто-нибудь из вас это поддерживает?».

В ответ послышался шум, в котором можно было уловить «нет» и «фу», но реакция зрителей была неоднозначной. Узнав, что для девочки значит быть квадробером, Бойка сказала: «Но ты же человек, ты красивая девочка. Зачем тебе быть кошкой?».

На это девочка, едва сдерживая слезы, ответила: «Ну просто некоторым это нравится, я решила тоже попробовать».

«Ой, квадроберы эти. Я думала, это сказка. Оказалось, что это реально», — продолжила Бойка, когда девочку уже увели со сцены.
В комментариях многие осудили певицу, считая, что её слова могут травмировать девочку и вызвать у неё социофобию. Маленькую поклонницу поддержали и пожалели. Один из комментаторов написал: «Приходишь на концерт любимого исполнителя, а он унижает тебя перед всеми». Многие заметили, что у девочки наворачивались слёзы. Однако Бойка пояснила, что ее юная поклонница плакала, потому что потеряла маму на концерте, и именно поэтому её вывели на сцену.


Бойка ответила на критику общественности


На поток критики певица ответила: «Успокойтесь и пейте ромашку. Квадроберы и их родители! Если в современном мире быть адекватным человеком — это не круто, а тех, кто смело говорит правду, считают бестактными и невоспитанными, то пусть я буду самой невоспитанной артисткой», — написала она в своём телеграм-канале.

Мать девочки подала заявление на Мию Бойка


Мама юной поклонницы артистки рассказала, что после высказывания певицы её дочери срочно требуется психологическая поддержка: девочка была так расстроена, что перестала гулять и испытывает страх перед выходом на улицу. В связи с этим родители обратились с заявлением в полицию.

Семья девочки не видит ничего плохого в увлечении ребенка. Девочка растёт в многодетной и имеет множество других интересов, таких как танцы, борьба и игра на фортепиано.


Егор Крид и Екатерина Мизулина встали на защиту девочки

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Егор Крид записал ролик в поддержку девочки, которую за ее увлечение квадробикой осудила во время концерта певица Миа Бойка. На видео Крид сам надел маску кошки.

«Увидел видео, на котором осуждают маленькую девочку за маску кошечки на лице… И публично смеются над ней за то, что она квадробер. Я бы поспорил, кто из них больше ведет себя как животное. Мы все в детстве играли в кошечек и собачек, да и в целом я против любого публичного осуждения людей за их увлечения, особенно если это касается деток с неокрепшей психикой. Это видео в поддержку девочки и всех квадроберов! Мяу», — подписал видео певец и призвал быть добрее.
Глава Лиги безопасного Интернета также осудила слова Бойки о ребенке.

«Многие присылают мне это видео: блогерша унижает маленькую девочку на сцене, которая стоит и чуть не плачет. Я разделяю ваше возмущение, потому что подобный буллинг может привести к серьезным психологическим травмам. Кто позволяет таким злым людям выступать и смеяться над детьми? Это жалкая попытка самоутвердиться за счет ребенка и привлечь внимание к теме квадробиков. Зачем усугублять ситуацию, когда уже есть множество конфликтов?» — возмутилась Екатерина Мизулина.

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#девочка
Певец Сумишевский объяснил феномен «Третьего сентября»
03 сентября 2024, 19:29

Фото: iStock/Кирилл Каллиников

Певец Ярослав Сумишевский заявил, что популярность композиции артиста Михаила Шуфутинского «Третье сентября» обусловлена её необычным текстом.
«Я тогда работал в ресторанах, ее стали часто заказывать. Я ещё думал, что это за песня, почему она так нравится. «Третье сентября». Казалось, слова не песенные, не литературные», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Сумишевский.

Повлиял здесь и выбор даты, которая стала своеобразной «фишкой» Шуфутинского, считает артист.

