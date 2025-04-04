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«Я готов это делать»: DAVA сделал заявление после свадьбы с беременной Краймбрери

Блогер Давид Манукян станет ведущим шоу «УТРО.ТНТ»
Давид Манукян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Давид Манукян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Блогер Давид Манукян (DAVA), по собственному признанию, не любит рано вставать, но ради ведения шоу «УТРО.ТНТ» он готов пойти на такие жертвы.
«Несмотря на то, что я не люблю просыпаться так рано, ради «УТРА.ТНТ» я готов это делать. (…) Я надеюсь, что у меня получится заряжать всех позитивом с раннего утра», — привела его слова пресс-служба телеканала.

Мужчина подчеркнул, что проект выполняет важную и ответственную миссию — задает настроение своим зрителям на предстоящий день. Не исключено, что Манукян начнет работу уже 9 апреля. Он добавил, что уже попробовался на роль ведущего и опыт ему понравился. В проекте «УТРО.ТНТ» участвуют Анна Хилькевич, Лер Канделаки, Анатолий Цой, Ольга Серябкина и другие звезды.

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«Старческие изменения, голос прокурен»: Лавров прошелся по новым песням Пугачевой
Продюсер Лавров заявил, что в новых песнях Пугачевой слышны старческие изменения
04 апреля 2025, 16:08

Алла Пугачева (фото: Instagram* @alla_orfey)

У певицы Аллы Пугачевой уже давно нет голоса, так как свою роль сыграли и старческие изменения, и курение. Об этом заявил концертный директор и продюсер Сергей Лавров в беседе с NEWS.ru, комментируя две новых песни артистки.
«Там петь давно нечем. И старческие изменения, и голос у нее сильно прокурен. Она давно не поет. Когда вы у нее слышали не речитатив, последние 15 или 20 лет?» — отметил Лавров.
По его словам, Пугачева всегда умела быть в центре внимания, которое привлекала к себе всеми способами — свадьбой с певцом Филиппом Киркоровым, разводом с ним же, другими громкими инфоповодами. Без этого, подчеркнул он, о певице бы уже все давно забыли.

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#артист
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«Что у нее с ногами»: Юлия Снигирь ответила подписчикам на жесткую критику своего фото
Юлия Снигирь: Миланская неделя моды отдыхает в сравнении с народными экспертами
04 апреля 2025, 16:01

Юлия Снигирь (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь вместе посетили премьеру фильма «Батя 2. Дед», в котором 46-летний Цыганов исполнил главную роль.
Он выбрал простой и стильный наряд: серый джемпер и брюки в тон. Юлия, недавно изменившая цвет волос на блонд, появилась в многослойном комплекте с юбкой и пиджаком в серых тонах. Однако фанаты отметили, что босоножки не совсем гармонировали с её образом.

«Что у нее с ногами?» — задались вопросом подписчики.
Юлия Снигирь ответила пользователям Сети, которые раскритиковали ее наряд с последней красной дорожки.

«Спасибо за многочисленные советы по стилю — это до слез. Миланская неделя моды отдыхает в сравнении с нашими народными экспертами», — заявила она.
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«Вы — моя музыкальная семья»: Сергей Лазарев остался в шоу «Ну-ка, все вместе!»
04 апреля 2025, 15:52

Сергей Лазарев (Фото: Телеграм, @lazarev_official)

Певец Сергей Лазарев решил остаться в шоу «Ну-ка, все вместе!».
Как сообщает KP.RU, в последнем сезоне проекта артист объявил, что планирует уйти после череды скандалов и споров с другими членами жюри. Многие зрители настаивали на том, чтобы Лазарев остался, однако певец ничего не сообщал до начала нового сезона шоу.
«<…> для меня этот проект стал значить больше, чем просто шоу на федеральном канале. Он занимает важное место в моей жизни. Не могу себя представить без проекта, вы — моя музыкальная семья», — сказал Лазарев.
Ранее певец опубликовал архивные фото с погибшим 10 лет назад братом в своём телеграм-канале.

