«Я думала, что это ангина»: ведущая Первого канала Сабина Пантус поделилась опытом борьбы с раком, ошибками и выводами

Сабина Пантус (Фото: соцсети)
Телеведущая Первого канала Сабина Пантус потрясла своих поклонников признанием о страшной болезни — в сентябре она рассказала, что ей диагностировали рак третьей стадии. Успев вовремя приступить к лечению, Сабина прошла через операции и курсы химиотерапии. Теперь звезда надеется на полное выздоровление. В эфире «Звезды сошлись» на НТВ она подробно рассказала о своем опыте.
Путь к выздоровлению был нелегким: телеведущая пережила физические и эмоциональные испытания, которые стали важным уроком для нее. Она поделилась неосторожностью прошлого и ошибками, которые могли стоить ей жизни.
Изначально Пантус посчитала, что подхватила обычную ангину, с которой сталкивалась с детства.
Долгое самолечение не помогло, а назначенные антибиотики только усугубили подозрения. Настаивая на проведении гистологии, Сабина узнала свой диагноз — плоскоклеточный рак. Опухоль развивалась стремительно. Всего за две недели болезнь приняла угрожающие масштабы.
Лечение было тяжелым: операции, химиотерапия, неконтролируемое слюноотделение и выпадение волос — со всем этим Пантус пришлось столкнуться и смириться. Но, по словам телеведущей, самой тяжелой частью было учиться говорить и принимать себя заново.
Несмотря на это, Сабина продолжала делиться своим опытом с подписчиками, призывая их заботиться о здоровье и не игнорировать сигналы своего организма.
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Изначально Пантус посчитала, что подхватила обычную ангину, с которой сталкивалась с детства.
«Первые симптомы появились в мае: у меня начали болеть лимфоузлы. Ну что? Никогда не воспалялось горло? Самолечением занималась. Воспаляется, начинает болеть, но я с детства жила с ангинами. Думала, пройдет», — рассказывала она.
Сабина Пантус (Фото: соцсети)
Долгое самолечение не помогло, а назначенные антибиотики только усугубили подозрения. Настаивая на проведении гистологии, Сабина узнала свой диагноз — плоскоклеточный рак. Опухоль развивалась стремительно. Всего за две недели болезнь приняла угрожающие масштабы.
Лечение было тяжелым: операции, химиотерапия, неконтролируемое слюноотделение и выпадение волос — со всем этим Пантус пришлось столкнуться и смириться. Но, по словам телеведущей, самой тяжелой частью было учиться говорить и принимать себя заново.
Несмотря на это, Сабина продолжала делиться своим опытом с подписчиками, призывая их заботиться о здоровье и не игнорировать сигналы своего организма.
Сабина Пантус (Фото: соцсети)
«Рак молодеет. Мы игнорируем любой дискомфорт, привыкли терпеть. Пока не припрет, мы не идем к врачу», — заметила телеведущая, указывая на статистику: многим пациентам с раком в клиниках не было и 40 лет.Сейчас 42-летняя Сабина Пантус ждет завершения курса химиотерапии и надеется вернуться к работе. Она сохраняет оптимизм и веру в лучшее, потому что хороший настрой — лучший помощник для успешной реабилитации.
«Ставлю РАК раком. Позитивно выздоравливаю», — стоит подписка в личном Instagram*-блоге телеведущей.
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Мария Моисеева