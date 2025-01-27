«Я думала, что это ангина»: ведущая Первого канала Сабина Пантус поделилась опытом борьбы с раком, ошибками и выводами

Телеведущая Первого канала Сабина Пантус потрясла своих поклонников признанием о страшной болезни — в сентябре она рассказала, что ей диагностировали рак третьей стадии. Успев вовремя приступить к лечению, Сабина прошла через операции и курсы химиотерапии. Теперь звезда надеется на полное выздоровление. В эфире «Звезды сошлись» на НТВ она подробно рассказала о своем опыте.