«Неправда — хлеб стыда»: Ирина Винер о спорте. Почему она не повышала голос на Кабаеву, но жестко мотивировала Мамун?

Ирина Винер (Фото: скриншот интервью видео с YouTube-канала Надежды Стрелец)
Знаменитый тренер по художественной гимнастике Ирина Винер откровенно рассказала о своём подходе к воспитанию чемпионов во время беседы с Надеждой Стрелец. Она призналась, что порой прибегает к жестким методам, но уверена: без этого в спорте не добиться олимпийских высот.
Одной из ключевых тем обсуждения стала история, попавшая в документальный фильм «За пределом» (Over the limit).
В нем есть сцена, где Винер жестко отчитывает Маргариту Мамун, называя её нелестными словами («свинья», «тупая») после неудачного выступления. Винер объяснила, что данный момент в фильме показывал не бесконтрольный всплеск эмоций с ее стороны, а способ мотивации спортсменки.
Тренер подчеркнула, что сама настояла на том, чтобы оставить этот эпизод в фильме — тем, кто уже в профессиональном спорте и тем, кто мечтает в него попасть, важно знать правду. Даже если эта правда болезненна.
В то же время Винер добавила, что её подход всегда зависит от характера подопечных. Не всем требуется строгость. Например, с Яной Кудрявцевой никогда не приходилось повышать голос, и Алине Кабаевой Винер делала замечания исключительно мягким тоном. Если надо было указать на вес, то для этого хватала короткого замечания.
Лишний вес в спорте может привести к серьезным травмам и испортить карьеру. Однако в юном возрасте девочки не всегда это понимают. Им также может не хватать силы воли следить за собой — и для этого нужны указка и замечания взрослых.
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В нем есть сцена, где Винер жестко отчитывает Маргариту Мамун, называя её нелестными словами («свинья», «тупая») после неудачного выступления. Винер объяснила, что данный момент в фильме показывал не бесконтрольный всплеск эмоций с ее стороны, а способ мотивации спортсменки.
Тренер подчеркнула, что сама настояла на том, чтобы оставить этот эпизод в фильме — тем, кто уже в профессиональном спорте и тем, кто мечтает в него попасть, важно знать правду. Даже если эта правда болезненна.
Ирина Винер (Фото: скриншот интервью видео с YouTube-канала Надежды Стрелец)
«Когда я видела перед соревнованием, что на последнем опробовании она делала ошибки, я это ей высказала», — пояснила Винер.Добрые слова за провал — это неправда, «хлеб стыда». Чтобы учиться на своих ошибках, надо работать с тренером, который укажет на недостатки и раскритикует их.
В то же время Винер добавила, что её подход всегда зависит от характера подопечных. Не всем требуется строгость. Например, с Яной Кудрявцевой никогда не приходилось повышать голос, и Алине Кабаевой Винер делала замечания исключительно мягким тоном. Если надо было указать на вес, то для этого хватала короткого замечания.
«Например, когда я тренировалась, моя мама-врач закрывала холодильник на ключ, для того чтобы я не могла есть», — вспоминала известный тренер, уточняя, что это мать делала не со зла, а во благо дочери.
Фото: iStock/sportpoint
Лишний вес в спорте может привести к серьезным травмам и испортить карьеру. Однако в юном возрасте девочки не всегда это понимают. Им также может не хватать силы воли следить за собой — и для этого нужны указка и замечания взрослых.
«Правду надо говорить, правду — и дети ее оценивают. Не сегодня, так завтра. Сейчас обиделась, а потом все пришло на место», — подытожила Винер.Читайте также:
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Мария Моисеева