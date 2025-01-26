Предательства, потеря ребенка и полное разочарование в мужчинах: куда пропала актриса Алика Смехова

Алика Смехова (Фото: соцсети)
Алика Смехова — талантливая актриса театра и кино. Изначально она хотела достигнуть успеха как певица. Сегодня на ее счету 4 студийных альбома. В конечном итоге Смехова решила посвятить себя именно актерской деятельности.
О том, что скрывается за образом женщины-вамп, как Смехова пережила многочисленные предательства и чем занимается сегодня — в материале «Радио 1».
Алика Смехова родилась 27 марта 1968 года в семье известного актёра Вениамина Смехова и его жены радиожурналистки Аллы. Сначала у супругов родилась Елена, она росла очень артистичной и с удовольствием участвовала в самодеятельности. Алика с ранних лет мечтала стать певицей, поэтому с удовольствием занималась в музыкальной школе. Девочка любила публичные выступления и развлекала гостей исполнением песен из репертуара звезд эстрады.
Когда Алика училась во втором классе, в школу пришли представители молодёжного театра Спесивцева, которым нужны были дети для участия в постановках. На кастинг тогда пришло много школьников, но взяли далеко не всех. Смехову взяли сразу же, а её ровесники стали судачить о том, что она попала в театр только из-за своего знаменитого отца. В этот момент девочка решила доказать всем, что у неё на самом деле есть талант. Когда Алике было 12 лет, её родители расстались, что стало для нее большим ударом. Несмотря на это Алика и Вениамин Смеховы не утратили связь.
Желая посвятить свою жизнь эстраде, Алика все же не отказывалась от предложений режиссёров о съёмках в кино. Дебютным для неё стал фильм «Страховой агент». Настоящая слава пришла к ней после выхода сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» Сыграла актриса в нём Соню Бабицкую, мечтающую выйти замуж за богатого старичка.
В период с 1996 по 2002 год Смехова записала 4 студийных альбома. Она вела телепередачи, участвовала в шоу, занималась дубляжом и написала любовный роман «А и Б сидели на трубе…»
По словам самой Алики Смеховой, в реальной жизни она очень далека от часто создаваемого ею на экране образа женщины-вамп. Напротив, она довольно чувствительная натура, хотя все свои слабости актриса старается скрывать. Впервые замуж она вышла в 18 лет за режиссёра и сценариста Сергея Ливнева, который написал сценарий к фильму «Асса» и назвал главную героиню в честь жены. К сожалению, через шесть лет супруги развелись.
Второй брак Смеховой продлился всего два месяца. Выходя замуж за Георгия Беджамова, человека состоятельного и, как ей казалось, безумно в неё влюблённого, Алика Смехова была уверена, что будет счастлива. Но у неё очень быстро открылись глаза. Супруг не собирался хранить ей верность, а его родители не приняли Алику. Очень скоро после свадьбы она забеременела, но постоянные тревоги поставили под угрозу вероятность вынашивания ребёнка. Вскоре Смехова честно сказала, что останется с Георгией только в том случае, если родит ребенка. В результате у Алики произошел выкидыш и она ушла от мужа.
В 1999 году актриса стала женой в третий раз. В этом союзе Алика родила сына Артёма. Несмотря на рождение долгожданного ребенка, прожили супруги вместе всего семь лет. Как объясняла Смехова, причиной стало взаимное охлаждение. К тому же у артистки появился новый возлюбленный, имени которого она старается не называть до сих пор. В одном из своих интервью она рассказала, что ушла из дома, а вернулась уже со вторым сыном под сердцем. Третий брак завершился, а четвёртый так и не сложился. Мужчина, покоривший актрису, исчез в тот же миг, когда узнал о её беременности. Новорождённому сыну Макару актриса дала свою фамилию, впрочем, как и старшему Артёму.
После всех предательств и травм Алика привыкла рассчитывать исключительно на себя. В мужчинах актриса разочаровалась и теперь посвящает свое свободное время воспитанию детей и общению с близкими.
Сегодня Алика Смехова по-прежнему не отказывается от предложений режиссёров о съёмках, но, к сожалению, фильмы с участием актрисы выходят на экраны не так часто, как хотелось бы её многочисленным фанатам.
В 2020 году она стала артисткой МХАТа им. Горького. Смехова выступала в нескольких российских городах с музыкальным спектаклем «Дон Жуан. Нерассказанная история». В апреле 2023 года она дала концерты в Израиле, но позднее столкнулась с их отменой в Москве.
В начале 2024 года Алика снялась в праздничном выпуске шоу «Главный новогодний концерт» и спела вместе с Буйновым песню «Не перебивай». 29 декабря актриса вместе с детьми уехала из России на Кипр, чтобы провести каникулы.