Ранее сам Михаил Шуфутинский однажды заявлял, что положительно относится к мемам на тему этой композиции, к такой народной любви в сети, и считает традицию цитирования этой песни каждый год 3 сентября потрясающей и абсолютно бесплатной рекламой.

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Раскрыта правда об истинных заработках артистов

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#песня
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Раскрыта правда об истинных заработках артистов
Юрий Киселев: Артисты могут отдавать лейблам более половины заработка
03 сентября 2024, 18:56

Фото: iStock/LIgorko

Основатель лейбла Юрий Киселев заявил, что на самом деле артисты могут отдавать до 60% своего заработка лейблам.
«У большинства артистов есть лейбл или продюсер, который забирает в среднем от 10% до 60% их дохода, окупая инвестиции в музыканта. У артистов есть своя команда: звукорежиссёров, танцоров, работников сцены, хореографов, дизайнеров и т. д. Им нужно платить вне зависимости от того, есть концерты или нет — это забирает большую часть дохода артиста», — пояснил в беседе с NEWS.ru Киселев.

Он добавил, что по-настоящему большие гонорары получают топовые артисты.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявлял, что уехавшие с началом специальной военной операции из России артисты являются бесславной плеядой, которые за рубежом никому не нужны.

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#доходы
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Отдавшая аферистам жилье Долина обвинила законную покупательницу в давлении
Mash: Звезда Долина просит госзащиты из-за постоянного давления на фоне суда
03 сентября 2024, 11:18

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Лариса Долина попросила госзащиты из-за постоянных угроз на фоне судебного разбирательства, пишет Mash. Исполнительница обвинила покупательницу своего жилья в Москве в постоянном давлении, наивности и неосмотрительности.
По информации журналистов, Долина интересуется недостаточной бдительностью Полины Лурье — текущей владелицы квартиры Долиной. Звезда не понимает, почему та, разбираясь в рынке недвижимости, не задала аферистам вопросов о слишком низкой цене на квартиру.

Долина в шоке, что Лурье требует забрать иск и освободить квартиру. В середине августа Долина сообщила о мошенническом «разводе» в свою сторону. По ее словам, идет уголовное дело, женщину признали потерпевшей стороной, а ее квартиру арестовали. За мошенничество в особо крупном размере арестован курьер.

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Малахов и Шкулева отдали сына в особенную школу

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#мир
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Малахов и Шкулева отдали сына в особенную школу
03 сентября 2024, 04:50

Фото: istock/LightFieldStudios

Телеведущий Андрей Малахов и его жена Наталья Шкулева отправили своего сына Сашу в первый класс. Знаменитая пара тщательно охраняет личную жизнь ребенка, избегая его публичного появления, и даже выбрала для него особенную школу.
Саша начал обучение в частной московской «Школе Сотрудничества», которая расположена в центре столицы. Стоимость обучения составляет около 152 000 рублей в месяц и включает кружки, спортивные секции, трехразовое питание, медицинское обслуживание и возможность продленного пребывания.

На праздничной линейке, посвященной началу учебного года, Малахова и Шкулеву заметили среди других родителей, после чего они быстро покинули школу.

Малахов регулярно водит сына на занятия по плаванию с личным тренером, а после тренировок они часто перекусывают в ресторане, где мальчик любит заказывать капучино, называя его «кофе с пенкой». Семья также посещает бабушку и дедушку на даче, где они проводят время на свежем воздухе. По воскресеньям Малаховы ходят на утреннюю службу в церкви.

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#школа
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Депутат Шолохов назвал уехавших с начала СВО артистов бесславной плеядой
31 августа 2024, 18:32

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что уехавшие с началом специальной военной операции из России артисты являются бесславной плеядой, которые за рубежом никому не нужны.
Он добавил, что их ждёт примерно одинаковая судьба на чужбине.

«Лишнее доказательство как искусственно созданной переоцененности в общественном мнении, так и запредельной самооценки. А судьба — общая для этой бесславной плеяды. Можно подумать, у кого-то есть сомнения в том, что абсолютное большинство наших, в том числе гораздо более талантливых артистов, за рубежом никому даром не нужны», — высказал своё мнение в беседе с NEWS.ru Шолохов.