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#артист
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«Это безумие»: Дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса шокировали неожиданным откровением
Взрослые дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса иногда принимают ванну вместе
04 апреля 2025, 15:38

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Взрослые дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса на днях шокировали общественность заявлением о том, что до сих пор могут принимать ванну вместе, как в детстве.
Так, 36-летняя Румер стала гостьей подкаста What In the Winkler!. В рамках программы она рассказала о своем счастливом детстве и теплых отношениях в семье. Женщина также призналась, что они с Талулой и Скаут по-прежнему любят оставаться у мамы на ночь. В такие дни они часто спят с Мур в одной кровати. Более того, по словам Румер, они часто принимают ванну вместе.

«Люди могут подумать, что это безумие и странно, но я так не считаю», — подчеркнула Румер.

В 2022 году у американского актёра диагностировали лобно-височную деменцию и афазию. Несмотря на то, что Уиллис и Мур развелись ещё в 2000 году, они сохранили тёплые отношения и продолжают воспитывать троих детей.

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Проблемы с сердцем, отъезд в Латвию и необычный подарок Путину: как живет Геннадий Хазанов
04 апреля 2025, 15:22

Геннадий Хазанов (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов оставил след в искусстве и стал своим и в театре, и на эстраде, и в кино. Знаменитый пародист и непревзойденный мастер репризы, узнаваем и любим благодаря юмористическим миниатюрам и появлению в киножурнале «Ералаш». Со временем Хазанов освоил драматический жанр и сегодня известен как исполнитель главных ролей в спектаклях ведущих столичных театров.
Подробности о жизни Геннадия Хазанова расскажет редакция «Радио 1».

Хазанов жил в одном доме с отцом, которого никогда не видел


Геннадий Хазанов родился 1 декабря 1945 года в Москве. Его мать, Ираида Моисеевна Хазанова была еврейкой. Она трудилась инженером, но мечтала о сцене. В свободное время выступала в народном театре при ДК завода имени Ильича. Маленький сын Ираиды часто находился за кулисами, ожидая маму.

Женщина воспитывала Геннадия одна, поскольку разошлась с мужем еще до рождения сына. Позже стало известно, что отцом Геннадия был Виктор Григорьевич Лукашер, инженер, который занимался радиосвязью и звукозаписью.

Примечательно, что отец и сын жили в одном доме на Якиманке.

«Потом соседка мне рассказала. А папа, уверен, сразу меня узнал, это абсолютно точно. Он видел меня, свою внучку Алису, когда она гуляла, но сам никогда не подходил ни к ней, ни ко мне. Я не осуждаю, у каждого в жизни есть своя мотивация, люди не совершают беспричинных поступков, значит, есть что-то такое, что помешало папе тогда. Мама не знала о том, где живёт отец, 100 процентов. Она нечасто гостила в моём доме. Вполне возможно, папа просто не разглядел в этой женщине ту, от которой у него есть сын. Мама никогда со мной не обсуждала отца, в нашей семье было не принято, — пояснял артист.

Чем известен Геннадий Хазанов


Ираида Моисеевна мечтала, чтобы сын стал артистом, и записала его в музыкальную школу имени Константина Станиславского. Наследник старательно играл на фортепиано, однако интереса к музыке не испытывал.

Его душа больше лежала к сцене. Хазанов с восторгом смотрел выступления Аркадия Райкина по телевидению, мечтая однажды стать таким же. Затем юный Геннадий стал наизусть учить монологи Райкина и подражать его манере говорить.

После 8 класса будущий артист устроился работать слесарем на завод, чтобы приблизить свою мечту о сцене. С 1962 года Хазанов пытался поступить в театральные вузы столицы, включая Московское академическое хореографическое училище и Щукинское училище, но провалился на вступительных испытаниях. Вскоре молодой человек стал студентом МИСИ имени Куйбышева. Там он принимал активное участие в студенческой самодеятельности. Стоит отметить, что именно в МИСИ родился первый персонаж Хазанова — «студент кулинарного техникума».