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Разносторонний талант
Алика Смехова родилась 27 марта 1968 года в семье известного актёра Вениамина Смехова и его жены радиожурналистки Аллы. Сначала у супругов родилась Елена, она росла очень артистичной и с удовольствием участвовала в самодеятельности. Алика с ранних лет мечтала стать певицей, поэтому с удовольствием занималась в музыкальной школе. Девочка любила публичные выступления и развлекала гостей исполнением песен из репертуара звезд эстрады.
Когда Алика училась во втором классе, в школу пришли представители молодёжного театра Спесивцева, которым нужны были дети для участия в постановках. На кастинг тогда пришло много школьников, но взяли далеко не всех. Смехову взяли сразу же, а её ровесники стали судачить о том, что она попала в театр только из-за своего знаменитого отца. В этот момент девочка решила доказать всем, что у неё на самом деле есть талант. Когда Алике было 12 лет, её родители расстались, что стало для нее большим ударом. Несмотря на это Алика и Вениамин Смеховы не утратили связь.
Алика Смехова и Вениамин Смехов (Фото: соцсети)
Поступление в вуз было для Алики тяжелым моментом, поскольку меньше всего она хотела, чтобы ее заподозрили в использовании влиятельности отца. По этой причине она подала документы в Гнесинское училище на факультет музыкальной комедии. Но уже через год она снова стала абитуриенткой и поступила в ГИТИС.
Желая посвятить свою жизнь эстраде, Алика все же не отказывалась от предложений режиссёров о съёмках в кино. Дебютным для неё стал фильм «Страховой агент». Настоящая слава пришла к ней после выхода сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» Сыграла актриса в нём Соню Бабицкую, мечтающую выйти замуж за богатого старичка.
В период с 1996 по 2002 год Смехова записала 4 студийных альбома. Она вела телепередачи, участвовала в шоу, занималась дубляжом и написала любовный роман «А и Б сидели на трубе…»
Алика Смехова (Фото: кадр из фильма «Тонкая штучка»)
Не женщина-вамп
По словам самой Алики Смеховой, в реальной жизни она очень далека от часто создаваемого ею на экране образа женщины-вамп. Напротив, она довольно чувствительная натура, хотя все свои слабости актриса старается скрывать. Впервые замуж она вышла в 18 лет за режиссёра и сценариста Сергея Ливнева, который написал сценарий к фильму «Асса» и назвал главную героиню в честь жены. К сожалению, через шесть лет супруги развелись.
Второй брак Смеховой продлился всего два месяца. Выходя замуж за Георгия Беджамова, человека состоятельного и, как ей казалось, безумно в неё влюблённого, Алика Смехова была уверена, что будет счастлива. Но у неё очень быстро открылись глаза. Супруг не собирался хранить ей верность, а его родители не приняли Алику. Очень скоро после свадьбы она забеременела, но постоянные тревоги поставили под угрозу вероятность вынашивания ребёнка. Вскоре Смехова честно сказала, что останется с Георгией только в том случае, если родит ребенка. В результате у Алики произошел выкидыш и она ушла от мужа.
В 1999 году актриса стала женой в третий раз. В этом союзе Алика родила сына Артёма. Несмотря на рождение долгожданного ребенка, прожили супруги вместе всего семь лет. Как объясняла Смехова, причиной стало взаимное охлаждение. К тому же у артистки появился новый возлюбленный, имени которого она старается не называть до сих пор. В одном из своих интервью она рассказала, что ушла из дома, а вернулась уже со вторым сыном под сердцем. Третий брак завершился, а четвёртый так и не сложился. Мужчина, покоривший актрису, исчез в тот же миг, когда узнал о её беременности. Новорождённому сыну Макару актриса дала свою фамилию, впрочем, как и старшему Артёму.
Алика Смехова с сыновьями (Фото: соцсети)
После всех предательств и травм Алика привыкла рассчитывать исключительно на себя. В мужчинах актриса разочаровалась и теперь посвящает свое свободное время воспитанию детей и общению с близкими.
Жизнь Алики Смеховой сегодня
Сегодня Алика Смехова по-прежнему не отказывается от предложений режиссёров о съёмках, но, к сожалению, фильмы с участием актрисы выходят на экраны не так часто, как хотелось бы её многочисленным фанатам.
В 2020 году она стала артисткой МХАТа им. Горького. Смехова выступала в нескольких российских городах с музыкальным спектаклем «Дон Жуан. Нерассказанная история». В апреле 2023 года она дала концерты в Израиле, но позднее столкнулась с их отменой в Москве.
В начале 2024 года Алика снялась в праздничном выпуске шоу «Главный новогодний концерт» и спела вместе с Буйновым песню «Не перебивай». 29 декабря актриса вместе с детьми уехала из России на Кипр, чтобы провести каникулы.
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