Ранее сообщалось, что певец Валерий Меладзе собирается возобновить концертную деятельность в России в 2025 году.

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#певец
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#депутат
#госдума
#шоу-бизнес
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Крутой призвал Киркорова быть готовым получать по лицу
30 августа 2024, 21:08

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Музыкальный продюсер Игорь Крутой заявил, что эпатажность и скандальность эстрадного артиста Филиппа Киркорова может приводить к тому, что артист может «получать по лицу».
«Конечно, какие-то скандалы способствуют популярности артиста. Но желательно обходиться без них. Потому что каждый скандал — я видел, что с Киркоровым происходило после неурядиц, какая это нервотрепка. Он выбрал этот путь, в чем-то скандалить. Филипп есть Филипп. Но если ты такой эпатажный, то надо подготовиться к тому, что ты периодически будешь получать по лицу», — высказался в беседе с NEWS.ru Крутой.

Ранее Филипп Киркоров и его подопечная певица Марго представили на фестивале «Новая волна» свой дуэт под названием «Молодая Мадонна». Это была первая презентация данной песни. После выступления новая муза Киркорова призналась, что сбылась её мечта.

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#артист
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Борис Щербаков объяснил слухи о своей госпитализации
30 августа 2024, 20:17

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Народный артист России Борис Щербаков опроверг слухи о своей госпитализации и отметил, что такую информацию л нём распускают его враги.
Он добавил, что он находится дома и с ним всё хорошо.

«Дома я, в полном порядке. Это какие-то враги подбрасывают информацию. Непонятно, почему и зачем. И зачем, непонятно», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Щербаков.

До этого в медиа появилась информация о том, что актёра госпитализировали в отделение кардиологии.

Ранее сообщалось, что Народному артисту РСФСР, певцу Льву Лещенко бесплатно предоставили лекарство за 1,8 миллиона рублей. Так, у 82-летнего певца был диагностирован транстиретиновый амилоидоз, и Лещенко получил дорогостоящий препарат «Виндамэкс» бесплатно.

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Конкурс «Евровидение» в 2025 году пройдёт в швейцарском Базеле
30 августа 2024, 12:49

Фото: istockphoto/Lesia Pryriz

Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2025 году пройдёт в мае в швейцарском городе Базель. Местом проведения выступлений участников станет Санкт-Якобс Халле.
Об этом заявил Европейский вещательный союз (EBU), который занимается организацией и проведением конкурса. По традиции страной проведения очередного «Евровидения» становится государство, представитель которого одержал победу на предыдущем конкурсе. Победителем состязания исполнителей в мае этого года в шведском Мальмё стал представляющий Швейцарию певец Nemo с песней The Code.

Конкурс «Евровидение» проводится с 1956 года. С 2015 года в нём принимает участие Австралия. Россия в конкурсе не участвует с 2022 года.

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#певец
#австралия
#традиции
#евровидение
#государство
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Психиатр Шуров высказался об отношениях Лепса с юной возлюбленной
29 августа 2024, 21:46

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Психиатр-нарколог Василий Шуров высказал мнение о том, что молодая возлюбленная эстрадного исполнителя Григория Лепса уже скучает рядом с ним.
О создании семьи парой пора рано говорить, считает врач.

«Что касается Григория Лепса, сложно отделить пиар от реальности, будет ли там какая-та семья. Видно, девочка рядом с ним уже скучает и не в восторге от этой темы», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Шуров.

Ранее певец Григорий Лепс в социальных сетях публиковал снимок с 18-летней возлюбленной Авророй Кибой на отдыхе в Турции. Пара фотографировалась за столом. На фото 62-летний артист был в голубой рубашке с короткими рукавами и очках, обнимал свою возлюбленную и улыбался. Аврора была одета в простое чёрное платье.

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#артист
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