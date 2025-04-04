Рот в шоколаде, а зубы «сложены»: новые подробности в деле избитой в Дубае Ковальчук

Мария Ковальчук (Фото: Instagram*/ae3marylu)
Зубы избитой в Дубае украинской модели Марии Ковальчук были «сложены в ее «Биркин» (сумка — прим.ред.). Об этом со ссылкой на инсайдера пишет издание «Экспресс газета». По словам источника, «полиция заметает следы».
«Мой друг, работающий в той самой больнице где лежит Ковальчук, видел собственными глазами, что когда ее привезли, у нее рот был в дубайском шоколаде, а зубы сложены (…) в ее «Биркин»…» — рассказал инсайдер.
Как отмечала сестра бизнесмена Эмина Агаларова Сабина, в анкете 20-летней пострадавшей были указаны всякого рода оргии и извращения «со знаком «плюс». По словам сестры Агаларова, Ковальчук позволяла с собой так обращаться, а происходило все на фоне материнской поддержки.
Телеведущая Ксения Бородина подчеркивала, что никто не заслуживает произошедшего с Ковальчук, но род ее занятий имеет определенные риски.
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