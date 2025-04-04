«Я готов это делать»: DAVA сделал заявление после свадьбы с беременной Краймбрери

Давид Манукян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Блогер Давид Манукян (DAVA), по собственному признанию, не любит рано вставать, но ради ведения шоу «УТРО.ТНТ» он готов пойти на такие жертвы.
«Несмотря на то, что я не люблю просыпаться так рано, ради «УТРА.ТНТ» я готов это делать. (…) Я надеюсь, что у меня получится заряжать всех позитивом с раннего утра», — привела его слова пресс-служба телеканала.
Мужчина подчеркнул, что проект выполняет важную и ответственную миссию — задает настроение своим зрителям на предстоящий день. Не исключено, что Манукян начнет работу уже 9 апреля. Он добавил, что уже попробовался на роль ведущего и опыт ему понравился. В проекте «УТРО.ТНТ» участвуют Анна Хилькевич, Лер Канделаки, Анатолий Цой, Ольга Серябкина и другие звезды.
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