Геннадий Хазанов (Фото: кадр из выпуска «Ералаш»)

В 1965 году Геннадия Хазанова приняли в Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1967 года начал выступать на большой эстраде. В 1971 году перешёл в Москонцерт.

Геннадий Викторович перепробовал множество жанров — от пародии до клоунады, однако в итоге нашел себя как артиста разговорного жанра — эстрадной репризы. С 1997 года возглавляет Московский театр эстрады.

В 2018 году Хазанов присоединился к труппе Театра имени Евгения Вахтангова, сыграв в постановке «Фальшивая нота». В это же время он появился на сцене «Ленкома» в спектакле «Американские горки».

Личная жизнь Геннадия Хазанова


Знакомство со Златой Эльбаум стало судьбоносным в жизни Геннадия Хазанова. Будущая жена юмориста работала помощницей режиссера в театральной студии МГУ «Наш дом». Их встреча произошла в 1969 году — роман начался спустя несколько месяцев.

Мать Златы была против союза влюбленных. Но даже это не остановило пару, в декабре 1970 года молодые сыграли свадьбу. Спустя несколько лет в семье родился мальчик, которого назвали Аркадием в честь кумира Хазанова — Аркадия Райкина. А затем появилась дочь Алиса.

Геннадий Хазанов с супругой Златой Эльбаум (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

Геннадий Хазанов не любит вспоминать, но в 1987 году он вместе с женой чуть не погиб. Во время возвращения из США их самолет, вылетевший из Вашингтона, внезапно вернулся на землю из-за технической неисправности. Оказалось, что лайнер в случае взлета не смог бы безопасно приземлиться.

В 1990-е годы семья получила израильское гражданство и приобрела коттедж рядом с Тель-Авивом. Однако сам Хазанов больше любил Юрмалу, где у них также имеется недвижимость.

Почему Геннадий Хазанов уехал в Латвию


В августе 2023 года стало известно, что Геннадий Хазанов уехал из России в Латвию. Некоторые решили, что артист эмигрировал вслед за коллегами, которые не поддержали специальную военную операцию. Сам актер опроверг подобные слухи и заявил, что ездил в другую страну во время летнего отпуска.

«Я никуда не эмигрировал. Надо просто внимательно смотреть на то, что происходит в московских театрах. Тогда никаких вопросов не возникнет. Я играю в спектаклях. Сейчас лето, каникулы. Но это же не значит, что я эмигрировал», — объяснял Хазанов.

Здоровье Геннадия Хазанова


Летом 2020 года поклонников Геннадия Хазанова потрясла новость о его госпитализации из-за проблем с сердцем. Позже выяснилось, что юморист проходил плановое обследование в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева.

В медучреждение он попал после того, как ему стало плохо на сцене — актер чуть было не упал в обморок. После этого случая Геннадий Викторович принял решение обратиться за медицинской помощью. Ему была проведена операция на открытом сердце, в ходе которой установили кардиостимулятор, что позволило стабилизировать его состояние.

Геннадий Хазанов подарил корону Путину


1 декабря 2015 года Владимир Путин поздравил Геннадия Хазанова с юбилеем и подарил ему раритетный экземпляр кулинарной книги. В ответ артист вручил президенту копию российской императорской короны.

«Если бы вы что-то поскромнее принесли, я бы себе оставил, а так придется теперь сдать в Кремль», — ответил Путин.

Владимир Путин и Геннадий Хазанов (Фото: kremlin.ru)

Спустя время Хазанов рассказал, что подарил Путину корону не из-за желания угодить. По словам юмориста, он приготовил ее в честь дня рождения главы государства, однако не смог вручить вовремя.

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