«Неправда — хлеб стыда»: Ирина Винер о спорте. Почему она не повышала голос на Кабаеву, но жестко мотивировала Мамун?

Знаменитый тренер по художественной гимнастике Ирина Винер откровенно рассказала о своём подходе к воспитанию чемпионов во время беседы с Надеждой Стрелец. Она призналась, что порой прибегает к жестким методам, но уверена: без этого в спорте не добиться олимпийских высот.